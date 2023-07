Dans Manipur Horror, 2 femmes ont défilé nues devant la caméra, prétendument violées par un gang

Une vidéo horrible de deux femmes défilant nues sur une route par un groupe d’hommes à Manipur a été largement partagée sur les réseaux sociaux, suscitant une condamnation massive et des appels à l’action. Les deux femmes ont été violées collectivement dans un champ, selon une organisation tribale.

L’incident s’est produit le 4 mai dans le district de Kangpokpi, à environ 35 km de la capitale de l’État, Imphal, selon un communiqué du Forum des chefs tribaux autochtones (ITLF).

Un jour avant cette horreur devant la caméra, des affrontements ont éclaté entre les Meitei à majorité de la vallée et la tribu à majorité des collines Kuki au sujet de la demande des Meiteis pour le statut de tribus répertoriées (ST).

L’ITLF, qui représente la tribu Kuki, a déclaré dans le communiqué que les deux femmes appartenaient à la tribu Kuki-Zo.

« Une vidéo qui est devenue virale aujourd’hui montre une grande foule Meitei faisant défiler deux femmes de la tribu Kuki-Zo nues vers une rizière pour être violées collectivement. La scène ignoble, qui s’est produite le 4 mai dans le district de Kangpokpi, montre les hommes agressant constamment les femmes sans défense, qui pleurent et implorent leurs ravisseurs », a déclaré l’ITLF dans le communiqué.

« L’horrible calvaire subi par ces femmes innocentes est amplifié par la décision des auteurs de partager la vidéo, qui montre l’identité des victimes, sur les réseaux sociaux », a déclaré l’ITLF, qui a appelé la Commission nationale des femmes et la Commission nationale des tribus répertoriées à agir.

La police de Manipur n’a pas encore précisé si quelqu’un a été arrêté ou si une affaire a été déposée.

Les dirigeants politiques et d’autres ont exprimé leur choc face à l’incident de Manipur sur les réseaux sociaux et ont demandé au centre et au gouvernement de l’État de prendre des mesures contre les hommes impliqués dans cet acte horrible.

La dirigeante du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a tweeté en hindi que les images de violences sexuelles contre des femmes venant de Manipur sont déchirantes. « Le montant de la condamnation de cet horrible incident de violence contre les femmes est moindre. Les femmes et les enfants doivent supporter le poids maximum de la violence dans la société », a-t-elle tweeté.

Plus d’informations स्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। Plus d’informations तनी निंदा की जाए कम है। Plus d’informations च्चों को झेलना पड़ता है। Plus d’informations ढ़ाते हुए… – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 19 juillet 2023

« Des vidéos troublantes sortant de Manipur sur une femme appartenant à une communauté particulière défilée nue par une foule. Il y a une rupture totale dans les relations entre les deux communautés là-bas. La haine a gagné à Manipur », a tweeté le chef du parti Tipra Motha de Tripura, Pradyot Bikram Manikya Debbarma.

« Attention, Inde. La pudeur de deux femmes tribales de Manipur a été scandalisée le 4 mai. Elles ont été exhibées nues, caressées et battues en plein public. Une vidéo troublante prise par un agresseur a fuité et est devenue virale aujourd’hui. Cela brise tous les niveaux d’humanité », a tweeté Hoihnu Hauzel, habitant de Manipur et journaliste.

Internet a été cassé dans le Manipur dirigé par le BJP depuis le 4 mai. L’État connaît toujours des violences sporadiques. La tribu Kuki a exigé la démission du ministre en chef N Biren Singh, qui appartient au BJP. Plus de 120 personnes sont mortes dans les violences ethniques et des milliers ont été déplacées à l’intérieur du pays et vivent maintenant dans des camps de secours.