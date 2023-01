Dans “M3gan”, le rire coupable d’un détective en dit long sur lui (et sur nous)

Le moment le plus étrange de « M3gan » la comédie d’horreur à succès sur un androïde qui tourne mal, n’est pas un regard robotique flamboyant ou une mise à mort élaborée, mais un rire coupable. Cela se produit lorsque le nombre de corps commence à augmenter, l’intrigue s’accélère et un détective robuste (Millen Baird, désert sec) arrive dans une maison de banlieue dans le cadre d’une enquête. Vous avez vu ce type à partir d’innombrables procédurales : front sobre, froissé, sillonné. Son but est de rendre le protagoniste, un ingénieur joué par Allison Williams, nerveux et de faire avancer l’histoire. Mais après l’avoir informée qu’un garçon récemment décédé s’était fait arracher l’oreille, ce type familier fait quelque chose d’inattendu : il craque. « Désolé, je ne devrais pas rire », dit-il en corrigeant le cours. Tout cet échange se passe si vite qu’il est facile de ne pas voir à quel point c’est bizarre. C’est une chose pour un enfant d’être horriblement assassiné dans un film PG-13, mais une autre pour un homme adulte d’en être amusé au hasard. La partie la plus fascinante est que les deux fois où j’ai vu “M3gan”, cela a fait beaucoup rire. L’un de ses producteurs, Adam Hendricks, m’a dit qu’aucune scène n’avait reçu de commentaires plus élogieux, ce qui soulève une question inconfortable : qu’y a-t-il de si hilarant à rire de la mort d’un enfant ? Le réalisateur du film, Gerard Johnstone, m’a dit que lors d’une de ses dernières passes au scénario, il avait inséré la ligne pour ajouter de la légèreté à ce qu’il craignait d’être une scène fonctionnelle. Il a dit que le public avait ri parce que la transgression et les excuses avaient renversé le trope traditionnel du détective sérieux et juste sur les faits. Mais Johnstone a également précisé qu’il n’avait jamais beaucoup analysé la ligne. “Cela m’a juste fait rire”, a-t-il déclaré lors d’un appel vidéo depuis la Nouvelle-Zélande, d’où lui et Baird sont originaires. Il a ajouté qu’il avait toujours un son spécifique en tête. «Ce devait être une moquerie. Si c’était grand, ce serait trop large. C’est une de ces drôles de choses : tellement spécifique.

Quand il a lancé l’idée, il y avait du scepticisme. Les producteurs ont pensé qu’il ne ferait pas le montage final. Johnstone a rappelé le scénariste, Akela Cooper, préconisant qu’il soit coupé. “Je me souviens que mon éditeur disait : ‘S’il y a une scène qui fait mouche, c’est celle-ci'”, a déclaré Johnstone, suggérant même qu’il y avait des moments où il perdait la foi. Mais il a insisté pour qu’ils le gardent jusqu’à la projection du test, où il a fait le plus rire du film. Le ricanement est resté dans l’image. Dans le film d’horreur exagéré “M3gan”, une poupée robot à la pointe de la technologie devient la meilleure amie d’une fille – avec des conséquences mortelles. Revoir : “Bien qu’il y ait quelques allusions aux commentaires sociaux sur la façon dont les mères et les pères modernes utilisent la technologie pour externaliser la parentalité”, écrit notre critique, “ce film est assez intelligent pour ne jamais se prendre trop au sérieux.”

Mouvements de danse : Tout au long du film, M3gan, la poupée robot au centre de l’action, développe une sinistre virtuosité corporelle. Une scène la montrant exécutant une routine de danse a eu une emprise particulière sur les téléspectateurs.

Un film gay : Y a-t-il quelque chose de bizarre à propos de “M3gan” ? Oui, et c’est peut-être sa représentation des femmes hétérosexuelles qui le rend ainsi.

Une garde-robe tueuse : Pendant la majeure partie du film, M3gan porte une écharpe à nœud avec une robe droite superposée à une chemise à manches longues rayée. Voici comment la tenue a été conçue. Une explication de son succès est que le rire inapproprié est intrinsèquement amusant. Les enfants qui chuchotent dans les bibliothèques le savent. Il en va de même pour le public des théâtres des reprises de Broadway de “The Music Man” et de “Funny Girl”, qui, les soirs où j’ai assisté, ont explosé de rire lorsque les stars ont rompu leur personnage et se sont mises à rire. Que cela ait été planifié ou non, ce genre de cassure du quatrième mur est bon pour un rire facile. Et ma lecture initiale de la scène dans “M3gan” est qu’il y avait un élément dans son ridicule qui suggérait un clin d’œil similaire à ses téléspectateurs. Le rire fonctionne comme un message au public que c’est le genre de film campy où il est normal de rire des choses sombres. Le détective s’excuse, mais vous n’en avez pas besoin. Donner aux téléspectateurs la permission de profiter d’actes violents ou immoraux est sûrement beaucoup plus central pour le plaisir de l’horreur – et de l’art plus généralement – ​​que la plupart des fans ou des critiques ne le permettent. Nous ne sommes pas attirés par les histoires de maniaques, de gangsters et de tueurs en série uniquement pour nous rappeler à quel point ils sont mauvais. “Il y a beaucoup d’humour inapproprié dans le film”, a déclaré Johnstone. “Lors des projections de test, les gens ont dit:” Je ne sais pas si je devrais rire. Une scène comme celle-là devrait aider les gens à comprendre cela. Et pourtant, rire de la mort n’est pas si rare. Il y a quelques mois à peine, dans une interview avec Nurse Blake, un comédien qui a travaillé comme soignant dans les hôpitaux pendant des années, nous avons discuté de la façon dont les conversations aux urgences étaient remplies de blagues sombres. Mais vous n’avez pas besoin de voir régulièrement des mourants pour compter sur l’humour de la potence. Dans son émission solo “The Old Man & the Pool”, Mike Birbiglia a tout fait pour inciter le public à rire d’une personne décédée, puis les a réprimandés à ce sujet, les invitant à rire d’eux-mêmes et à profiter du plaisir coupable.