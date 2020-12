«C’est mon devoir, mais c’est un travail difficile pour y arriver», a-t-il déclaré.

L’approche allemande pourrait être surveillée de près par les États-Unis et d’autres pays du monde qui cherchent des moyens de vacciner leurs populations dès que possible.

Les contraintes de temps sont particulièrement urgentes avec le vaccin Pfizer – développé par la société allemande BioNTech avec un financement du gouvernement allemand – en raison de ses besoins en chambre froide.

Le vaccin ne peut survivre qu’environ cinq jours après avoir décongelé à partir de moins-94 degrés et est livré dans des plateaux d’un peu moins de 1000 doses, de sorte que les experts disent qu’il est logique que les gens se rendent dans un endroit central avec autant de personnes que possible. pouvoir, capacité. si possible.

« Nous avons demandé aux Etats fédéraux d’être prêts pour le 15 décembre », a déclaré Hanno Kautz, porte-parole du ministère allemand de la Santé.

Des centres de vaccination sont construits parce que « vous voulez être rapide », a-t-il dit, et il n’y a tout simplement pas de place dans les hôpitaux, a-t-il dit.

La construction est en cours dans les 16 états allemands. L’État central de Hesse a déclaré qu’il disposerait de 28 centres prêts avant la fin de la semaine, avec une capacité de vaccination de 28 000 par jour. Michael Schaich, un porte-parole du ministère de l’Intérieur, a déclaré que les opérations avaient été testées, y compris une « chaîne logistique transparente ».

« Nous sommes bien préparés », a-t-il déclaré.

L’état occidental du Bade-Wurtemberg met en place neuf grands centres pour ses 11 millions d’habitants, avec 44 points de vaccination supplémentaires pour la communauté en janvier.

Il vaut mieux avoir [vaccination centers] et il y a des retards puis vice versa: ayez le vaccin et pas de centres de vaccination prêts à partir », a déclaré le ministre de la Santé Jens Spahn aux journalistes la semaine dernière lorsqu’il a visité un nouveau centre de vaccination dans un Terrain de football Düsseldorf réglé pour donner 2800 photos par jour. Le ministère de la Santé n’a pas fourni de chiffres sur le nombre de centres de vaccination qui devraient être prêts la semaine prochaine.

Le coût des six centres de Berlin sera compris entre 70 millions de dollars et 95 millions de dollars, selon Broemmer, d’autres États faisant des investissements similaires.

A l’Arena Berlin, où Broemmer a supervisé les travaux, 80 petits stands sont prévus pour le centre, destinés à vacciner 4 000 personnes par jour. L’objectif est de vacciner 450 000 personnes à Berlin – environ 10 pour cent de la population – en trois mois.

Mais cela dépend des stocks, et peu de choses sont certaines.

Broemmer a esquissé ses plans pour l’espace avec un modèle de brique Lego avant de les remettre aux architectes.

Les centres auront une salle d’attente où les patients seront contrôlés pour les effets secondaires pendant une demi-heure avant d’être autorisés à partir.

Une vingtaine de médecins superviseront le centre en même temps, avec environ 150 employés et bénévoles. Ceux qui livrent des coups proviendront d’organisations telles que le Comité international de la Croix-Rouge, et Broemmer a déclaré que la ville était également en pourparlers avec des compagnies aériennes, notamment Lufthansa et easyJet, sur l’utilisation d’agents de bord ayant reçu une formation en secourisme.

L’Europe a initialement acheté 200 millions de doses du vaccin, soit le double de la commande initiale aux États-Unis. Mais l’Allemagne a également levé 40 millions supplémentaires en dehors du contrat de l’Union européenne.

Les États allemands ont fait de leur mieux pour acheter les congélateurs nécessaires au stockage des vaccins. C’était un défi, a déclaré Broemmer.

«Le problème est de trouver ces réfrigérateurs», a-t-il déclaré. « Nous les avons commandés il y a deux mois, et nous les avons. »

Il y en a trois pour tout Berlin, de quoi stocker les 900 000 doses du vaccin Pfizer / BioNTech qu’elle espère recevoir initialement.

En Hesse, Schaich a déclaré que son état avait également fait une «tentative précoce» pour obtenir des congélateurs sans donner de détails précis. «Il n’y a que quelques fournisseurs pour cet ultra-congélation», a-t-il déclaré.

Les trois congélateurs de Berlin seront conservés dans un emplacement central de la ville, l’un des 27 «centres de distribution» à travers le pays, dont l’emplacement ne sera pas rendu public pour des raisons de sécurité.

On craint que les centres ne soient ciblés par des anti-vaxxers et des théoriciens du complot. L’Allemagne a un mouvement anti-verrouillage bruyant qui se radicalise de plus en plus, la police enquêtant toujours sur un incendie criminel sur le bâtiment de l’agence fédérale de lutte contre les maladies infectieuses à la fin octobre.

Mercredi, les services de renseignement nationaux du Bade-Wurtemberg, où se déroulent certaines des plus grandes manifestations, ont annoncé qu’ils placeraient leurs principaux organisateurs – un groupe appelé Querdenken 711 – sous observation.

«Nous ne savons jamais ce qui se passe autour, ce qui se passe la nuit», a déclaré Broemmer. «Peut-être qu’il y a un incendie criminel ou quelque chose du genre. Il peut y avoir des gens qui veulent causer des problèmes. «

«Nous ne savons jamais», dit-il.

Pendant la pandémie, l’Allemagne a rapidement pris des mesures pratiques, telles que la recherche de contacts, qui ont mis des mois à se déployer dans d’autres pays. Cependant, il peine maintenant à réduire le nombre de nouveaux cas alors que les décès quotidiens atteignent des niveaux records.

Broemmer était également responsable de la supervision de la construction d’un hôpital de débordement dans un centre d’exposition à Berlin au cours de la première vague de la pandémie au printemps dernier, qui a coûté environ 40 millions de dollars mais ne comprenait pas un seul patient.