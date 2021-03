Beaucoup au Japon, cependant, restent préoccupés par le fait que le virus n’a pas encore suivi son cours et que les Jeux et les événements environnants risquent d’aggraver l’expérience relativement modérée de la pandémie dans le pays. Les décès de coronavirus signalés restent inférieurs à 9000, mais le pays enregistre toujours plus de 1000 cas chaque jour, et les experts de la santé préviennent qu’une quatrième vague est en vue.

Mais la célébration de jeudi a été modérée et le relais se déroulait sous un certain nombre de restrictions. Des batteurs traditionnels japonais et un groupe de danse hula ont ouvert la cérémonie, se produisant devant un groupe d’environ 150 participants, qui se sont assis à des intervalles socialement éloignés et ont applaudi poliment.

