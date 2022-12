Dans l’une des villes les plus malheureuses du Royaume-Uni – où les habitants se plaignent de l’absence de bons restaurants, de la vie nocturne morte et des rues dangereuses

WOLVERHAMPTON est l’un des endroits les plus malheureux de Grande-Bretagne, selon une enquête.

Certains habitants ont déploré le manque de commodités et les «rues dangereuses» comme raisons de leur apparente misère dans la ville.

Un résident a qualifié la vie de Wolverhampton – domicile du club de football des Wolves – de « catastrophique » Crédit : BPM

Les habitants de Wolverhampton ont déploré le manque de commodités et les rues dangereuses comme raisons de leur apparente misère dans la ville Crédit : Alamy

Cela faisait suite à une étude de l’Office for National Statistics qui demandait aux Britanniques d’évaluer leur bonheur sur dix pendant la pandémie de Covid.

Lorsqu’on leur a demandé à quel point ils se sentaient joyeux entre avril 2019 et septembre 2020, avril 2019 à mars 2020 et janvier à mars 2021 – les Wulfruniens ont donné des scores moyens de 7,3, 7,3 et 6 respectivement.

Il a plongé la ville des West Midlands – domicile de Liam Payne de One Direction et de la pop star Beverley Knight – près du bas de la liste heureuse avec un score moyen de six.

Mais d’autres ont donné une critique plus équilibrée, soulignant que si certaines parties ont pris du retard, la ville regorge de gens du sel de la terre.

S’adressant à BirminghamLive, un résident anonyme a déclaré: “La vie est tout simplement épouvantable. Il n’y a rien à faire pour les jeunes enfants, il suffit de la regarder.”

Un autre a déploré qu’il n’y ait “rien ici” et a accusé la ville de ne pas avoir “un seul bon restaurant”.

“En ce qui concerne la vie nocturne – oubliez ça, sauf si vous êtes un adolescent dans une boîte de nuit”, ont-ils ajouté.

Alors que Mme Bagri, 67 ans, a déclaré qu’elle ne ferait pas marcher ses petits-enfants dans les rues la nuit de nos jours.

Des images de la ville – qui ont reçu le même score que Stoke-on-Trent – ​​montrent un magasin barbouillé de graffitis indiquant “pas d’avenir, pas d’espoir”.

Et une peinture murale lugubre se lit comme suit : “Bonne chance pour rembourser votre dette d’étudiant avant que vos enfants n’aillent à l’université.”

Mais un homme qui travaille dans un boozer a rejeté la négativité en disant: “Je ne suis pas d’accord, cela dépend de la partie de Wolverhampton où vous allez.”

L’étude de l’ONS a constaté une augmentation de l’anxiété et une réduction de la satisfaction de vivre pendant la pandémie de Covid chez les hommes et les femmes.

Le sentiment que les choses faites dans la vie en valent la peine et le bonheur a également chuté de manière significative, mais a augmenté lorsque les restrictions de verrouillage ont été levées.

L’étude a révélé que les scores de bonheur à travers la Grande-Bretagne étaient tombés à certains de leurs plus bas au cours de la première semaine de verrouillage fin mars 2020.

Une étude de l’Office for National Statistics qui a demandé aux Britanniques d’évaluer leur bonheur sur dix pendant la pandémie de Covid Crédit : BPM

La superstar des One Direction, Liam Payne, est originaire de Wolverhampton Crédit : BPM

Une peinture murale sombre à Wolverhampton se lit comme suit : “Bonne chance pour rembourser votre dette d’étudiant avant que vos enfants n’aillent à l’université” Crédit : Alamy

Lorsqu’on leur a demandé à quel point ils se sentaient joyeux entre avril 2019 et septembre 2020, avril 2019 à mars 2020 et janvier à mars 2021 – les Wulfruniens ont donné des scores moyens de 7,3, 7,3 et 6 respectivement Crédit : BPM

Sentir que les choses faites dans la vie en valent la peine et que le bonheur a également chuté de manière significative, mais a augmenté lorsque les restrictions de verrouillage ont été levées à Wolverhampton Crédit : Alamy

Les Wulfruniens ont donné une note moyenne de six sur dix pour leur satisfaction face à la pandémie Crédit : Alamy