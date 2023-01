Dans "Naufrage" Joshimath, 4 000 personnes évacuées après une enquête par satellites

Six cents maisons de la ville « en train de couler » de Joshimath dans l’Uttarakhand ont été évacuées après une enquête par satellites. “Pour l’instant, nous savons que 600 maisons ont été évacuées. Et environ 4 000 personnes ont été déplacées vers des zones plus sûres”, a déclaré un haut fonctionnaire du ministère de l’Intérieur à NDTV.

Certaines fissures ont également été constatées dans les parties inférieures des établissements de l’armée et de l’ITBP, mais des mesures de protection adéquates sont en cours d’adoption, a déclaré le responsable.

Pendant ce temps, une équipe centrale de haut niveau dirigée par le secrétaire à la gestion des frontières, le Dr Dharmendra Singh Gangwar, a atteint Dehradun et a rencontré le ministre en chef Pushkar Singh Dhami. “Des enquêtes sont menées par la NDRF et l’administration locale pour obtenir des chiffres exacts”, a expliqué un haut responsable du ministère de l’Intérieur.

Il semble que 30% de Joshimath soit touché, a-t-il ajouté. “Un rapport est en cours d’élaboration par un comité d’experts et il sera soumis au Cabinet du Premier ministre.”

L’administration du district avait auparavant apposé des croix rouges sur plus de 200 maisons de la ville en perdition qui ne sont pas sûres. Il a demandé à leurs occupants de se déplacer vers les centres de secours temporaires ou de louer des logements pour lesquels chaque famille recevrait une aide de Rs 4 000 par mois pendant les six prochains mois de la part du gouvernement de l’État.

Le personnel de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe et de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe a été déployé pour les efforts de secours et de sauvetage dans la ville.

Plus de 600 structures à Joshimath – porte d’entrée de Badrinath et Hemkunt Sahib – ont développé des fissures ou ont été partiellement détruites. La ville sainte a été divisée en trois zones – “Danger”, “Buffer” et “Complètement sûr” – en fonction de l’ampleur du danger possible.

Les experts ont blâmé le développement non planifié des infrastructures, y compris les projets hydroélectriques, pour la situation alarmante. Beaucoup ont évoqué le projet hydroélectrique de la National Thermal Power Corporation (NTPC) à cet égard. Le NTPC a nié ces accusations. Dans un communiqué officiel, il a déclaré que le tunnel NTPC ne passe pas sous la ville et qu’aucun travail de dynamitage n’est en cours sur le site à ce stade.