Dans quelle mesure le secteur de la musique en streaming peut-il encore croître ? Pas grand-chose, il s’avère – National

En septembre, lors d’une conférence sur la musique à Singapour, Sir Lucian Grainge, le PDG d’Universal Music Group, a déclaré que 100 000 nouvelles chansons étaient téléchargées sur des plateformes de musique en streaming. tous les jours. Ce chiffre a été confirmé lors de la même conférence par Steve Cooper, le PDG sortant de Warner Music Group.

Le public a été choqué. Des chiffres comme 25 000 ou même 60 000 ont été lancés. Mais 100 000 ?

Pour être juste, aucun des deux hommes ne parlait de 100 000 chansons uniques et différentes. Ce nombre comprend tous les remixes, éditions, versions alternatives, performances live, mixages spéciaux (Dolby ATMOS/haute résolution/Spatial Audio, etc.) et les doublons impairs. Mais c’est encore beaucoup. Apple Music, Amazon Prime Music et YouTube Music disent tous avoir au moins 100 millions de pistes disponibles. Spotify pourrait également être à ce niveau, mais le chiffre officiel le plus récent que j’ai vu pour leur bibliothèque est de 82 millions.

Pour mettre cela en perspective, même le plus grand magasin de disques d’autrefois (c’est-à-dire avant Internet) stockait tout au plus 100 000 titres. Si nous supposons que chaque album contient en moyenne 12 titres, cela ne représente que 1,2 million de chansons.

Nous avons depuis longtemps dépassé le stade de Too Much Music. Nos choix sont infinis, pratiquement infinis. Et ce n’est pas une bonne chose. Laissez-moi compter les chemins.

Regardons cela du point de vue de l’artiste. Rendre vos chansons disponibles pour une distribution mondiale n’a jamais été aussi facile. Mais lorsque vous téléchargez une piste, elle doit se battre pour attirer l’attention avec les 99 999 autres pistes qui ont été téléchargées Ce jour là, sans parler des 100 autres millions déjà assis dans la bibliothèque. Votre tout nouveau morceau inconnu doit rivaliser avec pratiquement toutes les autres chansons écrites dans l’histoire.

Pas étonnant qu’on estime qu’environ 20 % des chansons de la bibliothèque de Spotify n’ont pas été écoutées une seule fois. Si nous acceptons l’estimation de Spotify de 82 millions de chansons dans sa bibliothèque, cela signifie qu’il y a 16 400 000 pistes qui restent inconnues de quiconque, jamais.

Nous commençons également à entendre parler de la fatigue des fans. Ce buffet à volonté autrefois merveilleux commence à rendre les gens mal à l’aise. Tout ce choix amène les gens à feuilleter chanson après chanson après chanson, à la recherche de quelque chose de parfait pour le moment. C’est devenu une corvée car la musique est utilisée comme un outil pour nos activités quotidiennes plutôt que comme quelque chose dans lequel nous pouvons plonger et expérimenter. Nous n’écoutons pas; nous ne sommes que de la bande sonore.

Tant de choix a conduit à la confusion. Bien sûr, cette chanson est bonne, mais il doit y avoir quelque chose d’encore mieux là-bas. Qu’est-ce que tout le monde écoute ? Qu’est-ce que je rate? je suis en retard ! Certains baissent même les bras de désespoir : « JE NE SAIS MÊME PLUS CE QUE J’AIME !

Pour beaucoup, sélectionner quelque chose à écouter est devenu une corvée interminable. Découvrir de nouvelles musiques est paradoxalement devenu plus difficile.

Notre capacité d’attention a diminué. Si nous n’aimons pas quelque chose immédiatement – généralement dans les cinq à 10 secondes – nous appuyons sur le bouton de saut. Les algorithmes retirent alors cette chanson de ce qu’elle nous recommande et nous n’avons jamais l’occasion d’apprendre à aimer quelque chose qui nécessite une écoute répétée.

La nouvelle musique est de plus en plus rejetée, en particulier quelque chose de différent ou d’expérimental qui a le potentiel d’être révolutionnaire et/ou transformateur si on lui en donne le temps. Plus nous avons de choix, plus les chansons jetables deviennent.

Trouvez une chanson. Faites un jugement après 10-15 secondes. Sauter. Prochaine chanson. Sauter. Répétez encore et encore et encore.

Quelle est la solution ? Certaines personnes se sevrent du streaming constant, choisissant plutôt de s’en tenir à une sélection plus petite et gérable de listes de lecture qu’elles ont elles-mêmes créées. D’autres sont revenus aux supports physiques comme les CD, les vinyles et même les cassettes. Un objet physique réel qui contient de la musique invite à une enquête beaucoup plus approfondie, ce qui peut conduire à un plus grand engagement.

Certaines de ces personnes ont annulé leurs comptes de musique en streaming, préoccupées par le peu qu’elles entendent que les artistes gagnent grâce au streaming. D’autres découvrent même les plaisirs de la radio à l’ancienne où ils n’ont plus à se soucier du choix.

Pendant ce temps, les streamers ont leurs propres problèmes. L’ingestion de milliers et de milliers de nouvelles chansons chaque jour nécessite de l’espace sur le serveur. Les serveurs coûtent de l’argent. Il faut de l’électricité pour faire fonctionner ces serveurs. Plus de clients signifie plus de bande passante est nécessaire pour distribuer tous ces fichiers numériques. Cela coûte de l’argent et consomme de l’énergie.

C’est au point où la musique numérique est moins respectueuse de l’environnement que la vente de musique sur des morceaux de plastique. Ajoutez à cela l’économie des modèles commerciaux des streamers – tous leurs coûts augmentent en même temps que les revenus – et vous avez un tas de plates-formes qui sont très inquiètes pour leur avenir financier.

Alors que les maisons de disques, en particulier les majors, gagnent des milliards grâce au streaming, un chiffre qui augmente chaque trimestre, elles craignent que la part de marché de la nouvelle musique ne diminue à mesure que les gens choisissent d’écouter de plus en plus de musique familière des années passées. La ruée vers l’or qu’est la « musique de catalogue » (matériel vieux de plus de deux ans) se fait au détriment des nouvelles chansons, censées être la musique de catalogue du futur.

Quelque chose doit changer. Le tsunami de la nouvelle musique est insoutenable à bien des égards. Les streamers limitent-ils le nombre de chansons qu’ils ingèrent ? Restreignent-ils la taille de leurs bibliothèques accessibles à leurs clients ? Est-ce qu’ils sélectionnent les chansons qui n’attirent pas l’attention de leurs bibliothèques ? Verrons-nous les streamers commencer à décourager les musiciens de télécharger de la musique en limitant les redevances pour les chansons diffusées plus de, disons, mille fois ?

Pensez à Mickey Mouse dans L’apprenti sorcier. Si quelqu’un ne fait pas quelque chose, nous risquons de nous noyer dans une musique que nous n’entendrons jamais.