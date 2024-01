Dans quelle mesure le temps passé devant un écran affecte-t-il réellement le développement de l’enfant ?

La France l’a fait il y a 5 ans et maintenant, depuis le 1er janvier, les Néerlandais ont emboîté le pas en interdisant les appareils tels que les téléphones portables et les tablettes dans les salles de classe, sauf en cas d’utilisation pendant les cours, pour des raisons médicales ou pour les étudiants handicapés. L’interdiction vise à limiter les distractions pendant la journée scolaire.

Nous pourrions sûrement tous bénéficier d’une cure de désintoxication, mais la question reste de savoir si trop de temps passé devant un écran a un impact sur le développement de l’enfant. Karen Mansfield, chercheuse postdoctorale sur le bien-être des adolescents à l’ère numérique à l’Université d’Oxford, a déclaré : Actualités médicales Medscape“Les preuves ne sont certainement pas gravées dans le marbre. Il y a eu quelques critiques récentes des effets du temps d’écran sur les enfants, démontrant des résultats très mitigés.

Les dernières recherches, a déclaré Mansfied, sont encore jeunes, manquent de cohérence dans les résultats et sont truffées de mauvaises interprétations.

Karen Mansfield, Université d’Oxford. Actuellement, la mise en œuvre des politiques va bien au-delà des preuves.

Tiziana Metitieri, neuropsychologue cognitive à l’hôpital Meyer de Florence, en Italie, a fait écho à ces sentiments, suggérant que la simple quantité de temps passé devant un écran est une mesure insuffisante pour comprendre son impact sur le développement cognitif et psychologique. “Il y a deux raisons principales à cela”, a-t-elle expliqué à Actualités médicales Medscape. « Premièrement, parce que les mesures actuelles du temps d’écran reposent sur des données d’auto-évaluation, qui peuvent être affectées par une surestimation ou une sous-estimation de l’utilisation objective en raison d’un biais de désirabilité sociale. Deuxièmement, parce que les expériences numériques diffèrent en termes de contenu, d’appareil utilisé, de contexte, lieu et les personnes impliquées.

Les hommes politiques sont-ils trop pressés ?

Le dernier rapport de l’UNESCO sur la technologie dans l’éducation a mis en évidence une corrélation entre l’utilisation excessive du téléphone portable et la diminution des performances éducatives et de la stabilité émotionnelle.

Le Rapport de l’OCDE « Autonomiser les jeunes enfants à l’ère numérique » suggère à juste titre qu’il est nécessaire d’améliorer la protection dans les environnements numériques, de réduire la fracture numérique et d’éduquer les parents et les enseignants sur des pratiques numériques sûres.

Mais Mansfield a déclaré : « Actuellement, la mise en œuvre des politiques est bien en avance sur les preuves, avec des suggestions similaires visant à interdire les smartphones dans les écoles au Royaume-Uni et au Canada. Cependant, il n’existe aucune preuve disponible sur les avantages à long terme de l’interdiction des smartphones. “La plupart des recherches qui sous-tendent les politiques de l’OCDE et de l’UNESCO sont de nature observationnelle, ce qui limite davantage l’interprétation causale que les interventions.”

Même si la plupart des gouvernements n’appliquent pas de pratiques restrictives, Metitieri a déclaré que « leurs approches sont basées sur leur idéologie politique, utilisant souvent la panique morale comme moyen de rallier des soutiens, démontrant ainsi leur engagement sincère à se défendre contre les invasions de la technologie numérique qui ruinent les civilisations humaines ».

Sakshi Ghai, chercheur postdoctoral de Mansfield à l’Université d’Oxford, a réitéré les préoccupations de Metiteri : « Le temps d’écran en tant que concept a des limites, et les orientations politiques doivent être prudentes lorsqu’elles tirent des enseignements de données aussi limitées. Qu’entendons-nous par temps d’écran ? Comment le temps consacré à ” Les différentes activités doivent-elles être clairement délimitées ? Une focalisation trop simpliste sur le temps d’écran peut négliger les nuances et la complexité de l’utilisation des médias numériques. “

La clé est le quoi et le où

Les écrans numériques peuvent être productifs pour les enfants, par exemple lorsqu’ils sont utilisés à des fins éducatives, que ce soit pour rejoindre un cours via Zoom ou pour participer à des activités éducatives parascolaires. Cependant, Ghai a souligné l’importance d’identifier ce qui constitue une consommation raisonnable des médias numériques. “Les écrans peuvent aider les enfants défavorisés à obtenir des résultats scolaires positifs, en particulier ceux ayant des difficultés d’apprentissage”, a déclaré Sakshi. “Utiliser les médias pour interagir avec d’autres enfants peut également créer des liens sociaux positifs entre les enfants de diverses races ou ceux de la communauté LGBTQ, ce qui réitère la raison pour laquelle trouver l’équilibre qui permet aux enfants de profiter des avantages de la technologie numérique tout en préservant leur développement mental, physique et social. la santé, est cruciale. »

Tiziana Metitieri, Hôpital Meyer, Italie. La clé réside dans l’environnement relationnel dans lequel se déroulent ces expériences numériques.

