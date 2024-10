Dans quelle mesure la franchise Minnesota Twins est-elle attrayante pour les acheteurs potentiels ? – Jumeaux

La famille Pohlad a récemment fait des vagues en annonçant qu’elle étudiait la possibilité de vendre les Twins du Minnesota. Cette nouvelle soulève la question : dans quelle mesure cette franchise est-elle attractive pour les acheteurs potentiels ?

Pour répondre à cette question, examinons de plus près ce que les Twins du Minnesota ont à offrir et pourquoi cette organisation pourrait être un produit phare dans le paysage actuel de la propriété sportive.

Championnat à la hausse



Les Twins du Minnesota ne sont pas seulement une équipe intermédiaire en phase de reconstruction : c’est une franchise avec un effectif compétitif et des aspirations au championnat. La rotation présente une puissance de star légitime avec Pablo Lopez, Joe Ryan et Bailey Ober formant un formidable trio, tandis que la programmation comprend des talents d’élite comme Carlos Correa et Byron Buxton, lorsqu’ils sont en bonne santé. Ajoutez les bras électriques de Jhoan Duran et Griffin Jax dans l’enclos des releveurs, et vous obtenez une équipe qui peut désormais rivaliser.

Au-delà des étoiles, le système agricole des Twins est l’un des meilleurs du baseball, classé deuxième par MLB.com dans le classement de mi-saison. Avec des recrues comme Simeon Woods Richardson et Brooks Lee prêts à laisser leur marque sur l’alignement des ligues majeures, et Walker Jenkins et Emmanuel Rodriguez attendant dans les coulisses, cette équipe n’est pas seulement construite pour gagner maintenant, elle est construite pour durer. Pour les propriétaires potentiels, hériter d’une équipe possédant à la fois des talents actuels et un potentiel futur constitue un investissement passionnant.

Réception respectée



Un autre argument de vente est le front office. Depuis que Derek Falvey a pris la relève en 2016, les Twins se sont bâtis une réputation de prise de décision intelligente et analytique. Leur approche a été méthodique et durable, aidant les Twins à rester compétitifs année après année.

Falvey et son équipe ont également créé une culture de transparence et d’innovation, qui a non seulement gagné le respect des autres front offices de la ligue, mais également la confiance des joueurs et des supporters. Tout acheteur potentiel à la recherche d’une machine bien huilée en termes de gestion n’aura pas besoin de repartir de zéro ici : il intégrera une organisation déjà bâtie pour un succès durable.

Champ cible : une destination de premier ordre



L’un des joyaux de la franchise est Target Field. Ouvert en 2010, le stade de baseball s’est rapidement imposé comme l’un des plus beaux stades de la Ligue majeure de baseball. Avec une vue imprenable sur le centre-ville de Minneapolis, des équipements modernes et des rénovations récentes, Target Field semble toujours frais, ce qui en fait un atout attrayant pour tout acheteur potentiel. De plus, grâce aux termes du bail, Target Field sera en mesure de s’améliorer continuellement grâce à l’argent des contribuables qui continue d’affluer dans le stade pendant la durée du bail.

Alors que certaines franchises sont confrontées au défi de financer de nouveaux stades ou des rénovations massives, le terrain des Twins offre un attrait immédiat. Il s’agit d’un classement approximatif qui se classe régulièrement parmi les meilleurs et offre une expérience de premier ordre aux fans, ce qui contribue à stimuler la fréquentation et l’engagement des fans.

Opportunité de croissance avec une portée élargie



Une autre raison pour laquelle les Twins sont sur le point de susciter un intérêt sérieux est leur potentiel de croissance de l’audience. Le récent passage de Diamond Sports et Bally à la MLB produisant les jeux des Twins ouvre une opportunité significative. Cette transition peut entraîner une baisse des revenus à court terme, mais elle supprime les redoutables coupures de courant et permet aux fans de tout le territoire des Twins, y compris le Minnesota, les Dakotas et l’Iowa, de regarder les matchs sans les barrières des forfaits de câble coûteux.

Au fil du temps, cette portée plus large attirera non seulement plus de fans, mais ouvrira également la porte à davantage d’opportunités de publicité et de parrainage. La capacité de développer la marque au-delà de ses limites actuelles est une proposition passionnante pour tout nouveau groupe de propriétaires cherchant à exploiter un marché inexploité.

Un actif en difficulté avec un énorme potentiel de hausse



Même si les Twins possèdent de solides atouts sur le terrain, ce n’est un secret pour personne que le mandat de la famille Pohlad laisse beaucoup à désirer du point de vue de l’engagement des fans. Au fil des années, les Pohlad ont souvent été critiqués pour leur frugalité, leur manque d’ambition et leur incapacité à pousser la franchise à son plein potentiel. Cela a conduit à une frustration croissante parmi les fans, dont beaucoup ont exprimé leur désir d’acquérir un nouveau propriétaire.

Pour tout acheteur potentiel, cela crée une opportunité unique. Les Twins sont effectivement devenus un actif en difficulté, et tout nouveau groupe de propriétaires achèterait une mine d’or à un prix réduit. La barre a été placée bas, et avec des fans avides de changement, le prochain propriétaire a une chance d’être considéré comme un héros simplement en dirigeant la franchise avec un peu plus d’ambition et de sens.

Gagner la base de fans ne prendra pas grand-chose : leur désir d’un propriétaire compétent et engagé est palpable. Un nouveau propriétaire qui investit dans l’équipe et démontre un engagement clair envers le succès sera accueilli à bras ouverts par une base de fans qui aspire depuis longtemps à quelque chose de mieux. Il s’agit d’un scénario rare dans lequel l’achat d’un actif en difficulté pourrait rapporter des résultats rapides et spectaculaires.

Une ville qui aime ses équipes sportives



Enfin, tout acheteur voudra savoir : les fans seront-ils présents ? Le Minnesota a montré à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’une ville sportive fantastique. L’année dernière, l’atmosphère des séries éliminatoires à Target Field était électrique, même pendant les matchs en semaine. Lorsque les Twins sont bons, cette ville se présente en masse, et pas seulement pour le baseball. Depuis les séries éliminatoires des Timberwolves jusqu’au début de saison des Vikings du Minnesota, l’amour de l’État pour ses équipes est indéniable.

Un propriétaire qui investit dans un produit gagnant trouvera sans aucun doute une base de fans prête à se rallier à lui. Le Minnesota n’est peut-être pas New York ou Los Angeles, mais avec le bon leadership, les Twins pourraient facilement devenir l’un des billets les plus en vogue de la ville.

Les Twins du Minnesota sont bien plus qu’une simple équipe de baseball : c’est une franchise dotée de talents vedettes, d’un front office bien géré, d’un stade de premier plan et d’une grande marge de croissance. Combinez tout cela avec une base de fans passionnés et vous obtenez la recette d’un achat très attractif. La question est : le bon acheteur viendra-t-il pour libérer tout le potentiel des Twins ?

Qu’en pensez-vous, fans des Twins ? Cette franchise est-elle prête à attirer un nouveau groupe de propriétaires qui pourra la faire passer au niveau supérieur ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous !