Dans quelle mesure Taiwan est-il préparé à une guerre avec la Chine ? | Actualités militaires

Taipei, Taiwan – Le mois dernier a été chargé dans le détroit de Taiwan.

L’Armée populaire de libération (APL) de Chine a créé 225 sorties dans la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) de Taiwan – une zone surveillée par l’armée de l’île – pendant 18 jours en septembre et a mené des exercices navals à grande échelle au début du mois.

Bien que ces événements se soient produits dans les eaux et l’espace aérien internationaux, ils visaient à intimider Taïwan et à rappeler aux dirigeants de l’île autonome que Pékin n’a pas exclu le recours à la force pour prendre le contrôle du territoire qu’il revendique comme sien.

Selon certaines estimations, une vaste campagne de modernisation militaire pourrait rendre l’APL capable d’organiser une invasion d’ici 2027.

Avec une population de seulement 23 millions d’habitants et une armée de 169 000 militaires actifs, Taiwan est éclipsé par la population et la force militaire de la Chine. L’APL est la plus grande armée permanente au monde avec 2 millions de membres et elle dispose d’une puissance aérienne, navale et de feu bien supérieure à celle de Taiwan, selon l’Institut international d’études stratégiques (IISS), un groupe de réflexion basé à Londres.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen doit prendre la parole à l’occasion de la fête nationale de l’île, le 10 octobre, à l’occasion d’un défilé militaire devant le bureau présidentiel. Elle a déjà profité de l’occasion pour présenter les initiatives de défense et les plans de modernisation.

Alors, face à une telle menace existentielle à seulement 180 kilomètres du détroit de Taiwan, dans quelle mesure Taipei est-elle préparée à affronter une guerre avec la Chine ?

Dans un combat aussi inégal, comment Taiwan peut-il se défendre ?

L’histoire mondiale est remplie de cas où une force plus petite a vaincu, ou du moins sérieusement retardé, une puissance supérieure en utilisant des tactiques bien connues telles que la guérilla, en attaquant les chaînes d’approvisionnement, en utilisant les conditions météorologiques et le terrain, et en refusant simplement de rencontrer une armée attaquante. .

Connue sous le nom de « guerre asymétrique », cette stratégie est vieille de plusieurs milliers d’années et inclut la guerre du Vietnam et la défaite des forces américaines par les talibans en Afghanistan.

Ironiquement, la guerre asymétrique a également été utilisée avec succès par le dirigeant chinois Mao Zedong pour vaincre Chiang Kai-shek et l’armée de la République de Chine dans les années 1940, conduisant son gouvernement nationaliste à se retirer à Taiwan, ouvrant la voie aux tensions actuelles.

Le Parti communiste de Pékin revendique toujours Taiwan comme sien près de 75 ans plus tard, tandis que Taiwan démocratique a de facto abandonné ses prétentions sur la Chine continentale.

Taïwan contemporain a également adopté une stratégie de « guerre asymétrique » par laquelle il entend rendre toute attaque militaire si difficile, si difficile et si sanglante que l’APL considérera le coût de l’invasion comme trop élevé en raison du nombre de victimes, du coût financier et des inévitables conséquences politiques. la mauvaise volonté intérieure si les choses tournent mal – sans parler du risque de faire de Pékin un paria mondial.

Quel genre de préparatifs Taiwan a-t-il fait ?

L’armée taïwanaise a fait de son mieux pour rattraper son retard sous Tsai.

Depuis son entrée en fonction en 2016, elle a travaillé à la réforme de l’armée en augmentant son budget chaque année, en soutenant des projets de défense nationaux comme la fabrication de sous-marins, en réformant le système de réserve de Taiwan avec une « Agence de mobilisation de défense totale » et en étendant la conscription pour les jeunes hommes entre les âges de 18 et 36 ans de quatre mois à un an.

Taiwan possède des systèmes d’armes tels que le système de défense aérienne Patriot de fabrication américaine, ainsi que ses missiles antibalistiques sol-air Tien Kung ou « Sky Bow » et ses systèmes de missiles antinavires Hsiung Feng. Sous Tsai, Taiwan a tenté de manière agressive de renforcer sa capacité militaire, en achetant principalement aux États-Unis, bien que l’île ait indirectement acquis de la technologie à l’étranger pour des projets tels que son programme national de sous-marins – qui ont reçu divers niveaux d’aide des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada. , Australie, Corée du Sud, Inde et Espagne.

