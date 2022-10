Dans Packed Stadium, un homme fait une farce de proposition à sa petite amie ; Elle le gifle

Les demandes en mariage sont une combinaison d’amour et de bonheur, mais il y a des chances qu’elles soient refusées ou qu’elles ne se déroulent pas exactement comme prévu. Le rejet est un peu plus gênant lorsqu’il s’agit d’une proposition publique. Un homme qui s’est mis à genoux pour proposer à sa fiancée récemment a été giflé par elle. Cela s’est produit lors d’un match de basket-ball de la ligue majeure entre les Blue Jays de Toronto et les Red Sox de Boston aux États-Unis d’Amérique. Une bobine Instagram de la proposition a été partagée par la Canadian Party Life.

Dans la bobine, on peut voir un homme étreindre sa partenaire sur les marches d’un stand au Centre Roger. Après avoir échangé un baiser et quelques mots, le mec s’est mis à genoux pour la proposer en mariage. Sa petite amie a été surprise de ce geste soudain et a couvert sa bouche sous le choc. Le caméraman derrière la paire était prêt à capturer ce moment. Cependant, dans une tournure des événements choquante, cet homme a sorti une grande boîte à bagues de la poche de son jean et a produit une bague gommeuse. Enragée, la femme l’a giflé et s’est éloignée. Les fans du stade ont regardé tout cet événement se dérouler avec incrédulité. Canadian Party Life a sous-titré cette bobine, “Qui a tort?”

Cette fille a été critiquée par beaucoup utilisateurs pour avoir réagi de manière excessive à une blague inoffensive de son partenaire. Une internaute a écrit que son partenaire aurait pris ce genre de blagues de manière sportive. Un autre a condamné le fait que la jeune fille ait agressé physiquement sa fiancée.

Un troisième utilisateur a également critiqué l’homme pour avoir fait une blague honteuse devant un stade bondé. Certains ont réfléchi à la possibilité que l’homme ait une vraie bague dans son autre paquet. La bobine a été partagée le 3 octobre et a recueilli plus de 2 97 000 vues.