Dans quelle mesure la Californie sera-t-elle touchée cet été ?

Alors que la nouvelle famille FLiRT de sous-variantes du coronavirus s’installe, les premiers signes sont pointant vers un bond estival des cas.

Alors, à quel point cela pourrait-il devenir grave ?

Jusqu’à présent, les experts sont prudemment optimistes, affirmant que les chiffres sont conformes aux attentes et qu’il n’y a actuellement aucun signe d’alarme.

Mais les nouveaux variants rappellent que le coronavirus reste un risque majeur pour la santé de certains, même si une grande partie du monde tente de surmonter la pandémie. Bien que les chiffres du COVID en Californie semblent relativement bons, les responsables affirment que l’augmentation du FLiRT montre la nécessité de rester vigilant avec les mesures de sécurité de base.

« Pour la majorité des gens, ce n’est pas grave. Mais pour certaines personnes, c’est un gros problème », a déclaré le Dr Peter Chin-Hong, spécialiste des maladies infectieuses à l’UC San Francisco, en parlant du COVID-19. « Je suis toujours prudent avec les personnes âgées, d’autant plus que leur immunité diminue, avec davantage de cas. »

En savoir plus: Il existe une nouvelle variante hautement transmissible du COVID-19. FLiRT pourrait-il conduire à une légère hausse estivale ?

Et le COVID peut également provoquer des symptômes qui altèrent la vie des jeunes adultes.

« Le COVID n’est pas une grippe ou un rhume ordinaire », a déclaré le Dr Elizabeth Hudson, chef régionale des maladies infectieuses au Kaiser Permanente Southern California. « Cela peut avoir des effets à long terme, avec longue COVID symptômes, qui le rendent très différent des autres virus que nous rencontrons », ajoutant que les personnes dans la trentaine et la quarantaine semblent être plus susceptibles de contracter un long COVID.

En termes de nouvelles sous-variantesles experts pensent généralement qu’elles sont plus contagieuses que les souches antérieures, ce qui explique leur évincement. JN.1 dominant de l’hiver.

Et contrairement à la saison annuelle du rhume et de la grippe automne/hiver, le COVID s’est présenté comme ayant deux pics chaque année, dont l’un en été.

Les vagues de COVID en Californie l’été et l’hiver derniers étaient encore suffisamment importantes pour provoquer des perturbations importantes, notamment des épidémies dans écoles, parmi les équipes sportives et à les studios hollywoodiens, tandis que certaines entreprises ont vu nombres plus élevés des travailleurs qui se déclarent malades.

Et le risque peut rester grave pour les personnes plus âgées ou immunodéprimées. Le COVID-19 tue encore des gens à un taux plus élevé que la grippe, avec plus de 43 000 décès signalés depuis le 1er octobre, par rapport au chiffre estimé 25 000 pour la grippe. Sur la base des données du CDC de février, plus de 95 % des personnes hospitalisées pour COVID-19 n’avaient pas reçu le vaccin mis à jourqui a été introduit en septembre.

En savoir plus: Malgré sa réputation de « rien du tout », le COVID-19 reste plus mortel que la grippe

Mais pour que le COVID-19 redevienne un problème de santé, il faudrait qu’il y ait un changement net dans les hospitalisations et les décès. Les décès dus au COVID ont continué de diminuer : pour la période de 12 mois qui s’est terminée au début du printemps, il y a eu environ 66 000 décès à l’échelle nationale, soit la moitié de la période comparable précédente.

Et c’est une baisse significative par rapport à l’année précédente, où il y avait eu 438 000 décès dus au COVID-19 entre le printemps 2021 et l’hiver 2021-2022. Il y a eu 554 000 décès au cours de l’année pandémique qui a débuté au printemps 2020.

Mais même avec une mortalité plus faible, il peut y avoir un nombre élevé d’infections, qui ne sont peut-être pas suffisamment graves pour nécessiter une hospitalisation, mais peuvent néanmoins entraîner de vastes perturbations dans la vie quotidienne – depuis l’annulation de vacances et de mariages interrompus jusqu’à la pénurie de main-d’œuvre pour cause de maladie.

Ceux qui tombent malades peuvent encore souffrir du désagrément d’être gravement malades pendant des semaines.

Hudson a déclaré qu’elle voit la plupart des nouveaux cas de COVID-19 parmi les patients ambulatoires, plutôt que parmi ceux nécessitant une hospitalisation.

