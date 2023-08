Dans l’usine de talents du football d’Under Armours, où ils tentent de dénicher le prochain Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold est le visage d’Under Armour dans le football depuis début 2017 et a depuis été rejoint par Antonio Rudiger, Matty Cash, Tyrone Mings et Eddie Nketiah.

Cependant, Under Armour ne se contente pas de sponsoriser des footballeurs professionnels. Leur objectif est de fournir aux jeunes athlètes une plate-forme leur permettant d’atteindre leurs objectifs de devenir des professionnels dans leur sport. A ce titre, ils ont mis en place le UA Suivant au Royaume-Uni, dans le cadre duquel trois athlètes âgés de 16 à 20 ans recevront un contrat d’un an avec la marque.

Dotés d’un système de soutien spécialisé pour les athlètes, les trois athlètes retenus auront accès à des entraîneurs et à des installations de premier ordre et verront leurs performances surveillées et suivies tout au long de l’année.

Reproduisant les programmes de performance d’élite proposés aux footballeurs sponsorisés par Under Armour tels que Trent, UA Next est un environnement professionnel dans lequel les jeunes athlètes peuvent s’immerger et s’épanouir.

Rudiger, Nketiah, Mings et Cash sont également tous sponsorisés par Under Armour (Crédit image : Getty Images)

L’incitation la plus importante est sans doute la possibilité de devenir le visage d’UA Next et de développer sa notoriété. JJ Adikwu, qui a 19 ans et joue au football dans une université américaine, est du même avis.

« Ce serait vraiment bénéfique car vous feriez connaître votre nom », explique Adikwu. QuatreQuatreDeux. « Il est assez difficile de se faire connaître en tant que joueur si vous n’avez pas les bons contacts, mais Under Armour est parfait pour vous mettre en contact avec les bonnes personnes.

«Quand vous atteignez l’âge de 18, 19 ou 20 ans, vous voulez saisir toutes les opportunités qui se présentent. Donc finir parmi les trois premiers et décrocher ce contrat serait fou. Fou! »

En fait, un athlète pilote a déjà signé un contrat professionnel avec Sheffield United Women dans le cadre du programme, soulignant déjà le succès de UA Next. Les clubs de football ont également exprimé leur souhait d’utiliser également les installations d’Under Armour dans leur nouveau magasin de Battersea Power Station.

Paul Winsper, qui a travaillé auparavant sous la direction de Sir Bobby Robson à Newcastle United en tant qu’entraîneur physique, est le directeur des performances sportives d’Under Armour et a proposé le concept d’UA Next.

Développé pour la première fois aux États-Unis, le programme s’est avéré un tel succès qu’Under Armour a également élargi ses horizons au Royaume-Uni. Winsper souligne comment le processus de réflexion derrière le programme développera et améliorera chaque individu dans sa discipline.

UA Next s’efforce de fournir aux athlètes entre 16 et 20 ans un tremplin pour se développer dans le sport de leur choix. (Crédit image : Under Armour)

« Ce sera une relation continue », a déclaré Winsper. FFT. « Le but du programme est de permettre aux jeunes athlètes et aux jeunes joueurs d’accéder aux meilleurs esprits du sport de performance : les psychologues et les nutritionnistes, les experts en mouvement, le personnel d’entraînement, les entraîneurs de force, de conditionnement et de vitesse.

« Au fur et à mesure que nous connaîtrons ces jeunes athlètes, nous pourrons peaufiner l’expérience. Ainsi, plutôt que de tout leur lancer, nous déterminerons qui a besoin de quoi, quand cela doit être pratique, quand cela peut être numérique et quand nous devons réellement être avec eux pour les former et travailler avec eux en personne. . C’est un programme très pratique et appliqué.

En choisissant des tests qu’Under Armour décrit comme « indépendants du sport », où il n’y a pas de préférence d’un sport à l’autre, les athlètes potentiels d’UA Next ont été mis à l’épreuve dans les installations d’Under Armour à Amsterdam.

QuatreQuatreDeux ont été invités dans les installations récemment ouvertes, situées juste en face du stade olympique d’Amsterdam, qui a accueilli les Jeux olympiques de 1928.