D’un autre côté, Metitieri a expliqué qu’il existe des preuves selon lesquelles une exposition passive à un contenu éducatif n’entraîne pas nécessairement des bénéfices en termes de croissance. “La clé est l’environnement relationnel dans lequel ces expériences numériques se déroulent”, a-t-elle déclaré.

Mansfield a déclaré que de nombreuses recherches décrivent l’utilisation excessive des médias numériques comme une forme de dépendance. “Quelques études ont tenté de valider et de tester des échelles de « dépendance au smartphone » pour les adolescents. En plus de pathologiser une activité de plus en plus courante, de telles échelles d’auto-évaluation sont hautement subjectives, ce qui implique de sérieuses limitations lorsqu’on tente de définir des « seuils » ou des seuils de diagnostic. »

Efforts antérieurs pour déterminer des références pour l’utilisation du temps d’écran, en se concentrant sur la relation entre l’utilisation historique de l’écran et le bien-être mental actuel, ont négligé la nature de l’interaction numérique et le contexte social et technologique. “Les effets du temps passé devant un écran sur les enfants évoluent continuellement, une recherche en plein développement Il a été démontré que d’autres facteurs contextuels jouent un rôle plus important sur la santé mentale”, a expliqué Mansfield.

Les interdictions scolaires sont-elles trop restrictives ?

Mettre en œuvre des politiques à l’échelle nationale qui justifient un changement radical dans la façon dont nous abordons les activités devenues une seconde nature, comme l’utilisation d’un téléphone portable, est extrêmement difficile, d’autant plus que les preuves sont peu concluantes et incohérentes. “Les effets à long terme des différents types de contenu numérique sur l’apprentissage des enfants ne sont pas encore clairs, et jusqu’à présent, la plupart des recherches liées à l’éducation ont été menées auprès d’étudiants”, a déclaré Mansfield.

Aux parents et aux écoles inquiets, Metitieri a déconseillé les approches trop restrictives. “Les enfants et les adolescents peuvent trouver des moyens de contourner les restrictions à la maison et à l’école, ce qui signifie qu’une approche trop restrictive est limitée dans son efficacité”, a-t-elle déclaré. “La meilleure façon de s’adapter aux changements qui surviennent dans l’éducation, les relations, le travail et les loisirs consiste à combiner des expériences hors ligne et une éducation numérique.”

Sakshi Ghai, Université d’Oxford. Le temps d’écran en tant que concept a des limites, et les orientations politiques doivent être prudentes lorsqu’elles tirent des enseignements de données aussi limitées.

Reflétant le point de vue de Metitieri, Mansfield a suggéré : « Restreindre l’utilisation des smartphones et autres appareils personnels est une méthode pour réduire les distractions, mais en fin de compte, les enfants devront apprendre à optimiser leur utilisation des appareils numériques. »

De récents reportages dans les médias néerlandais ont cité les consultations des ministres du gouvernement avec le neuropsychiatre Theo Compernolle, qui a comparé les modes d’utilisation actuels des smartphones par les enfants à la dépendance et a suggéré que de telles habitudes pourraient entraver le développement du cortex préfrontal. Cependant, Mansfield a déclaré: “Il n’y a aucune preuve pour étayer cette affirmation.” Bien qu’elle ait reconnu les avantages potentiels à court terme d’une interdiction du temps d’écran pour améliorer la concentration en classe, elle a déclaré : «Une étude directement testé cette hypothèse et n’a trouvé aucune association entre l’utilisation des médias sociaux et le développement du cerveau, ce qui signifie que toute affirmation concernant des effets à long terme reste purement spéculative. »

La question du temps d’écran des enfants est complexe. Comprendre le contenu et le contexte du temps passé devant un écran, éduquer les parents et les enseignants et intégrer les expériences numériques aux activités hors ligne semblent être la voie à suivre. Alors que les gouvernements sont confrontés à la complexité de la gestion de ce défi plutôt moderne, l’équilibre entre l’engagement numérique et le développement cognitif reste un sujet essentiel pour la poursuite des recherches et l’élaboration de politiques réfléchies. Metitieri l’a résumé ainsi : « En tant que membres adultes de la société numérique, il est important pour nous de nous renseigner sur la manière d’utiliser efficacement les plateformes en ligne avant de partager nos expériences et nos préoccupations concernant le monde en ligne avec les enfants et les adolescents. »