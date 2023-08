Dans quelle mesure devrions-nous nous inquiéter ?

30 août 2023 – Les hospitalisations liées au COVID-19 augmentent depuis des semaines alors que l’été touche à sa fin, mais dans quelle mesure devriez-vous vous inquiéter ? Le SRAS-CoV-2, le virus à l’origine du COVID, continue d’évoluer et de nous surprendre. Les taux de transmission, d’hospitalisation et de mortalité du COVID peuvent donc être difficiles à prévoir.

WebMD s’est tourné vers les experts pour connaître leur point de vue sur le virus en circulation actuel, leur demandant de prédire si nous allons bientôt nous masquer à nouveau et à quoi pourraient ressembler cet automne et cet hiver, surtout maintenant que les tests et les vaccinations ne sont plus gratuits. charge.

Question 1 : Attendez-vous une vague de COVID de fin d’été importante ?

Éric Topol, MD : « Cette vague ne sera probablement pas importante et pourrait plutôt être une « ondelette ». Je ne pense pas que les médecins soient trop inquiets », a déclaré Topol, fondateur et directeur du Scripps Research Translational Institute à La Jolla, en Californie, et rédacteur en chef de Medscape Medical News, notre site d’information partenaire destiné aux professionnels de la santé.

Thomas Gut, DO : «Il est toujours impossible de prédire la gravité des vagues de COVID. Bien que le virus ait généralement muté de manière à favoriser une transmission plus facile et une maladie plus bénigne, il y a eu une poignée de mutations surprenantes qui étaient plus dangereuses et mortelles que la souche précédente », a déclaré Gut, président associé de médecine à l’hôpital universitaire de Staten Island/Northwell. La santé à New York.

Robert Atmar, MD : « Je commencerai par la mise en garde selon laquelle le pronostic du SRAS-CoV-2 est un peu dangereux car nous restons en territoire inconnu pour certains aspects de son épidémiologie et de son évolution », a déclaré Atmar, professeur de maladies infectieuses au Baylor College of Medicine de Houston. « Cela dépend de votre définition du substantiel. Nous, du moins à Houston, sommes déjà au milieu d’une augmentation substantielle du fardeau de l’infection, du moins comme le montre la surveillance des eaux usées. La quantité de virus dans les eaux usées dépasse déjà le niveau maximal observé l’hiver dernier. Cela dit, l’augmentation du fardeau de l’infection ne s’est pas traduite par une forte augmentation des hospitalisations liées à la COVID-19. La plupart des personnes hospitalisées dans notre hôpital le sont pour une infection, et non pour les conséquences de l’infection.