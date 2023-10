Dans quelle mesure l’IA peut-elle aider à prédire les tremblements de terre ? Voici ce que les scientifiques ont à dire

Cependant, l’outil d’IA a manqué un tremblement de terre et a émis huit fausses alertes. L’IA a été formée pour détecter les anomalies statistiques dans les données sismiques en temps réel que les chercheurs avaient associées à des tremblements de terre précédents, ont-ils déclaré, ajoutant que la méthode suit une approche d’apprentissage automatique relativement simple. Leur étude est publiée dans la revue Bulletin of the Seismological Society of America.