Dans quelle mesure les États-Unis sont-ils proches d’atteindre le plafond de la dette ? À quel point cela serait-il mauvais ?

Washington se prépare à un autre grand combat sur l’opportunité d’augmenter ou de suspendre le plafond de la dette nationale, la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen avertissant la semaine dernière que les États-Unis atteindront jeudi leur plafond d’emprunt actuel de 31,4 billions de dollars.

Les États-Unis empruntent d’énormes sommes d’argent en vendant des bons du Trésor à des investisseurs du monde entier et utilisent ces fonds pour payer les obligations financières existantes, y compris les salaires militaires, les avantages du filet de sécurité et les intérêts sur la dette nationale. Une fois que les États-Unis ont atteint le plafond, le Trésor peut utiliser des “mesures extraordinaires” – suspendre certains investissements et échanger différents types de dette – pour essayer de rester sous le plafond aussi longtemps que possible. Mais finalement, les États-Unis devront soit emprunter plus d’argent pour payer leurs factures, soit cesser de s’acquitter de leurs obligations financières, y compris éventuellement en cas de défaut de paiement de leur dette.

La responsabilité de lever ou de suspendre le plafond d’emprunt incombe au Congrès, qui doit obtenir une majorité simple à la Chambre et au Sénat pour voter en faveur de toute modification du plafond de la dette. Le relèvement du plafond de la dette est devenu un combat éternel, les législateurs républicains l’utilisant comme levier pour tenter de forcer des réductions de dépenses.

Cette année s’annonce comme le combat le plus désordonné depuis au moins une décennie. Les républicains contrôlent désormais la Chambre et ils ont adopté de nouvelles règles régissant la législation qui rendent plus difficile le relèvement du plafond de la dette et renforcent la capacité des républicains à exiger que toute augmentation soit accompagnée de réductions des dépenses. Les républicains du Sénat ont également insisté sur le fait que les augmentations du plafond de la dette devraient être liées à une “réforme structurelle des dépenses”.