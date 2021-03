Dans le drame émouvant nigérian « La laitière, «Aisha et Zainab sont des sœurs peuls prises en otage par les insurgés de Boko Haram, le groupe extrémiste qui en 2014 a enlevé plus de 250 écolières de la ville de Chibok. Avec de superbes paysages tournés dans l’État de Taraba, dans le nord-est du pays, le film, écrit et réalisé par Desmond Ovbiagele, raconte habilement une histoire à la fois pleine d’espoir dans la possibilité d’une réconciliation et déchirante dans le voyage pour y arriver.

Le film est la dernière entrée dans un corpus grandissant de cinéma africain axé sur le lourd tribut qu’exigent les terroristes de Boko Haram. En plus de « The Milkmaid », il y a « Netflix »Le livreur»; « Filles volées: kidnappées par Boko Haram»Sur HBO; et « Filles de Chibok», Un court métrage documentaire qui a remporté le prix de la meilleure histoire immersive en réalité virtuelle au Festival du film de Venise en 2019. Chacun a examiné l’ampleur de la violence que la faction extrémiste a infligée au nord du pays le plus peuplé d’Afrique et aux pays voisins du Niger et du Cameroun.

Lorsque le conseil de réglementation du cinéma du Nigéria a recommandé que 25 minutes de séquences soient coupées de «The Milkmaid», puis interrompu les projections dans les salles de cinéma à l’automne, les producteurs et le réalisateur ont cherché à cultiver le public au Zimbabwe et au Cameroun; le drame a finalement remporté le prix du meilleur film en langue africaine (l’histoire est entièrement racontée en haoussa, peul et arabe) au 2020 Prix ​​de l’Académie du cinéma africain. C’était également la sélection du Nigéria pour le long métrage international Oscar, bien que le film n’ait pas fait le montage final.