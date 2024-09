Dans quelle mesure les entreprises américaines dépendent-elles des revenus étrangers ?

Bien que toutes les entreprises du S&P 500 soient cotées en bourse aux États-Unis, elles génèrent une part importante de leurs revenus à l’étranger en raison d’une base de consommateurs mondiale interconnectée.

Aujourd’hui, les plus grandes entreprises américaines cotées en bourse génèrent 41 % de leur chiffre d’affaires en dehors des États-Unis, soit près de deux fois plus que les petites capitalisations du Russell 2000. À mesure que les entreprises étendent leur présence internationale, elles bénéficient d’un accès plus large au marché et d’un risque de change plus élevé.

Ce graphique montre la part des revenus américains et étrangers dans les principaux indices boursiers, sur la base des données de Investissements Citi Global Wealth.

Exposition internationale des principaux indices boursiers

Ci-dessous, nous présentons la part des revenus réalisés à l’étranger dans les entreprises du Russell 2000, de l’indice S&P 500 à pondération égale et du S&P 500 :

Indice Part des ventes aux États-Unis Part des ventes à l’étranger Russell 2000 76% 24% Pondération égale du S&P 500 69% 31% S&P 500 59% 41%

Données au 25 juillet 2024.

Comme on peut le constater, l’indice Russell 2000 génère la majorité des ventes sur le marché intérieur, offrant ainsi un aperçu des sociétés à petite capitalisation de l’économie américaine. Plus précisément, les secteurs de la technologie et des matériaux sont ceux qui ont la plus grande exposition aux revenus internationaux, une tendance également observée dans le S&P 500.

En observant l’indice S&P 500 à pondération égale, on constate que la part des ventes à l’étranger s’élève à 31 %. Cet indice ne fausse pas les chiffres en fonction de la capitalisation boursière de chaque entreprise, mais représente chacune d’elles avec un poids égal de 0,2 % de l’indice.

En outre, ce chiffre augmente pour l’indice S&P 500 classique, qui est pondéré en fonction de la capitalisation boursière, car les plus grandes entreprises ont tendance à avoir une part plus élevée de leurs ventes réalisées à l’international. Par exemple, Moderna et Intel réalisent plus de 70 % de leur chiffre d’affaires à l’international.

