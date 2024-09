Dans quelle mesure le changement climatique va-t-il réchauffer le Wisconsin ? Voici les dernières données

Nouvelle analyse de USA TODAY et du Laboratoire d’impact climatique montre également que les températures dans le Wisconsin devraient continuer à augmenter de plusieurs degrés au cours des deux prochaines décennies alors que l’État fait face aux conséquences de changement climatique.

Chercheurs a analysé les projections de température au niveau du comté pour évaluer l’évolution attendue du réchauffement annuel et de la chaleur extrême entre 2020 et 2040Le rapport révèle que certaines régions des Grandes Plaines et du Midwest devraient connaître un réchauffement de plus de 3 degrés.

Dans le Wisconsin, le changement climatique signifie que l’État pourrait connaître davantage de journées extrêmement chaudes au cours des prochaines décennies, ce qui pourrait être dangereux pour la santé publique dans de nombreuses zones urbaines et endommager les récoltes dans les zones rurales.

Voici un aperçu de la manière dont le changement climatique pourrait avoir un impact sur le Wisconsin et les États-Unis, selon le rapport.

Milwaukee pourrait connaître un changement significatif de température au cours des deux prochaines décennies

Milwaukee pourrait connaître une hausse significative des températures au cours des deux prochaines décennies. Les températures annuelles moyennes pourraient augmenter de 2,81 degrés, ce qui signifie que la ville connaîtrait deux jours supplémentaires au-dessus de 90 degrés, selon le rapport.

L’exposition à une chaleur extrême peut être au mieux inconfortable, rendant difficile la concentration lors de l’apprentissage ou du travail. Au pire, elle peut être mortelle. La chaleur est déjà la principale cause de décès liés au climat Aux États-Unis, un plus grand nombre de jours où les températures sont supérieures à 90 degrés pourrait augmenter le nombre de décès et de maladies liés à la chaleur.

Selon une étude distincte de l’US Climate Vulnerability Index, le comté de Milwaukee est l’une des zones les plus vulnérables au risque climatique de l’État, et les côtés nord et sud sont parmi les zones les plus vulnérables de la ville.

La pollution est l’un des principaux facteurs de vulnérabilité climatique de Milwaukee, selon le rapport. Certaines communautés de Milwaukee sont plus polluées en raison de leur proximité avec des installations de gestion des déchets et friches industriellesanciens sites industriels probablement contaminés et actuellement abandonnés ou inutilisés.

Comment les températures augmenteront-elles dans votre département ?

Voici un aperçu de l’augmentation des températures dans votre comté, selon l’analyse de USA TODAY. Les données concernent tous les comtés des États-Unis.

Tapez votre comté dans la barre de recherche ci-dessous pour voir les résultats.

Quels comtés du Wisconsin sont les plus à risque ?

Selon une analyse de USA TODAY et du Washington Post, ce sont les comtés du Wisconsin qui risquent le plus de connaître une augmentation significative des températures au cours des deux prochaines décennies. Laboratoire d’impact climatique.

Comté de Vernon (changement de température : 3 degrés)

Comté de Lafayette (changement de température : 3,07 degrés)

Comté de Grant (changement de température : 3,06 degrés)

Comté de La Crosse (changement de température : 3,05 degrés)

Comté de Green (changement de température : 3,03 degrés)

Comté de Crawford (changement de température : 3,03 degrés)

Comté d’Iowa (changement de température : 3,02 degrés)

Comté de Rock (changement de température : 3,01 degrés)

Comté de Richland (changement de température : 2,97 degrés)

Comté de Walworth (changement de température : 2,96 degrés)

Quelles sont les causes du changement climatique ?

Les scientifiques conviennent que le plus grand contributeur au changement climatique est la combustion de combustibles fossiles comme le gaz, le pétrole et le charbon. Le climat change à mesure que la Terre se réchauffe. Selon Administration nationale des océans et de l’atmosphèreles températures mondiales annuelles moyennes ont augmenté depuis les années 1960.

Le Wisconsin a connu une hausse de température de 2 degrés Fahrenheit et une augmentation d’humidité de 4,5 pouces depuis les années 1950. Le réchauffement le plus important se produit en hiver et la plus forte augmentation des précipitations en été.

L’augmentation des émissions de dioxyde de carbone est due à l’activité humaine. Des scientifiques ont découvert la source du dioxyde de carbone dans l’atmosphère grâce à des mesures de carottes de glace de l’Antarctique remontant à 800 000 ans, selon le Département des ressources naturelles du Wisconsin.

Le changement climatique entraîne des phénomènes météorologiques extrêmes et, même si certaines communautés disposent des ressources nécessaires pour en supporter les conséquences, beaucoup d’autres souffrent d’infrastructures médiocres et d’autres problèmes systémiques qui les exposent à un risque plus élevé.

USA TODAY a contribué à ce rapport.

Cet article a été publié à l’origine sur le Milwaukee Journal Sentinel : Changement climatique dans le Wisconsin : à quel point la température va-t-elle augmenter à Milwaukee ?