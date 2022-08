Dans quelle mesure Man City, Liverpool, Chelsea, Spurs, Arsenal et Man United sont-ils prêts ?

La saison de Premier League 2022-23 débute vendredi lorsque Arsenal se rendra à Crystal Palace, et il semble déjà que les six premiers du tableau seront à nouveau disputés par les soi-disant Big Six de Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester United et les Gunners.

2 Connexe

Les champions en titre, City, commencent la saison en tant que favoris pour le titre – et ne deviennent que le cinquième club de l’histoire du football anglais à en remporter trois de suite – Liverpool étant probablement leur plus proche challenger. Les Spurs, Chelsea, United et Arsenal s’affronteront probablement ensuite pour les deux places de qualification restantes en Ligue des champions.

Mais dans quelle mesure les meilleures équipes sont-elles prêtes pour le début de la saison ? Est-ce que n’importe qui peut obtenir un dépliant après ses campagnes de pré-saison ? Ou sont-ils mal préparés après avoir commencé tard et avoir du mal à trouver de la cohérence et de la forme physique ?

Maintenant que leurs préparatifs de pré-saison sont terminés, ESPN évalue lesquels des Big Six sont prêts et lesquels entrent dans la campagne avec des problèmes encore à résoudre.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

HOMME VILLE

City a adopté une approche différente de ses rivaux en pré-saison, l’équipe de Pep Guardiola ne disputant que trois matchs avant le match d’ouverture de la Premier League contre West Ham ce dimanche. L’équipe a également commencé à s’entraîner plus tard que quiconque en faisant son rapport le 11 juillet – trois jours après qu’Arsenal a disputé son premier match amical contre Nuremberg en Allemagne.

LES PREMIERS JEUX DE MAN CITY 7 août West Ham (A) 13 août Bornemouth (H) 21 août Newcastle (A) 27 août Palais de cristal (H) 31 août Forêt de Nottm (H) 3 septembre Villa Aston (A)

Bien que City ait remporté deux victoires en matches amicaux contre le Club America et le Bayern Munich aux États-Unis, ils ont été battus 3-1 par Liverpool dans le Community Shield et il semblait y avoir un gouffre évident dans la forme physique et la préparation des deux équipes au King Stade de puissance.

Des sources ont déclaré à ESPN que le début tardif de la pré-saison de City et la charge de travail réduite en termes de matches amicaux étaient une décision stratégique basée sur la durée de la campagne à venir, qui se déroule jusqu’à la finale de la Ligue des champions le 10 juin en raison de l’impact de la programmation du 2022. Coupe du monde au Qatar entre le 21 novembre et le 18 décembre.

Le point de vue au sein de l’Etihad est que les avantages porteront leurs fruits vers la fin de la saison, lorsque les joueurs seront plus frais que leurs rivaux. L’inconvénient est le risque d’un démarrage lent en Premier League, donc City pourrait être vulnérable lorsqu’il se rendra à West Ham ce week-end.

VERDICT: City a certainement pris un pari avec sa pré-saison raccourcie, mais s’il peut éviter les défaites précoces, il pourrait être plus fort que les autres vers la fin.

jouer 1:06 Steve Nicol loue les efforts des deux équipes pour le Community Shield, mais qualifie le jeu offensif de Liverpool de bien supérieur à celui de Manchester City.

LIVERPOOL

Liverpool a disputé six matchs en pré-saison, mais le manager Jurgen Klopp est tellement préoccupé par ce qu’il pense être le manque de temps de préparation de son équipe qu’il a demandé au club d’organiser un autre match amical 24 heures après l’ouverture de la Premier League contre Fulham samedi.

LES PREMIERS MATCHS DE LIVERPOOL 6 août Fulham (A) 15 août Palais de cristal (H) 22 août Manchester United (A) 27 août Bornemouth (H) 31 août Newcastle (H) 3 septembre Everton (A)

Après avoir battu les champions City de manière si impressionnante dans le Community Shield, les inquiétudes de Klopp concernant la forme de son équipe semblent sans fondement. Mais Liverpool a obtenu des résultats mitigés depuis le début de l’entraînement de pré-saison le 4 juillet – une semaine plus tôt que City – en remportant trois et en perdant trois de leurs matchs.

Liverpool a perdu 4-0 contre Manchester United à Bangkok, a été battu 1-0 par le FC Salzburg en Autriche et a subi une défaite 3-0 contre Strasbourg à Anfield le 31 juillet, moins de 24 heures après avoir battu City dans le Community Shield, mais avec un côté en grande partie de deuxième corde.