En savoir plus: Le COVID augmente en Californie. Voici comment vous protéger des sous-variantes FLiRT

L’ampleur que pourrait avoir une augmentation du COVID cet été reste incertaine. Mais certains signes indiquent un début plus précoce que la normale du Saison estivale COVID.

Le département californien de la santé publique a noté que le taux de résultats positifs des tests COVID a lentement augmenté au cours du mois dernier. Pour la période de sept jours qui s’est terminée lundi, 4,8 % des tests de coronavirus se sont révélés positifs en Californie ; il y a un mois, le taux était de 1,9%. Le pic de l’été dernier était de 12,8%, fin août.

L’agence a également noté que les niveaux de virus dans les eaux usées suggèrent une augmentation dans plusieurs régions de l’État. Niveaux de virus dans le eaux usées de la majeure partie du comté le plus peuplé de Californie du Nord, le comté de Santa Clara, est désormais considéré comme « élevé » pour la première fois depuis l’hiver.

Une légère hausse des cas de COVID dans le comté de Los Angeles se poursuit également. Jeudi, le département de santé publique du comté de Los Angeles a déclaré avoir enregistré entre 93 et ​​100 cas de coronavirus par jour au cours de la semaine terminée le 22 mai, les données les plus récentes disponibles. Il y a eu 60 à 80 nouveaux cas par jour entre le 25 mars et le 9 mai. Les décomptes reflètent les tests effectués dans les établissements médicaux et n’incluent pas les tests à domicile ni les personnes qui ne se font pas tester.

« Il est encore trop tôt pour dire si cette légère augmentation de ces dernières semaines se transformera en une hausse durable, car le nombre de cas est faible et les tendances quotidiennes varient », a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué au Times.

Pour la semaine qui s’est terminée le 18 mai, période la plus récente pour laquelle des données étaient disponibles, les niveaux de coronavirus dans les eaux usées du comté de Los Angeles étaient à 11 % du pic de l’hiver dernier, contre 9 % la semaine précédente.

Étant donné que la majeure partie de l’augmentation des cas de COVID ne concerne pas les personnes hospitalisées, « c’est une bonne nouvelle car cela signifie que nous avons la capacité de soigner d’autres patients dans nos hôpitaux », a déclaré Hudson. « La plupart de ces cas ambulatoires présentent des symptômes habituels de toux et de rhume, il est donc important que chacun se teste s’il développe ce type de symptômes. »

D’ici le 4 juillet, nous aurons peut-être une meilleure idée de la gravité de cet été, a-t-elle déclaré.

« Jusqu’à présent, nous ne voyons aucun signe d’une vague plus importante », a déclaré Hudson. « Au cours des années passées, les vagues estivales de COVID ont eu tendance à culminer vers le 4 juillet, il nous reste donc quelques semaines avant de savoir avec certitude à quoi pourrait ressembler cette vague. »

Alors que les niveaux de COVID dans les eaux usées californiennes ont diminué au cours des deux derniers étés, ils ont en fait augmenté entre l’hiver 2022-2023 et l’hiver dernier, grâce à un variant particulièrement contagieux.

Données sur les eaux usées suggéré La vague de COVID de l’hiver dernier – en termes de niveaux de virus dans les eaux usées à travers la Californie – a été la pire depuis le début de la première vague Omicron à l’automne 2021.

Le comté de LA, cependant, a résisté à cette tendance. Les niveaux de coronavirus dans les eaux usées l’hiver dernier étaient inférieur que celui de la saison précédente.

« La poursuite ou non de la diminution des cas de COVID cet été par rapport à 2023 dépendra de plusieurs facteurs, notamment la transmissibilité des variantes, l’immunité préexistante et la couverture vaccinale », a déclaré le département de la santé publique du comté de Los Angeles dans un communiqué au Times.

Il est particulièrement important que les personnes âgées et immunodéprimées reçoivent au moins une dose de vaccin contre le COVID-19 depuis la dernière mise à jour de la formule en septembre, a déclaré Chin-Hong.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis affirment que toute personne âgée de 6 mois et plus devrait avoir reçu au moins une injection mise à jour depuis septembre, et deux coups pour les personnes âgées de 65 ans et plus qui sont à quatre mois de leur première dose mise à jour.

Cette histoire a été initialement publiée dans Los Angeles Times.