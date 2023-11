Dans quelle mesure l’exercice aide-t-il à lutter contre la dépression et l’anxiété ?

Les scientifiques savent depuis longtemps que l’exercice peut aider à réduire la dépression et l’anxiété, mais une récente méta-analyse approfondie de 97 études a mis en lumière à quel point cela peut réellement aider.

L’analyse a porté sur des milliers de participants diagnostiqués avec dépression et anxiété, en les comparant à un groupe témoin ne présentant pas ces conditions. Les résultats ont montré que l’activité physique améliorait considérablement les symptômes de dépression et d’anxiété.

Bien qu’il soit important de noter que des conseils professionnels et des médicaments peuvent toujours être nécessaires dans les cas graves de dépression et d’anxiété, l’exercice peut constituer un traitement complémentaire puissant.

La méta-analyse, publiée dans SMJ, ont examiné divers aspects de l’impact de l’exercice sur la dépression et l’anxiété. Les données d’environ 128 000 personnes ayant participé à différents exercices ont été combinées pour analyser les changements dans les symptômes.

La dépression se caractérise par une série de symptômes émotionnels et physiques, tels qu’une mauvaise humeur persistante, une perte de plaisir, des sentiments de culpabilité, des troubles du sommeil et de l’appétit et une diminution de la concentration. L’analyse a révélé que l’activité physique était généralement efficace pour réduire les symptômes dépressifs, avec une taille d’effet faible à modérée de 0,43. En examinant spécifiquement la dépression clinique et la dépression post-partum, l’ampleur de l’effet est passée à 0,63. Même dans la population générale sans pathologie diagnostiquée, l’activité physique a tout de même montré une réduction modérée des symptômes dépressifs, avec une taille d’effet de 0,62.

L’anxiété, quant à elle, se caractérise par la peur, l’agitation et des sensations physiques telles qu’un pouls rapide, une respiration rapide, de la transpiration et une faiblesse. La méta-analyse a révélé que l’activité physique était efficace pour réduire les symptômes d’anxiété, avec une taille d’effet faible à moyenne de 0,42. Cependant, l’efficacité variait selon le type d’anxiété. Par exemple, les patients atteints de cancer ont montré une réduction plus faible des symptômes d’anxiété par rapport à la population générale, ce qui a démontré un effet important et significatif (taille de l’effet de 0,85).

En ce qui concerne certains types d’exercices, l’entraînement en force (poids) s’est révélé le plus efficace pour réduire la dépression, avec une taille d’effet modérée de 0,64. La combinaison d’activités de force et d’activités aérobies a produit une taille d’effet plus petite de 0,47, tandis que l’activité aérobie seule avait une taille d’effet faible à moyenne de 0,45. Pour l’anxiété, l’entraînement en force a montré une petite taille d’effet de 0,35, tandis que le yoga, les étirements et les activités corps-esprit ont eu une petite taille d’effet de 0,42. L’activité aérobie avait un effet moyen faible de 0,29.

Il est important de noter que même si les différents types d’activité physique ont différents niveaux d’efficacité, la clé est de trouver une activité que vous aimez et à laquelle vous vous engagerez. L’étude souligne que toute forme d’activité physique peut améliorer les symptômes de dépression et d’anxiété. De plus, l’étude suggère que les activités de haute intensité ont le plus grand impact, même si la définition exacte de « haute intensité » n’a pas été clairement définie.

Il est intéressant de noter que l’étude a également révélé que l’amélioration la plus significative des symptômes s’est produite au cours des premières semaines suivant la pratique d’une activité physique. Les études qui ont mis en œuvre une activité physique pendant moins de 12 semaines ont montré un effet important et significatif avec une taille d’effet moyenne de 0,84. L’effet a quelque peu diminué après 12 semaines, avec une ampleur d’effet de 0,46, et a encore diminué après 24 semaines pour atteindre une ampleur d’effet de 0,28.

En termes de fréquence, faire de l’exercice 4 à 5 fois par semaine a eu un effet plus important sur la réduction des symptômes que faire de l’exercice moins de 4 fois par semaine. Ce résultat était cohérent pour la dépression et l’anxiété. Cependant, il convient de noter qu’une seule revue a mesuré ces données spécifiques sur l’anxiété.

L’étude suggère qu’une forte dose d’activité physique, environ 4 à 5 fois par semaine à haute intensité, pendant 12 semaines, peut conduire à une meilleure amélioration des symptômes d’anxiété et de dépression. Il est important de se rappeler que même de petits pas vers l’activité physique peuvent avoir un impact positif sur la santé mentale. Chaque mouvement compte, alors commencez par ce qui est réalisable et augmentez progressivement l’intensité et la durée.

1. Commencez par une balade facile et agréable :

Essayez de commencer par marcher 20 minutes dans la rue, même se promener dans le centre commercial est une promenade vers tout. Essayez de le faire tous les jours à la même heure. Après un moment, prolongez un peu.

2. Ajoutez des étapes à la routine quotidienne :

Ne cherchez pas la place de parking la plus proche de votre domicile ou de votre travail, essayez de marcher un peu.

Utilisez davantage les escaliers. Essayez de monter et descendre à pied même s’il ne s’agit que d’un étage.

Faites de plus longues promenades avec le chien.

Lorsque vous travaillez dans un bureau, recherchez les opportunités de vous déplacer. Essayez de marcher 5 minutes toutes les heures ou même de faire quelques squats.

Lorsque vous parlez au téléphone, promenez-vous.

Utilisez un podomètre. Aujourd’hui, il y en a un disponible sur chaque smartphone. Essayez d’ajouter 1 000 à 2 000 pas au nombre total de pas que vous faites habituellement (vous pouvez vérifier cela dans l’application sur votre smartphone)

3. Essayez une activité physique légère et amusante

Pensez à une forme d’activité physique légère que vous aimiez dans le passé et essayez d’y revenir. Cela peut être de la danse folklorique, du basket-ball, de la course à pied ou autre chose.

4. Utilisez des applications pour smartphone pour vous aider à rester en mouvement

Téléchargez des applications qui mesurent l’activité physique et rappelez-vous qu’il est temps de bouger.

5. Inscrivez-vous à une salle de sport ou faites appel à un entraîneur

6. Inscrivez-vous aux cours

Essayez de vous lancer dans quelque chose comme le yoga, le Pilates ou le crossfit.

Pour les personnes souffrant de dépression et d’anxiété, le manque de force et de motivation pour pratiquer une activité physique peut constituer un obstacle majeur. Briser le cycle de l’anxiété peut être difficile, mais vous n’avez pas besoin d’y faire face seul. La santé des amis, de la famille et des professionnels peut faire beaucoup.