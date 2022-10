Dans quel lycée Jeffrey Dahmer est-il allé et est-il allé au bal de promo ?

Le tueur en série INFAMOUS Jeffrey Dahmer était responsable de la mort de dix-sept hommes et garçons.

Avant de commencer à tuer à 18 ans, il était un lycéen ordinaire, et maintenant beaucoup veulent en savoir plus sur ses racines au lycée.

Jeffrey Dahmer a fréquenté le lycée de l’Ohio Crédit : Alamy

Dans quel lycée Jeffrey Dahmer est-il allé ?

Dahmer est né le 21 mai 1960 à Milwaukee, Wisconsin.

Il a ensuite déménagé à Bath Township, Ohio, où il a fréquenté le Revere High School.

Pendant ce temps, il était considéré comme un étudiant moyen mais il ne passait pas inaperçu et faisait même des farces à ses camarades de classe.

Dans le documentaire Jeffrey Dahmer: Mind of a Monster, son ancien camarade de classe, Mike Krukal, a expliqué qu’il trouverait un moyen d’entrer dans des photos d’annuaire de groupe pour des clubs dont il ne faisait pas partie, y compris la National Honor Society.

“Au cours de notre dernière année, ils ont pris des photos de tous les groupes; ils ont pris des photos des groupes sportifs et des clubs et tout le reste. Et Jeff Dahmer a pris des photos de groupe dont il n’était pas membre”, a expliqué Krukal, via LAD Bible .

En raison de sa présence sur la photo, beaucoup ont commencé à se demander s’il faisait partie de la National Honor Society, mais le New York Times a rapporté en 1991 que ses notes allaient de A à D, ce qui était en deçà des normes de la société d’honneur.

Le New York Times a rapporté plus tard qu’il simulerait également des crises d’épilepsie et que ses farces étaient si populaires que certains camarades de classe se souvenaient : « Ne fais pas de dahmer » comme expression populaire.

Après avoir obtenu son diplôme de Revere, il a ensuite étudié brièvement à l’Ohio State University.

Jeffrey Dahmer est-il allé au bal de promo ?

Bien que Dahmer ait pu être un peu un clown de classe, il n’était pas doux avec les dames.

Cependant, il a réussi à obtenir une date pour le bal en 1978.

À l’époque, il allait au bal de l’école avec Bridget Geiger, 16 ans.

Peu de temps après son arrestation en 1991, un journal local s’est assis avec Geiger qui a rappelé ce que c’était que d’aller au bal avec Dahmer et pourquoi elle s’est enfuie de chez lui.

“Il avait une peur bleue des filles”, avait-elle déclaré à l’époque, via l’Associated Press.

“Il était mort de peur que je l’embrasse.”

Geiger a ensuite expliqué qu’elle était retournée chez lui par la suite pour une fête, mais que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Elle s’est souvenue qu’il n’y avait «pas de musique, pas de nourriture ou de boissons», ajoutant que c’était une «fête de nerds».

Jeffrey Dahmer a tué et démembré 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991 Crédit : Alamy

“Il y avait sept personnes à tout ça”, a-t-elle poursuivi.

Après que les adolescents se soient installés, Geiger est alors devenu mal à l’aise après qu’un enfant ait dit “Appelons Lucifer” et que les flammes des bougies se soient éteintes.

En conséquence, elle a fui la maison et ne l’avait pas revu depuis.

Qu’est-il arrivé à Jeffrey Dahmer ?

Entre 1978 et 1991, Dahmer a assassiné et démembré 17 hommes et garçons.

Après avoir été arrêté en juillet 1991, il a avoué mais a affirmé être fou.

Cependant, quelques mois plus tard, un jury l’a finalement trouvé sain d’esprit dans les meurtres et l’a condamné à 15 peines à perpétuité consécutives.

Puis, deux ans plus tard, Dahmer a été tué en prison à l’âge de 34 ans par son codétenu Christopher Scarver.