Rien qu’en 2023, Taïwan a commandé pour 1,55 milliard de dollars d’armes et de services aux États-Unis, notamment des systèmes de suivi infrarouge pour les avions F-16, des munitions, des pièces de rechange pour avions et un support technique.

D’autres achats au cours du mandat de Tsai comprenaient des drones, des systèmes de munitions antichar, des systèmes d’artillerie d’obusiers automoteurs moyens Paladin, des missiles air-air AIM-9X Sidewinder, des missiles sol-air Stinger et des poids lourds MK-48 Mod6 Advanced Technology. des torpilles, des missiles air-sol AGM-154C JSOW ainsi que des équipements de communication sur le terrain et des modules de formation, selon les bons de commande approuvés par le Département d’État américain.

Malheureusement pour Taïwan, les États-Unis ont un retard de 19 milliards de dollars dans les ventes d’armes dues à Taïwan en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées au COVID-19 et du détournement d’armes vers l’Ukraine. Ils comprennent des éléments importants comme les missiles Harpoon Block II qui sont essentiels à la défense côtière. Ensemble, ces armes permettent à Taiwan de traquer l’APL, de repousser une attaque, de monter une offensive et de rendre difficile à la Chine de remporter une victoire facile ou simplement de renverser son armée.

Taïwan a toujours été considéré comme ayant certains avantages géographiques bien qu’il s’agisse d’une île potentiellement isolée ou coupée de l’approvisionnement.

Des experts comme Eric Chan, chercheur non-résident au Global Taiwan Institute, décrivent le terrain montagneux et les zones urbaines denses de Taiwan comme « impitoyables » pour une force d’invasion. Le détroit de Taiwan est un environnement notoirement difficile et si une force parvient à Taiwan, la croyance commune est qu’il n’existe qu’un nombre limité de plages propices à une invasion amphibie.

Cependant, dans le même temps, certains milieux, y compris l’armée américaine, sont de plus en plus sceptiques quant à l’utilité de ces défenses naturelles, compte tenu de la force croissante de l’APL, a déclaré Chieh Chung, chercheur associé à l’armée affiliée au Kuomintang. Fondation nationale de politique à Taipei.

En conséquence, Taiwan a ajusté son plan de défense pour tenir compte d’une guerre urbaine immédiate, a-t-il expliqué, étant donné qu’environ 79 % de l’île principale de Taiwan est considérée comme bâtie.

Mais Taiwan a un « facteur X » sous la forme d’une population « déterminée » prête à se défendre et à défendre son île natale, selon Tony Hu, directeur principal du ministère américain de la Défense pour la Chine, Taiwan et la Mongolie. Il est largement admis que lors de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022 – un point de comparaison commun pour toute future guerre entre Taiwan et la Chine – le président russe Vladimir Poutine a largement sous-estimé la détermination de l’Ukraine. Les analystes estiment que si le président chinois Xi Jinping est entouré de trop de « béni-oui-oui-oui », il pourrait prendre le même risque.

« Je pense que les gens autour de Poutine lui disaient qu’une fois que nous montrerions la force d’entrer, ils seraient si heureux que Mère Russie soit revenue », a déclaré Hu à Al Jazeera. « Ils nous embrasseront tous. Et je pense qu’il est véritablement surpris par la détermination du peuple ukrainien à se défendre. Et je crois que Taiwan fera de même.

Le responsable n’est pas le seul. En février, les observateurs de l’IISS ont déclaré que « la perception qu’a Pékin de la volonté de Taiwan de mener une campagne soutenue et de sa capacité à le faire serait presque certainement un facteur important dans son calcul d’options militaires potentielles ».

Quel est le rôle des États-Unis dans la défense de Taiwan ?

En plus de vendre des armes à Taiwan et de participer à des échanges de formation, les États-Unis sont considérés comme un joker en cas de conflit entre Taiwan et la Chine.

