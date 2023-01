Dans l’Ouest américain, la pression monte pour compter l’eau perdue par évaporation

Exposée au soleil battant et à l’air chaud et sec, plus de 10 % de l’eau transportée par le fleuve Colorado s’évapore, fuit ou se déverse alors que la centrale électrique de 1 450 milles (2 334 kilomètres) de l’Ouest s’écoule à travers les barrages, les réservoirs et les réservoirs ouverts de la région. -canaux d’aération.

Pendant des décennies, les principaux intendants de la rivière ont ignoré la perte massive d’eau, attribuant à la place à l’Arizona, à la Californie, au Nevada et au Mexique leur part de la rivière sans soustraire ce qui s’est évaporé.

Mais les 10% ne peuvent plus être ignorés, disent les hydrologues, les responsables de l’État et d’autres experts occidentaux de l’eau.

La sécheresse de plusieurs décennies dans l’Ouest a fait chuter les niveaux d’eau dans les principaux réservoirs le long du fleuve à des niveaux sans précédent. Les responsables du Nevada et de l’Arizona disent qu’ils doivent maintenant, avec la Californie, rendre compte de la quantité d’eau qui se trouve réellement dans la rivière.

Le défi consiste à trouver une méthode que la Californie accepte également.

“Il est très difficile d’obtenir un consensus”, a déclaré Sarah Porter, directrice du Kyl Center for Water Policy à l’Arizona State University. Elle pense qu’il est peu probable que les États parviennent à un accord par eux-mêmes, sans intervention fédérale.

Contrairement à l’Arizona, la Californie, le Nevada et le Mexique, les États en amont ou du bassin supérieur – Colorado, Nouveau-Mexique, Utah et Wyoming – prennent déjà en compte les pertes par évaporation.

Maintenant, avec une échéance fédérale imminente pour les États du bassin du fleuve Colorado pour dire comment ils utiliseront au moins 15% moins d’eau du fleuve, il y a une urgence renouvelée pour l’Arizona, la Californie et le Nevada de prendre en compte ce qui est perdu par évaporation.

Une proposition vient du Nevada : les États situés au bout du fleuve verraient leur portion du fleuve Colorado diminuer en fonction de la distance parcourue pour atteindre les utilisateurs. Plus la rivière se déplace vers le sud, plus l’eau est perdue à mesure que les températures augmentent et que l’eau est exposée aux éléments plus longtemps.

La Southern Nevada Water Authority estime qu’environ 1,5 million d’acres-pieds d’eau sont perdus chaque année en raison de l’évaporation, du transport et des inefficacités en Arizona, au Nevada et en Californie. C’est 50 % de plus que ce que l’Utah utilise en une année entière.

Le Nevada et l’Arizona pourraient être d’accord avec ce plan.

Le Nevada est celui qui perd le moins dans le cadre de ce plan puisque le lac Mead – le réservoir artificiel à partir duquel l’Arizona, le Nevada, la Californie et le Mexique puisent de l’eau – se trouve dans son arrière-cour.

Tom Buschatzke, directeur général du Département des ressources en eau de l’Arizona, a qualifié la proposition du Nevada de juste.

“Le calcul des pertes proposé par le Nevada est probablement le plus équitable et correspond au monde physique réel”, a déclaré Buschatzke. “Plus vous êtes loin, plus les pertes sont importantes.”

Mais surtout, la Californie n’est pas d’accord. Les responsables là-bas ont déclaré que le plan du Nevada irait probablement à l’encontre de la loi sur l’eau de l’Ouest. La Californie a des droits sur la plus grande part de l’eau du fleuve Colorado. Tout aussi important, en période de pénurie, les coupures d’eau surviennent plus tard que pour les autres usagers, sur la base de la loi dite du fleuve, une série d’accords, de décisions de justice et de contrats qui se chevauchent et qui déterminent le partage du fleuve. Ses principaux droits à l’eau signifient qu’il a été épargné par les coupes jusqu’à présent.

Les gestionnaires de l’eau de Californie ont déclaré que l’évaporation et les pertes du système devraient être prises en compte sur la base de ce système existant. Dans une lettre adressée en décembre aux responsables fédéraux, Christopher Harris, directeur exécutif du Colorado River Board of California, a déclaré que toute autre approche pourrait « être confrontée à des défis juridiques et techniques considérables ».

Pour l’Arizona, cela pourrait signifier des pertes si importantes que certains experts affirment que l’approvisionnement en eau potable de Phoenix pourrait être menacé en raison de la diminution des livraisons au projet Central Arizona, le système d’aqueduc de 336 milles (541 kilomètres) qui fournit l’eau du fleuve Colorado. à cette région métropolitaine et à Tucson.

Selon le plan du Nevada, la Californie paierait un prix élevé. En plus d’utiliser plus d’eau de la rivière que tout autre État, son eau parcourt certaines des plus longues distances. L’Imperial Irrigation District de Californie, le plus grand de tous les utilisateurs de l’eau du fleuve Colorado, perdrait environ 19 % de sa part. La région cultive de nombreux légumes d’hiver et de la luzerne du pays, et l’Impériale a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec l’émission de coupures d’eau en fonction des pertes par évaporation.

Tina Shields, responsable de l’eau pour l’Imperial Irrigation District, a déclaré que l’Arizona et le Nevada – dont les droits d’eau sont plus petits que ceux de la Californie – préconisaient le plan de la Southern Nevada Water Authority, car il leur serait avantageux de partager les pertes.

“Quand vous avez un junior, c’est bien ce que vous faites”, a déclaré Shields. “Vous essayez de partager le problème avec d’autres utilisateurs.”

Selon John Fleck, chercheur au programme des ressources en eau de l’Université du Nouveau-Mexique, les États du bassin inférieur ont évité de reconnaître ces pertes pendant si longtemps, en partie parce qu’il n’y en avait pas besoin au cours des dernières décennies. L’eau était abondante et certains États ne prenaient pas toute l’eau à laquelle ils avaient légalement droit.

Dans de nombreux cas, l’infrastructure nécessaire à l’approvisionnement en eau – vastes canaux, barrages et voies navigables – n’existait pas.

“Le problème remonte au moment où … personne n’avait besoin de se soucier de ce problème”, a déclaré Fleck.

Les politiques difficiles impliquées ont également rendu la question quelque peu intouchable, a déclaré Fleck.

“Personne n’était prêt à s’en charger”, a déclaré Fleck. “Tout revient au même : vous devez retirer moins d’eau du système.”

—Suman Naishadham, Associated Press

Changement climatiqueÉtats-Unis