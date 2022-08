Dans ma patrie, l’odeur de la mort un après-midi d’été

Maintenant, au moment où j’écris ceci, d’autres parcourent ces mêmes traces de souvenir et de perte à travers l’Ukraine – sur les ruelles de la ville et les champs de blé, sur les décombres et le verre brisé, à travers les steppes de l’est, les forêts de l’ouest, les villages libérés, les tranchées et les villes saignantes à le bord de la ligne de front.