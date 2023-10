Dans quelle mesure l’histoire d’amour renouvelée de l’Amérique avec les médicaments amaigrissants est-elle saine ?

Les États-Unis d’Ozempic

Pendant un certain temps, c’était un secret dans lequel seuls les stars étaient au courant. Aujourd’hui, cependant, Ozempic – le médicament contre le diabète utilisé de manière non conforme comme coupe-faim – est partout. Les publicités pour ce médicament sont omniprésentes sur les écrans de télévision américains, et des vidéos de personnes documentant leur utilisation d’Ozempic sont disponibles. partout sur TikToket des gens comme Elon Musk le sont chanter fort ses louanges. Tant de gens prennent désormais Ozempic, Wegovy et d’autres médicaments coupe-faim, que l’effet se ferait sentir dans les allées des épiceries à travers l’Amérique.

« Nous constatons certainement… un léger recul du panier global », John Furner, PDG de Walmart, dit dans une interview Mercredi sur l’impact sur les achats alimentaires chez les personnes prenant ce médicament. « Juste moins d’unités, un peu moins de calories. »

Si vous vous demandez (comme je l’ai brièvement demandé) s’il s’agit peut-être d’une inflation alimentaire astronomique et du fait qu’une miche de pain coûte aujourd’hui des milliards de dollars, ce qui est à blâmer pour le changement des habitudes alimentaires, ce n’est pas le cas. Walmart a accès à des données suffisamment détaillées (anonymisées) pour pouvoir comparer les habitudes d’achat des personnes prenant Ozempic et de celles qui ne le prennent pas.

Walmart n’est pas la seule entreprise à examiner attentivement si l’utilisation accrue de médicaments comme Ozempic va nuire à son activité. Morgan Stanley a récemment publié un livre blanc sur la manière dont ces médicaments pourraient remodeler « l’écosystème alimentaire ». et trouvé qu’ils pourraient réduire la consommation de sodas, de produits de boulangerie et de collations salées des Américains d’environ 3 %. Le PDG de Kellanova, le fabricant des Pringles et Cheez-Its, a également récemment déclaré à Bloomberg qu’il étudiait attentivement l’impact que cette tendance pourrait avoir sur son entreprise et qu’il était prêt à le faire. « atténuer » si nécessaire. Atténuer? Il faut se demander comment ils vont faire ça. Vont-ils préparer des collations si savoureuses que même Ozempic – qui déclenche « une répugnance chimique envers la nourriture elle-même » – ne vous empêchera pas d’en manger davantage ?

Même si Ozempic est clairement populaire, est-il réellement sûr ? Même s’il est difficile de quantifier précisément les risques, ce n’est certainement pas sans risque. Recherche publiée jeudi dans le Journal de l’Association médicale américaine ont découvert que les personnes qui prennent des agonistes du GLP-1 (comme on appelle cette classe de médicaments) pour perdre du poids peuvent courir un risque accru de problèmes d’estomac graves. « Bien que rare, l’incidence de ces événements indésirables peut survenir », a déclaré l’auteur principal de l’étude. étude a déclaré à NBC. « Les gens devraient savoir dans quoi ils s’embarquent. »

Même si les effets secondaires physiques étaient inexistants, dans quelle mesure l’histoire d’amour renouvelée de l’Amérique avec les pilules amaigrissantes est-elle saine ? Bien que certaines personnes puissent en prendre pour des raisons médicales valables, vous pouvez certainement voir comment ils pourraient être abusés et la tendance est inquiétante. experts en troubles de l’alimentation. « Nous ajoutons simplement un autre outil à la réserve de moyens de s’autodétruire avec un trouble de l’alimentation », a déclaré un médecin. dit à Jézabel.

Plus largement, l’histoire d’amour avec ces drogues signale un changement culturel loin de la positivité corporelle et un retour à une obsession de la minceur. « Ozempic a gagné, la positivité corporelle a perdu », écrivait Rachel Pick dans le Guardian en juin. « Pendant un certain temps, il semblait que la conversation culturelle sur la taille et le gras boitait. quelques une sorte de piste vaguement progressiste… Le ton du discours sur les régimes amaigrissants et la perte de poids avait changé, et il y avait une attitude croissante d’acceptation de soi sur les réseaux sociaux. Cependant, après une brève période où la positivité corporelle était cool, Pick écrit que « le moment Ozempic montre clairement à quel point notre société déteste toujours l’obésité et les personnes grosses, et les mesures extrêmes que les gens qui sont déjà en bonne santé physique sont prêts à prendre. pour être encore plus léger ».

Vous voulez savoir à quel point la société déteste l’obésité, en particulier lorsqu’il s’agit des femmes ? Vous êtes économiquement pénalisé pour cela. Pour les femmes, un faible IMC s’accompagne d’un retour sur investissement élevé. « Les estimations supérieures de l’avantage salarial pour une femme mince sont si importantes qu’elle pourrait trouver presque aussi utile de perdre du poids que de poursuivre ses études », selon le rapport. L’économiste a noté. « La prime salariale pour obtenir une maîtrise est d’environ 18 %, ce qui représente seulement 1,8 fois la prime qu’une grosse femme pourrait, en théorie, gagner en perdant environ 65 livres. »

Le résultat de tout cela ? Les médicaments comme Ozempic ne feront que devenir plus populaires. Ce n’est pas (seulement) la vanité qui motive leur utilisation, c’est l’économie, c’est toute la structure de la société. Et c’est une pilule difficile à avaler.

Le « cerveau de bébé » est réel, selon une nouvelle étude

La grossesse entraîne un recâblage permanent du cerveau, selon une nouvelle étude menée sur des souris malheureuses. Les résultats concordent avec d’autres recherches montrant des changements dans le volume et l’activité du cerveau après la grossesse. Pour être clair, vous ne devenez pas plus ou moins intelligent – ​​il semble plutôt que les changements hormonaux incitent le cerveau à répondre aux besoins du nourrisson dès sa naissance.

La ménopause masculine : véritable maladie ou mythe lucratif ?

Un peu des deux, selon le Guardian.

Le militant iranien emprisonné Narges Mohammadi remporte le prix Nobel de la paix

Mohammadi, que le Guardian a décrit comme « la voix la plus éloquente et la plus inébranlable du mouvement iranien des droits humains », purge actuellement plusieurs peines dans la prison d’Evin à Téhéran, équivalant à environ 12 ans d’emprisonnement.

Le Kentucky a trouvé comment remédier à la pénurie de personnel de garde d’enfants

L’année dernière, l’État a rendu tous les employés des services de garde d’enfants éligibles à une garde d’enfants gratuite – une mesure incroyablement efficace pour aider les personnes en sous-effectif. les garderies augmentent leurs effectifs.

La semaine en Pawtriarchie

Certaines personnes ont des chiens, d’autres des chats et d’autres encore des mouffettes sourdes. Sky, une mouffette de sept ans, a disparu de son domicile en Angleterre la semaine dernière mais a été retrouvé après plusieurs jours et un appel qui a fait la une des journaux sur les réseaux sociaux. Elle a été ramenée à la maison avec une aile de poulet et du fromage cottage.