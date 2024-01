Dans quelle mesure les allégations sur les aliments ultra-transformés sont-elles vraies ?

Les dangers des aliments ultra-transformés ont fait l’objet d’une large couverture médiatique ces derniers mois – en grande partie grâce à la publication et à la promotion du livre du présentateur de télévision et docteur en virologie Chris Van Tulleken. Personnes ultra-transformées.

En bref, les aliments ultra-transformés sont des produits alimentaires fabriqués commercialement qui contiennent des ingrédients que vous je ne cuisinerais pas avec à la maison. Une partie de cette transformation rend les aliments plus savoureux, d’autres augmentent la durée de conservation et les rendent plus abordables – comme le pain complet des supermarchés, par exemple.

Les scientifiques savent depuis longtemps que les aliments riches en gras saturé, sel, sucrede calories ou qui en contiennent trop peu céréales complètes et fibres contribuer à un risque accru de problèmes de santé – tels que l’obésité, l’hypertension, les maladies cardiaques et diabète de type 2.

Un bon nombre d’aliments ultra-transformés présentent certains de ces profils nutritionnels défavorables, mais beaucoup n’en ont pas. Ce qui est nouveau et controversé à propos des aliments ultra-transformés, c’est l’idée selon laquelle la transformation des aliments en elle-même est mortelle.

Le livre de Van Tulleken affirme que « c’est l’ultra-transformation, et non le contenu nutritionnel, qui est le problème ». Réfléchissant aux raisons pour lesquelles certaines pizzas ne sont pas bonnes pour notre ligne de taille, il écrit : « la seule question est de savoir s’il s’agit d’un aliment ultra-transformé ». Van Tulleken affirme également que les aliments ultra-transformés sont liés à plus de décès que le tabac et qu’ils constituent le principal facteur de mortalité. première cause de décès précoce dans le monde.

Mais, à mon avis, une grande partie de ces propos sont tout simplement faux.

Les mythes scrutés

Il n’a pas été démontré que les aliments ultra-transformés soient la principale cause de décès dans le monde et aucune étude scientifique n’a jamais établi cela.

Je crois que cette affirmation audacieuse mais trompeuse semble être une mauvaise interprétation de la recherche qui suggère qu’une mauvaise alimentation est un problème. principale cause de décès. La plupart des décès attribués à une mauvaise alimentation dans cette étude et dans des études similaires sont dus à des facteurs tels qu’une consommation insuffisante de fruits et légumes, de poissons gras ou de céréales complètes.

Il n’existe pas non plus de preuves solides indiquant que le fait qu’un aliment soit ultra-transformé ou non détermine la manière dont il peut affecter votre santé.

De nombreuses études ont montré que les personnes dont l’alimentation est riche en aliments ultra-transformés sont en moins bonne santé que celles dont l’alimentation contient moins d’aliments ultra-transformés. Cependant, la recherche suggère que c’est un peu types spécifiques d’aliments ultra-transformés les aliments qui sont liés à une mauvaise santé dans les études qui examinent ce sujet, plutôt que tous les aliments ultra-transformés.

Cela inclut des catégories comme Boissons sucrées et Viandes transformées, dont on sait depuis longtemps qu’ils sont mauvais pour la santé. Manger d’autres aliments classés comme ultra-transformés ne prédit pas une pire santé. Et certaines études ont même montré qu’ils prédisent une meilleure santé. Pain brun et céréalessont de bons exemples.

Presque toutes les études scientifiques utilisées comme preuve des méfaits des aliments ultra-transformés sont “études d’observation”. Cela signifie que les chercheurs ne modifient pas le régime alimentaire d’une personne pour voir ce qui arrive à sa santé : ils observent la santé des personnes en fonction de ce qu’elles déclarent manger.

En tant que telles, les études observationnelles ne peuvent qu’essayer de rendre compte de toutes les différences entre les personnes qui consomment beaucoup d’aliments ultra-transformés et celles qui consomment moins d’aliments ultra-transformés.

C’est la clé de l’ultra-transformation, car il peut y avoir des facteurs non mesurés concernant une personne ou son régime alimentaire qui nuisent à sa santé – donnant l’impression que le nombre d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire d’une personne nuit à sa santé, alors que ce n’est pas le cas. Une étude récente capture parfaitement cela.

L’étude a examiné si la consommation d’aliments ultra-transformés était associée au développement d’un cancer. C’était, comme le montre d’autres études. Mais l’étude a également examiné si la consommation d’aliments ultra-transformés était associée à un problème de santé auquel elle ne devrait avoir aucune raison plausible d’être associée : la mort accidentelle. Il s’avère que les personnes qui mangeaient beaucoup d’aliments ultra-transformés étaient plus susceptibles de mourir dans des accidents de voiture, des chutes et d’autres accidents.

Il n’y a aucune raison plausible pour laquelle les aliments transformés provoqueraient une mort accidentelle. La raison est probablement autre chose qui n’a pas été mesurée et prise en compte avec précision ou n’a pas été mesurée du tout – ce que l’on appelle un « facteur de confusion ».

Des gens de milieux plus pauvres sont plus susceptibles d’être victimes d’une mort accidentelle – tout comme les personnes qui ont pire santé mentale. Nous savons également que les gens de milieux plus pauvres ou qui ont pire santé mentale mangent souvent davantage d’aliments ultra-transformés.

Une étude peut mesurer le revenu d’une personne, mais les nombreuses façons dont le fait de vivre dans la pauvreté ou d’avoir une moins bonne santé mentale peut nuire à la santé physique sont très difficiles à mesurer avec précision. Ils peuvent donc être des exemples de facteurs de confusion qui donnent l’impression que les aliments ultra-transformés prédisent une détérioration de la santé, comme le cancer.

Compte tenu de la catastrophe et de la crainte suscitées par la transformation des aliments, on pourrait penser qu’il existe des preuves convaincantes qui ont identifié les effets néfastes de la transformation des aliments sur la santé humaine. Mais il n’y en a pas. Des panels de scientifiques du NOUS et ROYAUME-UNI (avec ou sans antécédents de financement de l’industrie alimentaire) sont d’accord sur ce point et conviennent qu’il n’est actuellement pas clair si la transformation des aliments elle-même est nocive pour la santé.

Je pense qu’il y a de bonnes raisons de mener davantage de recherches pour comprendre les aliments ultra-transformés et la santé. Mais on est loin de l’affirmation de Van Tulleken selon laquelle nous mangeons « de la nourriture qui n’est pas de la nourriture » et que les aliments ultra-transformés sont pires pour la santé que fumeur.

Le battage médiatique autour des aliments ultra-transformés est problématique car il peut provoquer une anxiété inutile chez les personnes qui ont déjà des difficultés avec la nourriture ou qui s’inquiètent pour leur santé.

En plus de confondre le public sur ce qui est ou non un aliment sain, le battage médiatique sur les aliments ultra-transformés peut également détourner l’attention de l’action gouvernementale indispensable pour restreindre le marketing et la vente par l’industrie alimentaire des types d’aliments dont nous savons déjà qu’ils sont mauvais pour la santé. – des aliments plus riches en sucre, en sel, en graisses saturées et en calories.

Peut-être qu’à l’avenir, des preuves convaincantes pourraient montrer que certains types spécifiques de transformation des aliments peuvent causer de graves problèmes de santé. Mais d’ici là, les messages sensationnalistes et les affirmations trompeuses sur les aliments ultra-transformés constituent des problèmes bien réels.

Éric Robinson est professeur de psychologie à l’Université de Liverpool.

Cet article a été publié pour la première fois le La conversation.