Le gouvernement de Taiwan, officiellement connu sous le nom de République de Chine, était un ancien allié des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et les deux parties ont maintenu des relations diplomatiques tout au long du début de la Guerre froide. Lorsque Washington a rompu ses relations en 1979 pour reconnaître Pékin comme seul représentant de la « Chine », il l’a fait à condition que les États-Unis fournissent à Taiwan suffisamment d’« articles défensifs » pour que l’île puisse « maintenir une capacité d’autodéfense suffisante ». », selon la loi sur les relations avec Taiwan de 1979.

La question de savoir si cela s’étend à l’intervention active de l’armée américaine dans la défense de Taïwan et pas seulement à la fourniture d’armes et de renseignements est restée volontairement vague, bien que le président Joe Biden ait été moins équivoque et ait suggéré que son administration défendrait au moins Taïwan.

Dans le même temps, la guerre en Ukraine a montré les limites potentielles de l’appétit des États-Unis pour défendre d’autres gouvernements, même s’ils sont également des « démocraties partageant les mêmes idées ».

Que peut apprendre Taïwan de l’Ukraine ?

Taiwan et l’Ukraine sont des champs de bataille très différents en raison de la géographie et d’autres facteurs politiques, mais des experts comme Chung conviennent que l’une des leçons clés a été l’importance de stocker des armes de base telles que des munitions.

«Washington DC s’inquiète actuellement de 2027, lorsque le mandat de Xi Jinping expirera et qu’il devra peut-être se faire réélire, les risques militaires pourraient être relativement élevés dans le détroit de Taiwan. [its] Le plan actuel est que Taiwan doit améliorer considérablement ses capacités de défense intérieure avant 2027 », a déclaré Chung de la National Policy Foundation.

«En attendant, on nous demande d’augmenter nos stocks de munitions, car Taiwan n’est pas comme l’Ukraine, qui a des voisins terrestres avec les pays de l’OTAN. Taiwan est une île, donc une fois [the PLA] commence à attaquer Taïwan, il sera très difficile d’acheminer des fournitures vers Taïwan », a-t-il déclaré.

Une autre leçon importante de l’Ukraine concerne l’importance et la précarité des lignes de communication. Lors d’une invasion, les tours de téléphonie cellulaire et les équipements de communication sont souvent parmi les premiers éléments à disparaître.

Alors que l’Ukraine était soutenue par StarLink, l’ordre annoncé par le PDG de la société, Elon Musk, de déconnecter le service lors d’une attaque clé de drones ukrainiens contre des navires russes montre que même les meilleurs programmes peuvent avoir leurs limites. Si le même soutien était accordé à Taïwan, celui-ci pourrait ne pas obtenir tout le soutien dont il a besoin et pourrait être soumis aux caprices d’un magnat aussi capricieux que Musk.

Que peut améliorer Taïwan ?

De nombreux points doivent être améliorés, selon les experts, à commencer par un meilleur contrôle civil de l’armée et une meilleure coordination entre les deux parties.

Alors que des pays comme les États-Unis ont un secrétaire à la Défense distinct des dirigeants militaires et capable de proposer des points de vue alternatifs et de suivre les réformes, Taiwan n’a pas d’équivalent, a déclaré Chan. Le gouvernement civil manque également d’expertise en matière de sécurité nationale.

Cela est en grande partie lié à l’histoire de Taiwan.

Avant la démocratisation dans les années 1990, Taiwan était un État à parti unique dirigé par le Kuomintang et contrôlé par la loi martiale de 1949 à 1987. Même si sa transition vers la démocratie s’est relativement bien déroulée, il peut parfois y avoir une certaine « résistance » au changement au sommet. des dirigeants militaires et un désaccord sur les réformes, selon des personnes proches du dossier. L’armée a également des problèmes de réputation persistants auprès de certains Taiwanais en raison de son association avec l’ancien régime.

Les experts militaires s’accordent unanimement sur le fait qu’il faut encore travailler davantage sur le programme de réserve et la formation à la conscription de Taiwan. Les dirigeants taïwanais doivent également considérer des questions réalistes comme la manière d’intégrer les civils dans un appareil de défense similaire à la Force de défense territoriale ukrainienne et gérer des combats complexes comme la guerre urbaine et une guerre où il y aura probablement très peu de « lignes de front délimitées », a déclaré Chan.