Dotée d’un équipement complet, d’haltères, d’une machine SkiErg, de tapis roulants, de Wattbikes et de nombreux autres équipements, la salle de sport Under Armour est à la pointe de la technologie et ne laisse aucune excuse aux athlètes en compétition.

« Nous mesurons le côté cognitif, nous mesurons le côté endurance, le côté vitesse, le côté force, le côté puissance, l’agilité, donc cela nous permet d’examiner l’athlète dans son ensemble », explique Winsper. « Nous ne voulions pas biaiser le test en faveur de n’importe quel sport individuel.

Parmi les athlètes en compétition se trouvait Kelvin Boampong, qui joue pour Grays Athletic au huitième niveau du football anglais. Bien qu’en compétition, Kelvin a également blogué toute la journée. C’est un créateur de contenu qui vise à inspirer ceux qui se lancent dans un voyage similaire au sien.

« Je veux juste montrer à tout le monde qu’ils devraient venir et avoir cette opportunité parce que c’est fou, c’est quelque chose que je n’ai pas encore traité moi-même », souligne Boampong. « Je m’envole pour Amsterdam, je suis au siège où toutes ces installations sont de premier ordre, donc tout est fou.

Les athlètes devaient accomplir une gamme de tâches physiques différentes (Crédit image : Under Armour)

« Je veux juste montrer à travers mon contenu que c’est une très bonne opportunité, que c’est gratuit, alors pourquoi ne pas postuler ?

Clairement excité par cette opportunité, Kelvin reconnaît également à quel point il est important qu’il soit performant. Après tout, une future carrière de footballeur professionnel pourrait découler de l’obtention d’un contrat UA Next.

« Vous devez réaliser à quel point l’occasion est grande, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous effondrer – vous avez juste besoin d’être détendu tout en faisant de votre mieux sans lésiner sur les raccourcis.

Une chose qui ressort, cependant, est le fait que chacun d’entre eux s’encourage mutuellement. N’est-ce pas censé être un environnement compétitif dans lequel vous voulez voir les autres réussir ?

« Je ne considère pas vraiment cela comme une compétition, mais en fin de compte, ça l’est », poursuit Boampong. d’autres le brisent.

James Omotosho, un autre athlète au programme, est du même avis.

« Même si nous sommes en compétition, je leur souhaite le meilleur à tous. Je suis une personne très compétitive, je veux être le meilleur mais tout le monde ici essaie aussi d’être le meilleur, alors pourquoi ne pas les encourager ? Parce que si vous voulez être le meilleur, vous devez rivaliser avec les meilleurs.

Le magasin Under Armour à Battersea (Crédit image : Under Armour)

Under Armour fait clairement un effort concerté pour se démarquer de la concurrence. Bien que la création d’UA Next soit certainement utile, le travail qu’ils effectuent avec leurs athlètes existants démontre également le temps et les efforts consacrés au développement d’autant d’aspects de leurs performances que possible.

« Trent et Rudiger ont passé une partie de leur pré-saison à Portland à travailler avec Under Armour », souligne Winsper. « Les choses que j’ai faites avec ces deux gars sont les mêmes évaluations, tests, puis la même personnalisation autour de l’entraînement. Nous avons apporté un soutien sur le plan du jeu mental, sur le côté nutritionnel, sur le côté physique.

« Trent et Tony sont tous deux des athlètes très intelligents qui n’acceptent pas seulement les informations, ils veulent savoir pourquoi, pourquoi, pourquoi, ce qui est formidable pour nous ici, car nous essayons de répondre à leurs questions du mieux que nous pouvons. Par exemple, Trent veut vraiment comprendre comment son corps récupère au mieux, c’est pourquoi nous construisons un centre de récupération chez lui – un outil de récupération de pointe qui l’aide au mieux à comprendre ce dont il a personnellement besoin.

« En tant que marque, nous cherchons à vraiment exploiter les données et à travailler avec les athlètes pour leur donner exactement ce dont ils ont besoin. Et la preuve est toujours dans le pudding. Lorsqu’un athlète se sent mieux, plus fort et plus vite et qu’il récupère en utilisant la science plutôt que de simplement sauter dans des bains de glace et prendre des boissons protéinées, alors il adhère assez rapidement.

