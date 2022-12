Dans l’ouest de New York, le nombre de morts de la tempête s’élève à 7

Le nombre de morts de la violente tempête de neige qui a recouvert des parties de l’ouest de New York sous près de quatre pieds de neige est passé à sept personnes du jour au lendemain, a déclaré l’exécutif du comté d’Erie lors d’une conférence de presse le matin de Noël. Au moins trois décès ont été attribués à des urgences médicales que les secouristes n’ont pas pu atteindre à cause de la tempête, selon le comté. On ne savait pas immédiatement comment les autres personnes étaient mortes.

Le blizzard, qui a créé des conditions de voile blanc au cours des deux derniers jours dans la partie ouest de l’État, y compris Buffalo, a laissé plus de 100 000 clients à travers l’État sans électricité à son apogée et a forcé les responsables de plusieurs comtés durement touchés à délivrer des interdictions de conduire qui étaient encore en place dimanche. Dimanche matin, il y avait encore près de 38 000 New-Yorkais sans électricité, selon PowerOutage.us, qui suit les pannes de services publics à travers le pays.

Près de trois jours après le début du blizzard, les gens sont restés coincés dans des voitures sur les autoroutes et dans les rues secondaires de Buffalo, ont déclaré des responsables. Pour compliquer les efforts de sauvetage, la neige elle-même a rendu les routes impraticables et a même piégé les intervenants d’urgence.