Dans “Parfois, je pense à mourir”, Daisy Ridley rêve de mort

ÉtoileSolide ÉtoileSolide ÉtoileSolide ÉtoileContour ( 3 étoiles ) Aussi sobre en ton et en émotion que les ensembles beiges et marron neutres privilégiés par son protagoniste souris et employé de bureau, « Parfois, je pense à mourir » est une histoire d’amour non conventionnelle : une histoire de moins sur le frisson de la romance que sur la terreur – et l’ultime. libération – de connexion. Dans son petit centre tranquille et tranquille se trouve Fran (Daisy Ridley), l’excentrique reclus parmi une poignée de collègues plus grégaires mais non moins idiosyncrasiques dans le bureau de type Dunder Mifflin d’une autorité portuaire du nord-ouest du Pacifique. Une demi-heure s’écoule avant que nous voyons Fran sourire – j’ai vérifié ma montre – et si elle marmonne plus d’un mot ou deux de dialogue pendant ce temps, je ne m’en souviens pas.

Son sourire timide, hésitant et subreptice, comme si Fran était aussi surprise que nous par la sensation de bonheur – et peut-être un peu alarmée par celle-ci – est provoquée par l’arrivée d’un nouvel employé sympathique, Robert (Dave Merheje), qui est en remplacement d’une récente retraitée (Marcia DeBonis). La fête de départ à la retraite, un peu grinçante, précédée de la distribution de fournitures de bureau inutiles d’un autre siècle (une agrafeuse, une calculatrice, une perforatrice à trois trous) et agrémentée de bavardages gênants, est l’un des nombreux moments qui rappellent “Le bureau.” La patronne (Megan Stalter) brise la glace lors de la première réunion de Robert en demandant aux gens de se présenter avec leur plat préféré. Fran aime le fromage cottage ; Robert, la cuisine thaïlandaise, les films et, comme il le dit avec un sérieux pince-sans-rire, des silences inconfortables. « Comme celui-là », ajoute-t-il, après l’inévitable moment de malaise.

Robert adorerait probablement ce film.

Ce n’est pas difficile à aimer. Réalisé par Rachel Lambert; écrit par Kevin Armento, Stefanie Abel Horowitz et Katy Wright-Mead ; et basé sur la pièce d’Armento « Killers » de 2013 (précédemment adaptée en court métrage de 12 minutes en 2019), le film a un charme sournois et séduisant. Fran, en revanche, est plus difficile à résoudre. Robert noue une amitié hors du bureau qui les mène à des rencontres chastes et douces, un petit baiser et beaucoup de mystère.

Quel est exactement le contrat de Fran ? Pourquoi repousse-t-elle les gens ? Robert se pose également cette question dans une histoire qui emmène ses protagonistes au cinéma – il adore ça, elle n’aime pas – puis dans un restaurant pour manger une tarte ; chez Robert pour des spaghettis faits maison ; et dans une maison sur le fleuve Columbia pour une partie de Killers, le jeu de société de meurtre et de mystère. Fran se révèle étonnamment adepte du jeu de rôle immersif et macabre, probablement parce qu’elle passe une grande partie du film à rêver de sa propre disparition : par pendaison, par un serpent, par un naufrage et, dans l’image la plus récurrente du film, pourrissante sur le sol de la forêt.

Une lacune importante dans le scénario réside dans la compréhension de l’origine de ces fantasmes morbides. Fran est un peu un chiffre, de par sa conception.

Mais Ridley (crédité comme producteur) et Merheje sont tous deux excellents dans leurs rôles : le sien plus expansif, et le sien si serré que Fran, dans sa méfiance à l’égard des relations, ressemble parfois à une punaise de pomme de terre, bien enroulée dans une boule d’auto-protection. d’armure. Et pourtant, ce ne sont pas tant des opposés attirés par la différence que réunis par un détachement partagé. Ils sont tous deux des observateurs de la comédie humaine, d’une certaine manière, à l’exception du fait que Robert y participe également volontairement, avec deux divorces à son actif.

Fran, qui le sent probablement, est attirée par l’humour et l’aisance de Robert avec les gens. À un moment donné, elle s’essaye à la légèreté des blagues de sous-père : comment appelle-t-on une tasse de café triste ? Un dépresseur.

D’une certaine manière, la punchline digne d’un gémissement est emblématique de “Parfois, je pense à mourir”, qui livre son histoire – courte, noire et douce – avec une réserve compensée par une tendresse véritablement touchante pour ses personnages imparfaits mais inquisiteurs. . C’est un peu déprimant, oui, mais aussi stimulant à souhait.