Kelvin Boampong participe au programme UA Next (Crédit image : Under Armour)

En plus de cette amélioration physique, Under Armour prévoit de travailler avec les athlètes sur le plan psychologique. Winsper suggère que travailler avec eux pourrait aider à libérer un plus grand potentiel en les aidant à se comprendre tout au long de l’année.

« Nous examinons ce que j’appellerais le cerveau mécanique : lorsqu’ils voient des situations se produire, peuvent-ils voir des choses, peuvent-ils retenir des choses, peuvent-ils traiter l’information ? Et puis il y a le côté émotionnel, comme les états et les traits de personnalité. Nous avons en permanence un psychologue du sport au sein de l’équipe d’entraînement et du personnel de soutien, et ils examineront en profondeur les besoins d’aide de ces jeunes athlètes. Nous voulons comprendre leur compétitivité et leur stabilité émotionnelle, par exemple. Nous voulons vraiment comprendre leurs styles d’apprentissage à partir de leur personnalité et intégrer cela dans le programme.

« C’est intéressant, car il y a des traits de personnalité et des états de personnalité. Les traits sont assez durables, alors que les états fluctuent et changent avec ces enfants d’heure en heure. Il s’agit de commencer à comprendre la différence entre ces traits de personnalité durables et ensuite les États et de trouver la bonne combinaison. C’est vraiment important parce qu’ils apprennent à se connaître. Ce sont de jeunes athlètes. Ils essaient de découvrir le monde qui les entoure, comment ils s’intègrent et où ils s’intègrent. Et nous voulons également être là pour contribuer à ce voyage.

Comme cela a été mentionné, seuls trois des 10 ont effectivement obtenu un contrat d’un an avec Under Armour : Eddie Carrington, Kelvin Boampong et Toshane Boyce. Alors que les sept échecs recevront toujours un niveau de soutien plus léger et resteront connectés à la marque, les trois méritants vivront au pays des rêves.

Le Docteur Silly fait partie de ceux qui n’ont pas réussi à obtenir un contrat, mais il a reconnu l’importance de l’opportunité : « Cela changerait la vie parce qu’Under Armour venir à Londres et ouvrir un magasin à Battersea, c’est encore mieux, être l’un des les premiers athlètes à obtenir tout leur soutien est époustouflant.

Toshane Boyce, joueur de football américain et seul joueur non-footballeur à Amsterdam, a décroché un contrat et va clairement se réjouir de l’opportunité qui lui est offerte.

Toshane Boyce (à gauche), Kelvin Boampong (au centre), Eddie Carrington (à droite) étaient les trois athlètes à succès qui ont obtenu un contrat pour Under Armour (Crédit image : Under Armour)

« Surtout étant jeune, c’est quelque chose dont on rêve toujours. Pour un jour être sponsorisé ou obtenir un contrat non seulement auprès d’Under Armour, mais de n’importe quelle marque en général. Tome. cela changerait ma vie et renforcerait encore davantage mon profil.

« J’aime pouvoir entrer en contact avec n’importe quel athlète, simplement en apprendre davantage sur lui en tant que personne, son état d’esprit et ce qu’il fait pour performer au sommet. Donc être capable d’établir un lien avec eux et d’apprendre d’eux ce qui est nécessaire pour réussir, comment continuer, comment faire face à l’adversité ; tous ces aspects sont des choses que vous pouvez apprendre de ces athlètes d’élite.

Et bien sûr, pouvoir interagir avec des athlètes Under Armour comme Trent est certainement aussi un bonus.

« Je soutiens Liverpool et Trent, mon joueur préféré, donc avoir l’opportunité de signer chez Under Armour et de bénéficier de tous ces avantages est insensé », décrit Boampong. « Obtenir ce parrainage d’un an, avec le soutien qu’ils m’apporteront pour devenir pro me donne envie de travailler encore plus dur.

Car qui sait, ce travail acharné pourrait éventuellement déboucher sur un contrat avec un club professionnel.

