Dans quelle mesure les pas par jour sont-ils vraiment importants ?

Vous pourriez facilement atteindre ces objectifs sans faire 10 000 pas par jour : le vélo, la natation et les squats ne nécessitent tous aucun pas. Et, honnêtement, si vous disposez de 30 minutes par jour à consacrer à l’exercice, passer cette demi-heure à effectuer un entraînement de force de haute intensité (bien que sans étape) est probablement plus bénéfique que de le consacrer à la marche – ou même à la course. Dans une étude de la Harvard School of Public Health portant sur 10 500 adultes, ceux qui entraînement en force pendant 20 minutes chaque jour, on gagnait moins de graisse viscérale, ce qui est lié à des complications de santé à long terme et à un décès prématuré sur 12 ans, par rapport à ceux qui pratiquaient la même quantité d’exercice cardiovasculaire. Dans un essai contrôlé randomisé de Medicine & Science in Sports & Exercise, les femmes qui se sont engagées dans un programme d’exercice conçu pour répondre aux directives actuelles en matière d’exercice ont pris environ 7 000 pas par jour.