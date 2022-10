Dans quelle mesure les coloscopies préviennent-elles le cancer colorectal ? Que souhaitez-vous savoir

Les reportages des médias couvrant une nouvelle étude ont suscité une controverse largement injustifiée.







Le cancer colorectal (CRC) est la deuxième cause de décès par cancer chez les Américains. Le test de dépistage de référence, la coloscopie, est pratiqué chaque année sur environ 15 millions de personnes aux États-Unis. En 2021, en raison de l’augmentation des taux de CCR chez les jeunes, le groupe de travail américain sur les services préventifs a abaissé l’âge de dépistage recommandé de 50 à 45 ans. Pour certains patients, y compris ceux qui ont des antécédents familiaux de CCR précoce ou de maladies comme les maladies inflammatoires de l’intestin , le dépistage peut commencer même avant 45 ans.

Les recherches antérieures montrent que la coloscopie est associée à une diminution de 69 % des nouveaux cas de cancer colorectal et à une diminution de 88 % du risque de décès. Ainsi, lorsque plusieurs reportages ont décrit les résultats d’un récent essai randomisé sur la coloscopie comme décevants (voir les exemples ici et ici), cela a été une surprise pour beaucoup – y compris certains experts comme nous qui ont passé au peigne fin l’étude.

Pourquoi la coloscopie est-elle la référence en matière de dépistage du cancer colorectal ?

Comme beaucoup de gens le savent, la coloscopie implique l’insertion d’un long tube flexible avec une caméra à l’extrémité dans le rectum. Un gastro-entérologue ou un chirurgien hautement qualifié oriente le tube dans le côlon et recherche des excroissances appelées polypes ou d’autres anomalies, y compris des cancers précoces. Non seulement la coloscopie peut identifier les polypes potentiellement précancéreux appelés adénomes, mais elle permet également leur élimination. Un test de dépistage similaire (bien que moins complet) appelé sigmoïdoscopie flexible évalue uniquement le côlon inférieur et peut manquer des cancers plus à l’intérieur du côlon qui ont tendance à avoir un pronostic plus sombre.

D’autres tests de dépistage du CCR ne permettent pas de localiser ou d’éliminer les polypes. Ils recherchent du sang ou de l’ADN anormal dans les selles, ce qui peut signaler un polype ou un cancer. Cela comprend les tests de sang occulte fécal et les tests immunochimiques fécaux, qui détectent le sang, et Cologuard, qui détecte le sang et l’ADN anormal.

Ces facteurs clés font tous de la coloscopie le choix préféré.

Que nous apprend cette nouvelle étude sur la coloscopie ?

Publié dans Le New England Journal of Medicine, l’étude était un essai contrôlé randomisé de 84 585 personnes âgées de 55 à 64 ans en Norvège, en Pologne et en Suède qui n’avaient jamais subi de dépistage auparavant. Les participants ont reçu une invitation à subir une coloscopie de dépistage ou n’ont pas reçu d’invitation. Les chercheurs ont suivi les participants pendant 10 à 15 ans pour comparer le nombre de cancers colorectaux et de décès par CCR dans chaque groupe.

Seulement 42 % des personnes invitées à subir une coloscopie ont accepté l’invitation. Les données de toutes les personnes invitées, qu’elles aient ou non subi une coloscopie, sont connues sous le nom d’analyse “d’intention de dépistage”. Comme de nombreux reportages l’ont correctement noté, l’analyse de l’intention de dépistage a montré une réduction de 18% des cancers colorectaux ultérieurs et aucune réduction significative des décès. Cependant, il est important de noter que lorsque seules les personnes ayant effectivement subi une coloscopie ont été analysées (appelée analyse « per-protocole »), la coloscopie a réduit le nombre de cancers colorectaux de 31 % et de décès associés au CCR de 50 %.

Pourquoi ces découvertes sont-elles si différentes ?

Dans cette étude, un pourcentage relativement faible (42 %) de personnes invitées à subir une coloscopie ont effectivement subi l’intervention, comparativement à un taux de 60 % des adultes aux États-Unis, où la coloscopie est largement recommandée. Ce faible taux de participation est la principale raison pour laquelle l’analyse de l’intention de dépistage a montré des taux de détection et de décès inférieurs à ceux de l’analyse selon le protocole. Après tout, vous ne pouvez pas trouver quelque chose si vous ne le cherchez pas.

Cela ne veut pas dire que l’analyse de l’intention de filtrer n’a pas de sens. Cela attire notre attention sur les barrières du monde réel menant au faible taux de participation. Par exemple:

L’invitation des investigateurs a-t-elle bien véhiculé les bénéfices de la coloscopie, compte tenu de l’absence d’opportunité d’une discussion détaillée et personnalisée avec un médecin ?

Les gens ont-ils pu s’absenter du travail pour la procédure ?

Certains ont-ils trouvé la préparation trop intimidante ?

Nous savons que ces facteurs peuvent empêcher les gens de suivre la coloscopie recommandée.

Quoi d’autre est important de savoir?

Une limitation importante de l’étude est que le taux de détection des polypes précancéreux par coloscopie était inférieur (31 %) à la moyenne aux États-Unis (environ 40 %). Un taux de détection plus faible peut se traduire par l’élimination de moins de polypes, affaiblissant ainsi le potentiel de moins de décès futurs dus au CCR.

Enfin, le cancer ne se développe pas du jour au lendemain. Les lésions précancéreuses peuvent mettre des années à se transformer en cancer si elles ne sont pas contrôlées. Par conséquent, les auteurs prévoient de répéter leur analyse dans 15 ans pour savoir si le bénéfice de la coloscopie de dépistage augmente avec le temps.

La ligne du bas : Devriez-vous ou non subir une coloscopie de dépistage ?

Oui! Sans équivoque, oui.

Le message à retenir de cette étude est que lorsque les gens subissent des coloscopies de dépistage, les décès dus au cancer colorectal sont réduits de moitié. C’est une énorme réduction ! Et bien que le taux de décès par CCR soit souvent le résultat final des études, il est important de prendre en compte les difficultés associées à un diagnostic de cancer – les coûts financiers, les coûts physiques de la chirurgie, de la chimiothérapie et de la radiothérapie – ainsi que la souffrance causée par la maladie elle-même. . Cette étude nous apprend que les coloscopies fonctionnent assez bien lorsqu’elles sont pratiquées et qu’il reste du travail à faire pour rendre la coloscopie plus accessible afin que davantage de personnes bénéficient du dépistage.