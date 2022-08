Dans quelle mesure les vaccins protègent-ils contre le long COVID ?

Kulick est également désormais vacciné et boosté. Si un vaccin avait été disponible plus tôt, aurait-il pu la protéger du long COVID ?

8 août 2022 – La vétérinaire de New York, Erin Kulick, était autrefois une guerrière du week-end. Il y a seulement 2 ans et demi, la nouvelle maman de 38 ans a joué au frisbee ultime et au flag-football avec des amis. Elle est allée faire des courses régulières de 30 minutes pour éliminer le stress.

Les preuves commencent à montrer que c’est probable.

«La meilleure façon de ne pas avoir de COVID long est de ne pas avoir de COVID du tout», déclare Leora Horwitz, MD, professeur de santé et de médecine de la population à la Grossman School of Medicine de l’Université de New York. “Dans la mesure où la vaccination peut vous empêcher de contracter le COVID, alors elle aide à réduire le long COVID.”

Et tout comme les vaccins réduisent le risque de maladie grave, d’hospitalisation et de décès, ils semblent également réduire le risque de COVID long si les gens contractent des infections percées. Les personnes atteintes d’une maladie initiale plus grave semblent plus susceptibles d’avoir des symptômes prolongés, mais celles qui ont une maladie plus bénigne peuvent certainement l’avoir aussi.

“Vous êtes plus susceptible d’avoir un long COVID avec une maladie plus grave, et nous avons de nombreuses preuves que la vaccination réduit la gravité de la maladie”, déclare Horwitz. «Nous avons également maintenant de nombreuses preuves que la vaccination réduit votre risque de COVID long – probablement parce qu’elle réduit votre risque de maladie grave.»