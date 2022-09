Dans MP, bébé né avec une structure en forme de corne au lieu de jambes ; Médecins incrédules

La nature est en effet assez mystérieuse. Parfois, nous rencontrons certains miracles qui n’ont pas d’explication rationnelle. La série Web Sweet Tooth de Netflix a capturé les merveilles de la nature avec la représentation d’un enfant hybride, ayant des cornes et des traits ressemblant à des animaux. Cependant, récemment, un incident similaire d’un bébé déformé nous rappelle que de tels incidents peuvent également se produire dans la vie réelle.

Le bébé miracle est né le 26 août dans le district indien de Shivpur, dans le Madhya Pradesh, au centre de santé primaire de Manipura. Ce qui a déconcerté les médecins et la mère de l’enfant, c’est que le bébé est né sans jambes. Au lieu de cela, il avait une structure en forme de corne qui dépassait sous son torse.

Selon The Mirror, le bébé était sous-développé et ne pesait que 2,31 livres ou 1 kilo et 400 grammes. Le nouveau-né a été admis à l’hôpital du district de Shivpuri où il est actuellement gardé sous surveillance dans l’unité spéciale de soins aux nouveau-nés. Le Mirror rapporte que même avec l’étrange difformité, l’enfant est dans un état stable.

La nouvelle du mystérieux bébé né avec des cornes au lieu de jambes s’est répandue comme une traînée de poudre, attirant l’attention des médias et des internautes en un rien de temps. Il a été rapporté que les médecins enquêtent actuellement sur la raison d’une telle déformation. On ne sait toujours pas si le bébé souffre de problèmes de santé indésirables.

Ce n’est pas la première fois que des médecins sont témoins d’un bébé miracle. Plus tôt, un bébé né dans l’Uttar Pradesh en Inde avec quatre bras et jambes a pris le monde par incrédulité, déroutant tout le monde. L’enfant était considéré comme un “miracle de la nature”. Les photos de l’enfant sont devenues une sensation virale en un rien de temps, certains prétendant qu’il était une version réincarnée du Tout-Puissant lui-même.

Les experts médicaux ont estimé que parfois, lorsque le bébé ne parvient pas à obtenir la nutrition requise dans le ventre de sa mère, il naît avec une malformation. Dans de tels cas rares, l’enfant meurt à un âge précoce.

