Dans My Mum, Your Dad, la star du style de vie somptueux de Roger – des voyages réguliers à l’étranger aux voitures de luxe

MY Mum, Your Dad s’est avéré être un véritable succès pour ITV, alors que les téléspectateurs regardent des personnes âgées en quête de romance.

Et l’une de ces personnes à la recherche de l’amour dans la série est Roger Hawes, père de trois enfants, pour qui les fans de la série sont rapidement tombés éperdument.

Il est l’un des dix célibataires âgés de 44 à 58 ans qui sont entrés dans la retraite de 8 millions de livres sterling après avoir été nominés pour l’émission par leurs enfants adultes.

Roger travaille comme facteur dans le Derbyshire et aime certainement profiter des belles choses de la vie.

Sur ses réseaux sociaux, on peut le voir faire divers voyages – et on dirait que Roger aime la plage.

Il a partagé des clichés sur la plage de Bournemouth et a profité du temps passé à Porthleven en Cornouailles.

Et la star de télé-réalité a enlevé son haut pour montrer son physique et ses tatouages ​​impressionnants tout en respirant l’air de la plage, alors qu’il écrivait : « Sunday club » suivi d’émojis de bière.

Il s’est également récemment envolé pour Florence en Italie, ainsi que pour Fuerteventura et a passé du temps avec sa famille au soleil.

La star de My Mum, Your Dad, passionnée d’aventure, a également partagé un aperçu de son impressionnante voiture BMW alors qu’il zoomait avec le toit baissé.

Roger se décrit comme étant : « Amusant, aimant, consciencieux, luttant pour vieillir – je ne veux pas vieillir. »

Roger a été nominé pour figurer dans My Mum, Your Dad par sa fille Jess.

Elle avait 28 ans au moment du tournage de la série et est planificatrice du réseau ferroviaire.

Parlant de sa décision de proposer son père pour My Mum, Your Dad, Jess a déclaré à ITV : « C’était une chose commune avec mon frère et ma sœur et c’était notre façon de lui dire que nous étions heureux qu’il commence à sortir ensemble, si c’était quelque chose qu’il voulait faire.

« C’était vraiment une échappatoire de notre part, car cela signifiait que nous n’avions pas besoin de nous asseoir et de le dire.

«C’était une façon sournoise de dire : ‘Oh, regarde ça, tu veux enquêter sur ça ?’ Je ne m’attendais vraiment pas à ce que quelque chose en résulte.

Roger a révélé sur My Mum, Your Dad que sa femme Joanne, 52 ans, est décédée d’un cancer de la peau – après avoir trouvé une « petite tache » derrière son oreille. Dans une scène émouvante, il a raconté comment sa femme « s’est endormie sur le canapé et ne s’est jamais réveillée ».

Il a expliqué qu’ils étaient en couple depuis 37 ans avant sa mort et qu’elle avait déjà lutté contre un cancer du sein.

