Quel film remportera l’Oscar du meilleur film, couronnant l’année la plus inhabituelle qu’Hollywood ait jamais traversée? Huit films sont laissés debout après les nominations aux Oscars de lundi, et bien que «Nomadland» soit considéré par la plupart des experts comme le favori, une saison de récompenses atypique n’est pas garantie d’aller avec le gagnant attendu. Nous avons encore plus d’un mois avant la cérémonie des Oscars le 25 avril, et c’est largement le temps pour les prétendants de faire valoir leur point de vue. Voici mon point de vue sur la façon dont chacun des nominés de cette année pourrait encore tracer la voie vers la meilleure image. ‘Le père’ La catégorie production-conception va généralement pour les grands films flashy avec des décors extravagants, pas des films comme «The Father», qui est principalement contenu dans un seul appartement. Mais le fait que le film apparaisse toujours dans cette catégorie – un hommage à la façon intelligente dont il filme les espaces pour indiquer la démence rampante de son personnage principal (Anthony Hopkins) – est un signe que les électeurs des Oscars ont vraiment répondu à « The Father » et cherchaient des endroits pour le récompenser. Je me demande cependant si le film peut transformer l’une de ses six nominations en une victoire. Une victoire posthume du meilleur acteur pour Chadwick Boseman («Ma Rainey’s Black Bottom») empêchera probablement Hopkins de son deuxième Oscar, et la toute récente victoire de la co-star du «Père» Olivia Colman pour «The Favorite» (2018) pourrait la gêner chances dans la course des actrices de soutien. Dans les courses de scénario, de montage et de conception de production, d’autres films sont favorisés. Pour que «The Father» puisse rassembler une vraie meilleure image, il devra remporter une autre victoire bouleversée en cours de route.

‘Judas et le Messie noir’ Il n’y a peut-être pas eu de surprise aux Oscars plus grande que le double dip de l’acteur de soutien accompli par «Judas and the Black Messiah»: alors que Daniel Kaluuya est considéré comme le favori pour sa puissante performance en tant que Black Panther assassiné Fred Hampton, personne n’a prédit qu’il serait rejoint dans cette course par sa co-star Lakeith Stanfield (le Judas du titre), qui avait fait campagne en tant que candidat d’acteur principal. Le fait que Stanfield ait toujours réussi, malgré une certaine confusion de catégorie assez évidente, est remarquable: même un vote partagé ne pouvait pas siphonner beaucoup d’enthousiasme de «Judas et le Messie noir», qui a beaucoup d’élan de dernière minute en finale. le candidat à la meilleure image sera largement diffusé. Ses chances de remporter la meilleure photo seraient meilleures si Shaka King avait réussi une nomination au meilleur réalisateur, mais si le film est toujours en plein essor, qui sait où il pourrait finalement se terminer. ‘Mank’ La pièce techniquement somptueuse de la période hollywoodienne de David Fincher a submergé tous les autres candidats avec 10 nominations, y compris des hochements de tête pour ses stars Gary Oldman (en tant qu’écrivain Herman Mankiewicz) et Amanda Seyfried (en tant que starlette Marion Davies). Mais voici l’œil au beurre noir: malgré ce coup majeur, «Mank» est le seul nominé pour la meilleure photo qui n’a pas pu gérer une nomination pour son scénario. Ceci, pour un film sur un scénariste! Le chemin vers la meilleure image repose de plus en plus sur une victoire dans le scénario, et seuls sept films ont remporté le meilleur Oscar sans même que leurs scripts soient nominés. (Les exemples les plus récents, «Titanic» et «The Sound of Music», ne sont même pas si récents.) «Mank» pourrait encore remporter des victoires techniques ou une victoire contrariée pour Seyfried dans le soutien difficile à prévoir. catégorie actrice, mais la piqûre de ce scénario snub, ainsi qu’une autre omission révélatrice dans la catégorie du meilleur montage, suggèrent un candidat qui est admiré plutôt qu’aimé. «Minari» Le distributeur A24 a réussi une victoire de meilleure image il y a cinq ans avec «Moonlight», mais les efforts récents ont échoué pour la plupart à se connecter avec les électeurs des Oscars. «Minari» a changé la donne, accumulant six nominations, y compris des hochements de tête de réalisateur et de scénario pour Lee Isaac Chung ainsi que des nominations individuelles d’acteur pour Steven Yeun et Yuh-Jung Youn, une réalisation notable depuis les ensembles asiatiques des précédents favoris des Oscars comme «Parasite» et «Tigre accroupi, dragon caché» n’a pas été reconnu par la branche par intérim de l’académie.

