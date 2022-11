Dans notre rue criblée de crimes où nous sommes obligés de nous cacher sous nos couettes alors que des voleurs malades se déchaînent en plein jour

Les RÉSIDENTS d’une rue criblée de crimes ont raconté comment ils se cachaient sous leurs couettes la nuit parce que des voleurs malades se déchaînaient après la tombée de la nuit.

Des criminels effrontés ont ciblé 14 maisons dans et autour d’Oak Grove, à Armthorpe, près de Doncaster, dans le sud du Yorkshire, dix fois en seulement un an et demi.

Derek Elliot qui a été victime d’un crime comme beaucoup de ses voisins Crédit : Ben Lack

Des voleurs malades ont terrorisé les habitants d’Oak Grove Crédit : Ben Lack

Sylvester Watson a été contraint de mettre en place une vidéosurveillance Crédit : Ben Lack

Des voitures, des vélos, des scooters de mobilité et des scooters ont été volés et des hangars endommagés au cours du processus. La plupart des propriétaires ont maintenant installé la vidéosurveillance dans leurs bungalows.

Certains habitants se sont même fait cambrioler leur domicile alors qu’ils étaient chez eux terrifiés.

Sharon Hornsby, 61 ans, a déclaré avoir été frappée avec une batte de baseball lorsque deux agresseurs masqués ont fait une descente chez elle en mai 2020.

Sharon, qui est handicapée et atteinte d’un cancer, a déclaré qu’elle s’était cachée sous sa couette en attendant l’arrivée de la police.

Elle a déclaré au Sun: “J’étais au téléphone pendant qu’ils me volaient. Il a mis sa main autour de mon cou et la première chose à laquelle j’ai pensé a été : “Mon Dieu, il va m’étrangler”.

Sharon a déclaré qu’ils avaient arraché les chaînes de son cou et retiré de force ses bagues avant de l’assommer. Personne n’a été attrapé.

Pendant ce temps, le boucher à la retraite Derek Elliott, 76 ans, qui marche avec deux bâtons, s’est vu arracher son seul moyen de transport par les braqueurs malades.

Il a déclaré: «La première fois que je me suis fait cambrioler, c’était dans mon cabanon, à l’arrière. Au lieu de simplement ouvrir la porte, ils ont retiré l’avant et volé le scooter de mobilité.

“Ensuite, il a été jeté sur le terrain inférieur car ils n’avaient pas de clé pour cela.

«Nous avons tous eu des problèmes, mais vous le dites à la police et vous n’obtenez rien. Je leur ai téléphoné et personne n’est sorti.

“Mon voisin d’à côté s’est fait voler son vélo dans son cabanon, et encore une fois, la police n’est pas sortie – cela a été volé en plein jour.”

Pendant ce temps, Sylvester Watson, 64 ans, et Linda Antonio, 70 ans, ont emménagé dans la rue de Sutton, Surrey, en mars – et en mai, ils avaient été victimes d’une tentative d’effraction.

Ils ont maintenant installé une vidéosurveillance et un éclairage adapté pour dissuader les futurs cambriolages.

Sylvester a déclaré: «Ils ont essayé de pénétrer par effraction dans notre hangar à 2 h 50 – nous n’étions pas là depuis longtemps.

“La femme a entendu un bang et je me suis levé pour jeter un coup d’œil et j’ai vu quelqu’un tirer dessus. Il faisait sombre.

“Le matin, j’ai trouvé des empreintes de pas et j’ai découvert que l’arrière du hangar avait été tenté d’être cambriolé. Je ne l’ai pas signalé à la police parce que rien n’a été pris.

«Cela m’a mis sur les nerfs après cela. Je n’ai jamais pu m’endormir avant 2 ou 3 heures du matin. Je vérifiais toujours.

Linda a ajouté: “J’ai dû allumer des caméras et des lumières et j’espère que cela éloignera les cambrioleurs.”

Linda a ajouté: “C’est effrayant cependant.”

La police du South Yorkshire a déclaré que tous les cambriolages résidentiels avaient été assistés par un officier et un enquêteur sur les lieux du crime.

Le surintendant détective Jamie Henderson, responsable des cambriolages à la force, a déclaré: «Un travail important pour prévenir les cambriolages et attraper ceux qui les commettent à Doncaster est en cours depuis un certain temps, et bien qu’il reste encore des progrès à faire, nous avons déjà vu une forte baisse de 23% des cambriolages signalés en juillet et août de cette année par rapport aux deux mêmes mois en 2019. »

Diana Fawcett, directrice générale de Victim Support, a déclaré: “Les récents engagements de la police à se rendre sur les lieux de tous les cambriolages sont des étapes positives, mais nous devons voir cela se traduire par des résultats considérablement améliorés.”