Dans l’ouest de New York, le bilan des victimes de la tempête hivernale continue d’augmenter

Le nombre de morts dans l’ouest de New York à cause de la tempête hivernale punitive a continué de grimper, avec sept autres décès signalés par le bureau du maire de Buffalo mardi matin.

Au total, plus de 30 personnes ont été signalées mortes dans les comtés d’Erie et de Niagara à cause du blizzard le plus violent de la région de mémoire récente.

“Ils ont été trouvés de différentes manières”, a déclaré Mike DeGeorge, porte-parole du bureau du maire de Buffalo. «Ils ont été retrouvés dans des véhicules en panne, ils ont été retrouvés sur des trottoirs, près des coins de rue, certains ont été retrouvés dans des bancs de neige. certains ont été trouvés parce que certains sont sans électricité depuis le début de la tempête.

La ville a vu de la neige légère au cours des deux derniers jours, alors que les conditions se sont atténuées par rapport au blizzard qui a recouvert la région au cours du week-end, a déclaré M. DeGeorge.