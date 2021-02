RACHAEL Kirkconnell, 24 ans, a fait la une des journaux depuis son apparition dans The Bachelor en raison d’accusations de racisme.

Voici ce que nous savons de son passage dans une sororité.

Dans quelle sororité était Rachael Kirkconnell?

Rachael est une graphiste de 24 ans de Cumming, Géorgie, et est diplômé de Georgia College & State University en 2019.

Pendant son séjour, elle était membre de la sororité Alpha Delta Pi.

Cependant, Rachael a fait face à des réactions négatives pour avoir assisté à un «bal sur le thème des plantations d’avant-guerre» alors qu’il était à l’université, qui a été lancé par la fraternité universitaire, Kappa Alpha.

Kappa Alpha a été critiqué comme « raciste » en raison de son adhésion à Confédéré Le général Robert E. Lee comme son «chef spirituel».

Quelle est la photo d’avant-guerre de Rachael Kirkconnell?

Sur la photo, du ballon mentionné ci-dessus, Rachael est vêtue d’une robe de style antebellum.

Kappa Alpha organise sa fête annuelle pendant la «Old South Week» – un événement populaire qui a déjà eu lieu dans les plantations et utilisé des drapeaux confédérés pour la décoration.

Rachael était aussi aurait aimé les publications racistes sur les réseaux sociaux dans le passé.

Un cliché qu’elle avait aimé montre deux femmes de race blanche vêtues d’une tenue hula posant devant un drapeau confédéré.

Un autre présente un trio de femmes posant fièrement dans des ponchos et des sombreros mexicains traditionnels tout en portant de grandes fausses moustaches.

Rachaella mère de venir à la défense de sa fille après l’utilisateur de TikTok nommé Maddy Bierster a accusé Kirkconnell de l’avoir intimidée au lycée pour «aimer les noirs».

Qu’a dit Rachael Kirkconnell à propos de la photographie?

Le 11 février 2021, Rachael a rompu son silence sur la course.

S’adressant à Instagram, elle s’est excusée et s’est engagée à s’éduquer tout en encourageant les autres à apprendre de ses erreurs, en écrivant: « Le progrès et l’unité raciale sont impossibles sans responsabilité (blanche), et je mérite d’être tenu responsable de mes actions. »

