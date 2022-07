Dans l’Oregon, Adidas et Puma s’emparent de University Frats pour les championnats du monde

Les frères de la fraternité de Sigma Chi avaient de la compagnie ce printemps. Une équipe de construction arrivait chaque jour au travail avec une petite armada de perceuses et de scies électriques. Il convient de noter que les frères de Sigma Chi ne sont pas connus autour de l’Université de l’Oregon comme des gens du matin.

«Ça a commencé un peu difficile; Je ne vais pas mentir », a déclaré Scott Trempe, 50 ans, le chef de longue date de Sigma Chi. «C’était définitivement les garçons contre les entrepreneurs là-bas pendant un moment. Une fois que les garçons se sont finalement rendus à ce qui se passait, cela a très bien fonctionné.

Pour un grand événement tel que les championnats du monde d’athlétisme, qui se déroulent ce mois-ci à Eugene, en Oregon, les entreprises de baskets et de vêtements réservent généralement un bloc de chambres dans un hôtel haut de gamme pour loger le personnel et louer un espace événementiel pour divertir les athlètes. et clients.