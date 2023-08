Dans quelle mesure la mise à niveau de la bande C 5G de Verizon a-t-elle augmenté vos vitesses ?

La mise à niveau massive de la bande C que Verizon a annoncée cette semaine est censée augmenter immédiatement vos vitesses 5G si vous vivez dans une zone qui a reçu plus d’accès au spectre. Nous avons répertorié toutes les grandes villes qui pourraient déjà voir cette mise à niveau instantanée de la 5G, mais Verizon a également suggéré que de nombreuses zones rurales bénéficieraient d’un super coup de pouce avec la quantité maximale de spectre en bande C disponible.

C-Band fait référence au réseau 5G milieu de bande de Verizon sur lequel ils ont dépensé des milliards il y a quelques années pour tenter de rattraper le réseau 5G milieu de bande de T-Mobile. Il faudra peut-être encore un certain temps avant qu’ils ne comblent complètement l’écart, car T-Mobile a une énorme avance dans la course à mi-bande, qui est la plus importante de toutes en termes de 5G (c’est à la fois rapide et de grande portée). Mais ils sont sur la bonne voie, même s’ils sont en retard à la fête après avoir fait un pari précoce et incorrect sur la 5G en ondes millimétriques (mmW).

Si ce qu’ils ont annoncé cette semaine est la vraie affaire, une simple mise à jour du logiciel réseau peut basculer vers vous donner accès à plus de spectre et à une meilleure expérience globale Verizon 5G. Nous parlons de grandes améliorations dans les vitesses. ainsi que la capacité de gérer toutes les personnes assoiffées de ce réseau.

Depuis que Verizon a partagé des nouvelles de l’expansion de la bande C, nous l’avons laissé mariner pendant quelques jours pour voir à quelle vitesse ils ont tout activé et si vous trouvez déjà une expérience réseau améliorée ou non. Ils ont dit que cela pourrait commencer à toucher des régions dans «les prochains jours et semaines».

Comme vous pouvez le voir sur l’image en haut de cet article que j’ai prise aujourd’hui, je ne reçois certainement pas encore le coup de pouce. » Connexion 5G UW” ou 5G Ultra Wideband.

Alors vous nous dites – voyez-vous une grande augmentation de la vitesse ces derniers jours, ou à tout le moins, une meilleure connexion Verizon 5G ?