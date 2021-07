Dans « Monstres au travail », la partie effrayante est le nouveau modèle commercial

Feldman, s’exprimant par téléphone après son récent passage en vedette dans la comédie NBC « Superstore », est peut-être un débutant en animation, mais il a rejoint les pros. « Monstres au travail », une série en 10 parties qui débutera mercredi le Disney+ , présente également le travail vocal de John Goodman et Billy Crystal, reprenant leurs rôles originaux au cinéma en tant que James P. Sullivan (Sulley) et Mike Wazowski. (Pas de noms ressemblant à Rumpelstiltskin dans cette foule – ces monstres pourraient être répertoriés sur la boîte aux lettres de vos voisins.)

« J’ai un million d’informations sur ce personnage particulier », a déclaré Ben Feldman, qui interprète Tylor dans « Monstres au travail », la nouvelle suite télévisée animée de l’un des blockbusters les plus appréciés de Disney : le 2001 Pixar film, « Monsters Inc. « Je me sens constamment comme la personne la moins expérimentée de la pièce. »

Une autre histoire triste d’un jeune diplômé brillant dans une économie ravagée par la pandémie ? Pas exactement. Tylor est un monstre – le genre avec des cornes, des griffes et une sous-occlusion qui ferait l’envie d’un bouledogue anglais – mais un monstre qui se retrouve dans des circonstances singulièrement humaines et finalement singulièrement comiques.

Après avoir terminé premier de sa classe universitaire et reçu l’offre de carrière commerciale de ses rêves, Tylor arrive pour son premier jour de travail et découvre que le directeur général de l’entreprise vient d’être emprisonné. Les nouveaux dirigeants ont adopté une approche radicalement nouvelle et n’ont plus besoin de son talent furieusement étudié et raffiné. Il va devoir commencer par le bas – littéralement – ​​avec l’équipe d’entretien du sous-sol.

Dans des conversations téléphoniques séparées, Goodman et Crystal ont tous deux qualifié avec enthousiasme le partenariat Sulley-Mike de « Laurel et Hardy » de Monstropolis, ou, comme le dit Crystal, faisant écho à Stan Laurel, « deux esprits sans une seule pensée ».

Néanmoins, Sulley, que Goodman a décrit comme «un gros idiot qui a beaucoup grandi et mûri», et Mike, que Crystal a appelé «l’avorton de la portée» (c’est un globe oculaire avec des bras et des jambes), sont maintenant les chefs nouvellement nommés. de Monsters, Inc., la société d’énergie au centre du film et les séries. En plus de Tylor, d’autres visages inconnus de l’entreprise incluent Val, imposant mais effervescent (exprimé par Mindy Kaling) et le patron de maintenance paternel et poilu, Fritz (Henry Winkler).

Bien que « Monsters at Work » arrive 20 ans après le film « Monsters, Inc. » est resté dans l’œil du public, sans parler de la conscience de Disney. En 2013, Pixar a publié «Université de monstres”, une préquelle qui a retracé le lien de Sulley et Mike à leurs jours d’université. Cela aussi a été un succès au box-office, et Meredith Roberts, vice-présidente principale et directrice générale de l’animation télévisée pour Disney Branded Television, a déclaré qu’il y avait eu des spéculations selon lesquelles Pixar pourrait sortir un troisième film « Monstres ». Mais dans l’intervalle, Disney a évoqué l’idée d’une série.

« Je pense que suffisamment de temps s’était écoulé pour que nous pensions que nous pouvions rappeler aux gens à quel point ces personnages sont aimés – et élargir leur monde », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique.