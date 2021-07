Dans « Luca », le handicap d’un personnage ne le définit pas

Cette scène, qui apparaît vers la moitié de « Luca », le dernier film de Pixar ( en streaming sur Disney+ ), prend la rare mesure de dépeindre un personnage avec une différence de membre – sans en faire une caractéristique déterminante. Situé dans la ville balnéaire fictive de Portorosso sur la Riviera italienne, l’histoire raconte l’histoire de Luca Paguro (exprimé par Jacob Tremblay) et Alberto (Jack Dylan Grazer), deux jeunes monstres marins explorant le monde humain.

Il enroule son filet de pêche, serre un morceau de bois flotté entre ses dents et le coupe hors du filet avec son bras gauche.

Massimo se détend dans un rire. « Maman, non. C’est ainsi que je suis venu au monde.

Dans un petit bateau de pêche sur la Méditerranée étincelante, les yeux d’Alberto Scorfano se posent sur le bras droit de Massimo Marcovaldo, qui se termine à son épaule. Massimo le surprend en train de regarder, et les yeux d’Alberto s’écarquillent. Massimo baisse les yeux sur sa manche de chemise, épinglée avec un hameçon.

Entrez Massimo (Marco Barricelli) – le père célibataire de Giulia – un pêcheur imposant qui chante des airs à la radio tout en coupant des têtes de poisson pour le dîner. À première vue, sa stature et ses lances de pêche intimident les lumières du jour des deux garçons. Après la scène du bateau, cependant, le vent commence à tourner : Luca et Alberto commencent à trouver leur chemin dans le grand cœur de Massimo.

À Portorosso, Luca et Alberto rencontrent Giulia (Emma Berman), une inadaptée rousse déterminée à remporter le triathlon annuel de la ville.

« Nous avons vraiment réfléchi longuement et sérieusement à la manière d’apporter une représentation fidèle à l’endroit et à l’époque », a déclaré le réalisateur, Enrico Casarosa. « Et donc quand l’idée de Massimo est venue, je pense que nous avons sauté dessus assez rapidement. »

Le film se déroule en après la guerre L’Italie, où Casarosa a passé son enfance, et à l’origine le réalisateur a imaginé que Massimo, sur le modèle du journaliste antifasciste Italo Calvino, a combattu avec la résistance italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être qu’il a perdu son bras au combat, pensa Casarosa.

Ou peut-être est-il né ainsi. En examinant les détails du personnage de Massimo, l’équipe de «Luca» – comprenant Casarosa et le producteur Andrea Warren – a décidé de consulter le militant des droits des personnes handicapées et cinéaste Jim LeBrecht.

« C’était une vraie conversation charnue », a déclaré LeBrecht, co-réalisateur du documentaire nominé aux Oscars « Crip Camp », sorti l’année dernière.

Ensemble, ils sont arrivés à la conclusion que la phrase « Voici comment je suis venu au monde » leur semblait juste. Comme Luca et Alberto, Massimo est né différent. Le pêcheur a géré sa différence de membre avec habileté toute sa vie et est resté un membre aimé, respecté et vital de sa communauté.

« Allons au-delà de ces histoires tragiques, de ces vieux tropes, où une personne handicapée n’est dans une histoire que si elle est centrée sur son handicap », a déclaré LeBrecht. « Et faisons ce que nous avons fait avec d’autres communautés marginalisées au fil des ans, et disons simplement : « Regardez, nous faisons partie du tissu social. »

LeBrecht est né avec le spina bifida, une maladie affectant la moelle épinière, et utilise maintenant un fauteuil roulant. « Crip Camp » le suit ainsi que d’autres anciens campeurs d’été du Camp Jened dans le nord de l’État de New York, créé pour les adolescents handicapés, à travers leur combat pour la législation sur l’accessibilité des années plus tard.