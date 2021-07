Dans ‘M. Corman,’ Joseph Gordon-Levitt regarde vers l’intérieur et demande, ‘Et si ?’

Joseph Gordon-Levitt est le premier à admettre qu’il s’en sort plutôt bien. Il a eu une carrière d’acteur extrêmement réussie sur les scènes et les écrans pendant plus de trois décennies. Il chante, danse, écrit et met en scène, et il fait une couverture Nirvana décente. Il a une femme et deux enfants et il semble à peine vieillir.





Mais dans sa nouvelle série de comédie dramatique, « M. Corman », il joue à un jeu de « Et si ?

Et s’il n’avait pas été aussi chanceux ?

Et s’il avait été ignoré au lieu de décrocher un rôle d’évasion en tant que garçon extraterrestre dans la sitcom bien-aimée de NBC « 3rd Rock From the Sun »? Et s’il avait grandi avec un seul parent, ou si son anxiété – un défi fréquent mais pas débilitant – avait été un peu pire ?

« Je suis vraiment chanceux d’être moi », a déclaré Gordon-Levitt, qui a créé, réalisé et joué dans la nouvelle série, qui sera diffusée le 6 août sur Apple TV +. « Beaucoup de gens travaillent très dur et n’ont pas récolté mes récompenses. »