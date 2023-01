Dans Nepal Crash, une pilote a connu le même sort que son mari 17 ans auparavant

Mais l’audit, selon les médias locaux, a toujours exprimé des inquiétudes concernant les lacunes de la navigation aérienne, les enquêtes sur les incidents et la structure organisationnelle nécessaire à la mise en œuvre des normes de sécurité.

Avant la pandémie, le Népal avait connu une expansion constante des voyages aériens, tant nationaux qu’internationaux. Le tourisme, qui rapporte des centaines de millions de dollars au pays, l’un des plus pauvres de la région, repart après une forte baisse pendant la pandémie. Les experts et les responsables s’inquiètent depuis longtemps de la capacité des aéroports à répondre à la demande accrue.

Le terrain difficile du Népal, avec certaines des plus hautes chaînes de montagnes du monde, signifie qu’une grande partie des voyages aériens est effectuée sur de petits avions qui voyagent entre les près de quatre douzaines de petits aéroports du pays. Les vols internationaux plus importants sont principalement limités au principal aéroport du Népal dans la capitale, Katmandou. Un troisième aéroport international a été inauguré ce mois-ci à Pokhara, le site du crash de dimanche, après une construction financée par un prêt chinois de 200 millions de dollars.

Bijender Siwach, pilote militaire à la retraite et directeur général d’Aviation Safety India, une organisation à but non lucratif qui organise des formations et des analyses d’accidents, a déclaré que les vidéos de l’accident suggéraient que la météo et le terrain n’étaient pas des facteurs, car le ciel était dégagé et l’avion était à proximité de la piste d’atterrissage.

Bien que les réponses définitives ne viendront que de l’enquête, a déclaré M. Siwach, la cause peut avoir été une défaillance mécanique ou un cas d’erreur humaine qui a mis l’avion dans ce qu’on appelle un décrochage. Dans un tel cas, l’avion ralentit trop pour pouvoir rester en l’air et devient incontrôlable.

“Si cela s’était produit à 5 000 ou 10 000 pieds, l’avion aurait pu récupérer à 2 000 pieds si le pilote avait répondu”, a déclaré M. Siwach. “Mais parce que la hauteur était trop basse, 200 ou 300 pieds peut-être, le pilote n’avait aucune chance.”