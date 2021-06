Dans Plain Sight, les fans ont désespérément besoin d’une finale pour que le mal Peter Manuel puisse « obtenir sa récompense »

Les fans d’IN Plain Sight sont désespérés pour la finale afin que le mal Peter Manuel puisse « obtenir son comeuppance ».

Le deuxième volet du drame écossais en trois parties a été diffusé ce soir sur ITV et n’a certainement pas déçu.

In Plain Sight – qui met en vedette Martin Compston de Line of Duty et Joanne Thompson des Suffragettes – suit l’histoire du tueur en série Peter qui a réussi à tuer huit personnes dans le Lanarkshire, en Écosse, à la fin des années 50.

Il a ensuite été pendu pour ses crimes ignobles en 1958.

La série a été créée en 2016 et a laissé certains téléspectateurs très peu impressionnés lorsqu’ils ont réalisé que le programme était une répétition.

Cependant, d’autres s’y sont accrochés une deuxième fois.

Le détective du Lanarkshire, William Muncie, fait un pas de plus vers la découverte de la personne derrière les crimes et les téléspectateurs ne peuvent pas attendre que Peter soit arrêté.

Un fan a écrit sur Twitter : « Allez demain quand le petit arrogant obtiendra sa récompense. Espérons que #InPlainSight.

Un autre a déclaré : « J’ai hâte de le voir obtenir sa prime ! #en pleine vue. »

Pendant ce temps, d’autres ont félicité Martin, qui a endossé le rôle de Peter, pour ses incroyables talents d’acteur.

Document de presse ITV

Le détective du Lanarkshire William Muncie est joué par Douglas Henshall[/caption]

Un troisième a tweeté : « @martin_compston, c’est fantastique d’agir là-dedans ! Quel spécimen vraiment diabolique il était…. Je suis saisi #inplainsight.

Un quatrième a commenté : « Got Chills #inplainsight @martin_compston est un acteur brillant. »

Un autre a déclaré: « Quel grand acteur est @martin_compston. C’est un travail tellement méchant dans le brillant drame #InPlainSight. Il me donne la chair de poule !

Tout le monde n’est pas content de la retransmission du drame, et en particulier les proches de trois des victimes de Manuel.





Stuart Reid, dont le père Robert était hanté par la mort de ses sœurs, Marion Watt et Margaret Brown, et sa nièce adolescente, Vivienne, a récemment déclaré : « Tout ce que nous voulons, c’est que quelqu’un arrête cette horrible décision.

Il a dit Le record quotidien: « J’avais 12 ans à l’époque, j’en aurai 77 à la fin de ce mois – c’est terrible que cela continue.

« Moi et mon frère David sommes les derniers membres de la famille de mon père. Nous ne voulons plus le revoir.

La finale d’In Plain Sight sera diffusée demain sur ITV à 21h.