Dans Manipur Horror, des photos montrent 2 étudiants tués, 2 hommes armés derrière eux

Le gouvernement de Manipur a déclaré aujourd’hui qu’il veillerait à une action « rapide et décisive » après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos montrant les corps de deux étudiants portés disparus en juillet.

Le Bureau central d’enquête (CBI) enquêtait sur cette affaire, même si les corps des deux étudiants n’ont pas encore été retrouvés.

Les photos montrent les deux étudiants de la communauté Meitei – Hijam Linthoingambi, 17 ans, et Phijam Hemjit, 20 ans – assis dans l’enceinte herbeuse de ce qui semble être un camp de fortune dans la jungle d’un groupe armé.

Mme Linthoingambi porte un t-shirt blanc tandis que M. Hemjit, tenant un sac à dos et vêtu d’une chemise à carreaux, regarde. Derrière eux, deux hommes armés de fusils sont bien visibles.

Sur la photo suivante, leurs corps sont affalés sur le sol.

Les corps des deux étudiants assassinés dans le camp d’un groupe armé présumé à Manipur

L’affaire a suscité une indignation massive à travers le pays, beaucoup se demandant pourquoi il a fallu si longtemps à la police pour résoudre l’affaire.

En juillet, les deux étudiants ont été vus par des caméras de vidéosurveillance installées dans des magasins, mais il n’a pas été possible de les retrouver.

Les enquêteurs utiliseront probablement des outils avancés de cybercriminalité pour rendre les images plus claires et déterminer l’identité des deux hommes visibles à l’arrière-plan, ont déclaré des personnes ayant une connaissance directe du dossier, demandant l’anonymat.

« Le gouvernement de l’État a été informé que les photos de deux étudiants… portés disparus depuis juillet 2023 ont fait surface sur les réseaux sociaux. Il convient de noter que cette affaire a déjà été transmise au CBI conformément à les souhaits du peuple de l’État », a déclaré aujourd’hui le gouvernement du Manipur dans un communiqué.

Les deux étudiants de Manipur ont disparu en juillet au milieu des violences ethniques

« La police d’État, en collaboration avec les agences centrales de sécurité, enquête activement sur cette affaire pour déterminer les circonstances de leur disparition et identifier les auteurs qui ont assassiné les deux étudiants. Les forces de sécurité ont également lancé une opération de recherche pour arrêter les auteurs », » a déclaré le gouvernement.

Le gouvernement a déclaré qu’il prendrait « des mesures rapides et décisives » contre toutes les personnes impliquées dans l’enlèvement et le meurtre de M. Hemjit et de Mme Linthoingambi. Il a appelé la population à garder son calme et à laisser les enquêteurs faire leur travail.

Les collines du Manipur abritent plusieurs camps d’environ 25 groupes insurgés Kuki qui ont signé l’accord tripartite de suspension des opérations (SoO) avec le centre, l’État et l’armée. Les Kukis ont accusé les milices basées dans la vallée de les avoir attaqués, tandis que les Meiteis ont accusé les insurgés Kuki de violer l’accord SoO en combattant ouvertement avec des armes sophistiquées.

Les violences ethniques entre les tribus Kuki, majoritaires dans les collines, et les Meiteis, majoritaires dans les vallées, ont commencé le 3 mai, à la suite d’une protestation des Kukis contre la demande des Meiteis d’obtenir le statut de tribu répertoriée (ST). Plus de 180 personnes sont mortes et des milliers ont été déplacées à l’intérieur du pays.