En une année où presque toutes les récompenses ont été difficiles et lointaines, « Minari » a produit deux des discours d’acceptation les plus mémorables et les plus sincères de la saison: lorsque « Minari » a remporté le Golden Globe pour un film en langue étrangère, la jeune fille de Chung est tombée dans son bras et s’est exclamé: «J’ai prié!»; et lorsque la star de 8 ans, Alan Kim, a remporté le prix du meilleur jeune acteur aux Critics ‘Choice Awards, il était tellement dépassé que il a fondu en larmes. De nombreux électeurs aux Oscars pourraient soutenir «Minari» simplement parce que sa victoire garantirait un moment aussi émouvant que le film lui-même. ‘Nomadland’ Si les Oscars avaient lieu aujourd’hui, «Nomadland» pourrait sûrement constituer le meilleur argumentaire pour la meilleure image: ce drame dirigé par Frances McDormand a déjà remporté les honneurs des Golden Globes, des Critics ‘Choice Awards et des Gotham Awards, pour ne citer que quelques-unes de ses distinctions. Chloé Zhao pourrait-elle aussi devenir la première femme de couleur à remporter le prix du meilleur réalisateur? D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, ses chances semblent terriblement bonnes. Mais la course au meilleur film s’est révélée fluide ces dernières années, et les électeurs peuvent préférer un film plus ouvertement politique pour représenter une année aussi tumultueuse. Avec un budget inférieur à 5 millions de dollars, «Nomadland» serait également l’un des plus modestes champions de la meilleure photo jamais réalisés. Un film aussi intime peut-il maintenir sa position de leader tout au long d’une saison de récompenses allongée de deux mois supplémentaires? ‘Jeune femme prometteuse’ Sous-estimez la «jeune femme prometteuse» à vos risques et périls. Cette dramatique sombre sur les agressions sexuelles est le seul nominé pour le meilleur film en dehors de «Nomadland» à montrer une force à tous les niveaux dans quatre catégories clés – remportant une nomination au meilleur réalisateur pour Emerald Fennell; un clin d’œil par intérim pour son rôle principal, Carey Mulligan; et les nominations pour le scénario et le montage. Le soir des Oscars, une ou deux victoires cruciales pourraient ouvrir la voie à la meilleure image: Mulligan a une bonne chance de remporter l’Oscar de la meilleure actrice, mais un présage encore meilleur serait une victoire pour Fennell dans la catégorie scénario original. Ce ne sera pas facile de se mesurer à Aaron Sorkin, un écrivain oscarisé qui est à nouveau nominé pour «The Trial of the Chicago 7», mais «Promising Young Woman» est assez audacieux pour avoir encore une chance. Mieux encore, une victoire là-bas ferait l’histoire: si Fennell remporte le scénario original Oscar et Zhao triomphe dans la catégorie scénario adapté, ce sera la première fois que les deux courses de scénario seront remportées par des femmes qui étaient les seules écrivaines créditées de leurs films. ‘Son du métal’ Le Festival international du film de Toronto catapulte souvent les principaux prétendants aux Oscars, mais lorsque ce drame de Riz Ahmed a fait ses débuts là-bas à l’automne 2019, le buzz des récompenses était presque négligeable. La campagne des Oscars pour «Sound of Metal» a nécessité le genre de patience et d’efforts qui n’auraient peut-être pas été possibles une autre année, alors que le film aurait pu être submergé par une concurrence à plus gros budget: au lieu de cela, dans un paysage de récompenses épuré, cette histoire d’un batteur aux prises avec la surdité a remporté six nominations aux Oscars.