Mais les victoires contre le RB Leipzig (5-0), Crystal Palace (2-0) et City (3-1) ont été les points positifs d’une période qui a également vu Liverpool accumuler des kilomètres avec des matchs en Thaïlande, à Singapour et en Allemagne. et l’Autriche.

VERDICT: La victoire du Community Shield de Liverpool contre City aurait dû apaiser certaines des inquiétudes de Klopp concernant les préparatifs de son équipe. Cependant, une première ronde difficile comprend des voyages à Manchester United et à Everton avant la pause internationale de septembre, donc Liverpool devra prendre un bon départ.

TOTTENHAM

L’entraîneur Antonio Conte a toujours précisé qu’il avait besoin d’une pré-saison complète pour affirmer son autorité et sa personnalité dans une équipe, et l’ancien patron de Chelsea et de l’Inter Milan a pleinement profité de son premier été aux Spurs.

LES PREMIERS MATCHS DE TOTTENHAM 6 août Southampton (H) 14 août Chelsea (A) 20 août Loups (H) 28 août Forêt de Nottm (A) 31 août West Ham (A) 3 septembre Fulham (H)

L’équipe de la première équipe est revenue au travail le 4 juillet avant de s’envoler pour la Corée du Sud pour un tournoi de deux matchs contre un XI de la K-League et Séville. Une victoire 6-3 contre la K-League et un match nul 1-1 contre Séville ont été des résultats positifs, mais le résultat le plus accrocheur du voyage à Séoul a été une séquence vidéo du régime d’entraînement exigeant de Conte qui a vu les joueurs faire des courses d’endurance. monter et descendre le terrain dans une chaleur et une humidité torrides.

Harry Kane et Son Heung-Min ont tous deux été photographiés aux prises avec les exigences des efforts physiques de Conte, mais dans ses clubs précédents, des niveaux élevés de condition physique mis en banque en pré-saison ont conduit les équipes de Conte à se battre pour les titres, il espère donc répéter ce processus. aux Spurs.

Une victoire 2-1 contre les Rangers à Glasgow, suivie d’une défaite 1-0 contre la Roma de Jose Mourinho en Israël, ont terminé la campagne de préparation de quatre matchs de Tottenham.

VERDICT: Quatre matchs, c’est un nombre inférieur à la moyenne de matches amicaux de pré-saison, mais Conte a toujours privilégié le travail acharné sur le terrain d’entraînement plutôt que l’accumulation de minutes sur le terrain, il s’en tient donc à une méthode éprouvée. Les Spurs seront en forme et forts au début de la saison, mais la grande question sera de savoir s’ils pourront le maintenir jusqu’à la fin de la campagne.

jouer 1:55 Shaka Hislop s’inquiète du manque de signatures significatives de Chelsea dans la fenêtre de transfert estivale par rapport à Arsenal et Tottenham.

CHELSEA

La campagne de pré-saison a été difficile pour Chelsea, l’entraîneur Thomas Tuchel se plaignant d’un manque inquiétant de progrès et de cohésion après une défaite 4-0 contre Arsenal à Orlando, en Floride, le 24 juillet.

LES PREMIERS MATCHS DE CHELSEA 6 août Everton (A) 13 août Tottenham (H) 20 août Leeds (A) 27 août Leicester (H) 31 août Southampton (A) 3 septembre West Ham (H)

Certains joueurs seniors – dont Antonio Rudiger, Romelu Lukaku et Andreas Christensen – ont quitté Stamford Bridge cet été, Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly étant arrivés lors de la tournée aux États-Unis.

L’entraînement a commencé le 2 juillet pour ceux qui n’étaient pas impliqués dans la pause internationale de juin, d’autres revenant le 8 juillet avant le voyage de trois matchs aux États-Unis, qui a vu une victoire 2-1 contre le Club America à Las Vegas et un match nul 1-1. contre le Charlotte FC en Caroline du Nord avant la défaite contre Arsenal.

Une victoire 3-1 contre l’Udinese en Italie le 29 juillet a complété le calendrier de la pré-saison et a aidé à stabiliser le navire avant l’ouverture de la Premier League à Everton samedi, mais une recherche continue de renforts et les inquiétudes de Tuchel suggèrent une course cahoteuse à venir pour Chelsea.

VERDICT: Il est rare qu’un entraîneur de haut niveau fasse des commentaires aussi francs sur la préparation et l’attitude de ses joueurs pendant la pré-saison, donc tout ne va pas bien à Chelsea. Un bon départ bannira une grande partie de la négativité, mais le revers de la médaille est que s’ils sortent lentement du bloc, cela ne fera qu’exacerber les tensions de l’été.

