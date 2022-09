Dans quel genre de commune habites-tu ? Se référant à votre colonne vertébrale, bien sûr. – Section locale de Shaw

Alors votre bas du dos vous fait mal ? Serait-ce parce que vous avez peur de l’argent ? Bien sûr! Eh bien, voici quelque chose à faire à ce sujet. Répétez plusieurs fois dans la journée :

« Je fais confiance au processus de la vie. Tout ce dont j’ai besoin est toujours pris en charge. Je suis sauf.”

Mais ce n’est peut-être pas le bas du dos. Pourrait-il y avoir un autre joint qui vous dérange? Les joints signifient des changements de direction, après tout. Donc, si c’est un autre joint qui vous déprime, répétez simplement :

« Je m’adapte facilement au changement. Ma vie est divinement guidée et je vais toujours dans la bonne direction.

Des affirmations de guérison telles que celles ci-dessus peuvent être trouvées dans le livre fascinant de Louise L Hay « Heal Your Body ». C’est une sorte de dictionnaire petit mais puissant. Tout ce que vous faites est de rechercher par ordre alphabétique votre maladie physique, émotionnelle ou psychologique (il y en a tellement) et Hay a une vision concise et intéressante d’une éventuelle source plus profonde du problème. Elle a également une affirmation pour le résoudre. Ouah! Des maux de dos aux fractures du genou, des allergies aux ovaires. 1, 2, 3 – Bonheur!

Problème résolu.

Maintenant, vous pensez peut-être que tout cela est de la foutaise. Mais le concept des affirmations comme outils efficaces de guérison est un phénomène ancien. Les instructions sur la façon de créer des processus de pensée positifs sont des préceptes généraux dans de nombreux textes spirituels anciens. Par exemple, le texte chinois du “Tao Te Ching” d’environ 400 avant notre ère, chapitre 56 :

« Arrêtez de parler, méditez en silence, émoussez votre acuité, libérez vos soucis, harmonisez votre lumière intérieure… »

Et si vous êtes plutôt un passionné de sciences, eh bien, il y a aussi quelque chose pour vous ici. Des études scientifiques populaires sur la programmation neurolinguistique des années 1970 et 1980 ont utilisé des affirmations pour reprogrammer l’esprit vers des façons d’être plus saines. Ces études scientifiques se poursuivent aujourd’hui en affirmant davantage le pouvoir des affirmations. Le travail social et de nombreuses formes de psychothérapies ont longtemps considéré les affirmations comme des outils thérapeutiques efficaces pour guérir un assortiment de traumatismes personnels.

Revenons maintenant au livre de Hay. Il se trouve que j’ai mal au cou suite à un accident de voiture il y a quelques mois. Les soins chiropratiques, la physiothérapie, le yoga et le massage des tissus profonds ont tous fait des merveilles pour mon parcours de guérison plus long que prévu, mais regardons le point de vue de Hay sur cette préoccupation physique. Peut-être qu’elle aura la clé pour accélérer un peu ce processus.

Ah ! Le voici, “Problèmes de cou” – classés par ordre alphabétique entre “Myopie” et “Néphrite”.

« Refuser de voir les autres côtés du problème. Obstination, inflexibilité.

Hmmm… et je pensais que c’était juste l’autre voiture qui me percutait. Mais non, il y a tellement plus. Voici mon affirmation avec laquelle travailler :

« C’est avec souplesse et aisance que je vois tous les aspects d’un problème. Il existe une infinité de façons de voir les choses et de faire les choses. Je suis sauf.”

Je suis dessus!

Si seulement j’avais commencé cette affirmation avant que l’autre voiture ne sorte de nulle part.

Joan Budilovsky