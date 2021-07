Dans quelle mesure les fans indiens de K-Pop sont-ils enthousiastes sur Twitter ?

Alors que la K-Pop devient une sensation mondiale avec des groupes de troisième génération comme BTS, BlackPink et EXO ouvrant la voie à une portée internationale, le bogue «daebak» a également mordu l’Inde. La K-pop, qui continue de dominer la conversation sur Twitter à l’échelle mondiale, même en période de pandémie, a trouvé un moyen unique de rassembler les fans internationaux. Twitter a permis aux fans de musique de différentes parties du monde de se connecter à distance avec leurs artistes K-pop préférés et la communauté Kpop-Twitter du monde entier. La montée en puissance de Kpop-Twitter continue de se refléter dans les volumes de conversation, et au cours de la dernière année, une enquête Twitter a révélé qu’entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, il y avait eu 7,5 milliards de Tweets sur K-pop, établissant un nouveau record. pour le plus grand nombre de Tweets liés à la K-pop chaque année.

De l’Asie-Pacifique à l’Amérique du Sud, la base de fans mondiale de K-pop continue de croître sur Twitter. En Inde, les fans de Kpop continuent de progresser avec la 10e place en tant que pays avec le plus grand nombre de personnes tweetant sur la K-pop. L’Inde se classe également au 10e rang des pays tweetant le plus sur Kpop. BTS, NCT et BlackPink sont les artistes dont on parle le plus sur la plateforme de microblogging.

YeonJeong Kim, responsable des partenariats mondiaux de K-pop chez Twitter, a déclaré : « Qu’ils soient des puissances mondiales ou des stars émergentes, les fans de K-pop parlent et s’engagent régulièrement avec leurs artistes préférés sur #KpopTwitter. Culturellement, nous avons assisté à l’essor phénoménal de la K-pop à travers le monde, mais cette tendance n’est pas nouvelle sur Twitter, car nous avons vécu de première main la croissance des conversations. Nous continuerons à travailler avec les artistes et leurs labels pour apporter plus de contenu à la communauté K-pop. »

Récemment, BTS a conquis Internet avec son défi « Permission de danser ». Sortie le 9 juillet, la chanson pleine d’entrain a été vue plus de 190 millions de fois et a été classée parmi les meilleurs débuts musicaux de 24 heures de YouTube. Le clip de la chanson montre BTS dansant avec des gens dans un espace ouvert et désert. Les personnes se joignant à différents endroits, les messages de « Bienvenue » et les personnes enlevant leurs masques révèlent que la chanson tente de remonter le moral dans un monde en proie à une pandémie et essaie de nous rappeler de garder espoir pour ce qui nous attend. Le 19 juillet, YouTube et BTS ont annoncé un défi « Permission de danser » invitant les gens du monde entier à danser avec eux. Ils ont également publié un court métrage YouTube, dans lequel ils pouvaient être vus en train de danser tandis que l’arrière-plan changeait constamment en photos et vidéos du monde entier. Après avoir obtenu la permission de BTS de danser, des gens du monde entier dansent sur leur morceau entraînant. Des personnes fusionnant la musique avec la danse indienne aux danseurs les imitant, l’engouement n’a pas laissé même les chats et les marionnettes intacts.