ARSENAL

Arsenal a connu une pré-saison sans faille, remportant les cinq matchs en Allemagne, aux États-Unis et aux Emirats. Pour un club qui a enduré un catalogue d’étés troublés ces dernières années, la valeur de simplement gagner et d’injecter de la positivité avant la nouvelle saison ne peut être surestimée.

LES PREMIERS MATCHS D’ARSENAL 5 août Palais de Cristal (A) 13 août Leicester (H) 20 août Bornemouth (A) 27 août Fulham (H) 31 août Villa Aston (H) 4 septembre Manchester United (A)

Un retour échelonné, commençant pour certains joueurs le 27 juin et se terminant avec les internationaux le 11 juillet, a joué en faveur d’Arsenal, à en juger par leurs performances sur le terrain. Les Gunners ont battu Nuremberg 5-3 en Allemagne le 8 juillet, avant de s’imposer contre Everton (2-0), Orlando City (3-1) et Chelsea (4-0) sur le tour des États-Unis. Victoire 6-0 contre Séville aux Emirats le 30 juillet a terminé le programme d’échauffement.

La nouvelle signature de 45 millions de livres sterling Gabriel Jesus a marqué sept buts en cinq matchs, tandis que trois feuilles blanches dans ces cinq victoires seront également un coup de pouce pour Mikel Arteta, dont l’équipe a raté une place en Ligue des champions la saison dernière après avoir échoué à garder une feuille blanche dans n’importe quel de leurs 10 derniers matchs de championnat.

VERDICT: La pré-saison est rarement un guide fiable de ce qui nous attend, mais Arsenal a réussi sa campagne estivale. Cela donnera à Arteta et à son équipe une grande confiance pour le match d’ouverture contre Crystal Palace. Arsenal a l’air en forme et pointu, ils se sont donc donné la rampe de lancement parfaite.

jouer 2:35 Steve Nicol, Frank Leboeuf et Gab Marcotti discutent de la sortie de Cristiano Ronaldo de Manchester United du stade avant le coup de sifflet final lors d’un match contre Rayo Vallecano.

HOMME UNI

Le nouveau manager Erik ten Hag a commencé l’entraînement de pré-saison avec la majorité de l’équipe United faisant rapport dès le 27 juin. United enregistrant sa pire saison de Premier League en 2021-22, l’ancien entraîneur de l’Ajax voulait plus de temps pour présenter ses méthodes et améliorer la condition physique de l’équipe après la triste dernière campagne.

LES PREMIERS MATCHS DE MAN UNITED 7 août Brighton (H) 13 août Brentford (A) 22 août Liverpool (H) 27 août Southampton (A) 1er septembre Leicester (A) 4 septembre Arsenal (H)

Les performances de la pré-saison ont indiqué une reprise précoce et l’été a été chargé, United jouant six matchs sur trois continents différents, dont un camp d’entraînement de 10 jours en Australie.

United a débuté avec une victoire 4-0 contre Liverpool à Bangkok, avant des victoires contre Melbourne Victory (4-1) et Crystal Palace (3-1) à Melbourne. Un match nul 2-2 contre Aston Villa à Perth a été suivi d’une défaite 1-0 contre l’Atletico Madrid à Oslo et d’un match nul 1-1 contre Rayo Vallecano à Old Trafford le 31 juillet. le match d’ouverture de la Premier League à domicile contre Brighton dimanche.

Ten Hag et son équipe ont voyagé plus loin que n’importe lequel de leurs rivaux des Big Six et personne n’a joué plus de matchs, il ne peut donc y avoir aucune suggestion d’un manque de temps de préparation. Mais les problèmes sur le terrain, y compris l’avenir de Cristiano Ronaldo – qui n’a joué que 45 minutes en pré-saison et est parti à la mi-temps du match du Rayo – et l’échec de la signature du milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong, continuent de jeter une ombre sur la nouvelle campagne.

VERDICT: Tous les managers aiment travailler sur des problèmes avant une nouvelle saison, donc Ten Hag bénéficiera de la série de trois matchs sans victoire pour pouvoir indiquer le travail qui reste à faire. Le nouveau manager a été en mesure de trouver un mélange offensif avec Marcus Rashford, Anthony Martial et Jadon Sancho, et United semble un environnement plus heureux, donc la pré-saison a été largement positive à Old Trafford.