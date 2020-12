Sortez de l’église de la Nativité de Bethléem, traversez Manger Square et le long de Star Street et vous arrivez dans une partie de la ville où peu de pèlerins s’aventurent.

Derrière une plaque discrète indiquant «Crèche» se trouve une maison pour enfants – la seule que de nombreux enfants illégitimes et abandonnés élevés là-bas aient jamais connue.

Géré par des religieuses catholiques des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul et du personnel palestinien, c’est un refuge pour une cinquantaine d’enfants, dont ceux nés hors mariage, menacés de violence et même sauvés des poubelles.

Il existe des refuges pour enfants partout dans le monde, qui traitent tous de problèmes similaires.

Mais la crèche porte le poids émotionnel d’être dans le lieu de naissance traditionnel de Jésus, où l’attention du monde chrétien se tourne une fois par an vers une histoire de Bethléem qui célèbre la naissance, la famille et l’espoir.

Bien qu’étant une institution chrétienne, les enfants sont élevés en tant que musulmans conformément à la législation locale, à moins que le personnel ne connaisse la religion de la famille qui les a abandonnés.

Dans 95% des cas, Iskandar Andon, le travailleur social qui supervise le bien-être des enfants, est averti à l’avance d’un enfant conçu hors mariage ou d’une relation incestueuse, mais parfois la première qu’il sait, c’est quand il reçoit un appel de la police qu’un bébé a été retrouvé abandonné.

« Pour moi en tant que travailleur social qui vit avec ces enfants au quotidien, j’ai l’honneur d’être responsable d’eux ou de faire partie de leur vie », a déclaré Andon, 52 ans, à Reuters.

Mais il ne minimise pas les difficultés émotionnelles. Les proches peuvent être violents ou toxicomanes, ou les enfants et les mères risquent d’être victimes de crimes d’honneur.

« Cela implique une responsabilité éthique et morale, une responsabilité professionnelle », a-t-il déclaré.

Fondées au tournant du XIXe siècle, les salles de résonance de l’institution sont un foyer de la naissance jusqu’à l’âge de cinq ans.

Mais la crèche manque d’argent – surtout cette année – dans un contexte de fatigue des donateurs et de coronavirus qui a frappé Bethléem en premier dans les Territoires palestiniens, juste avant Pâques.

La pandémie a réduit le nombre de visiteurs qui pouvaient apporter de l’aide ou des encouragements aux enfants, et a forcé Bethléem à s’isoler, ce qui a dévasté son économie dépendante du tourisme.

Le travail caritatif discret de la crèche lui a cependant valu respect et reconnaissance, y compris une visite en janvier du Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh, qui l’a qualifiée de «manifestation totale de l’humanité».

Certains membres du personnel ont grandi à la maison et, connaissant les difficultés auxquelles les enfants devront faire face plus tard, sont revenus pour aider d’autres comme eux.

«J’ai travaillé dans divers emplois, mais finalement j’ai décidé de travailler dans cet institut pour deux raisons. Pour avoir un emploi et pour nouer des relations, parce que je comprends la nature des enfants», a déclaré Mariam Ayyesh, 39 ans. ancienne enseignante qui travaille maintenant aux côtés de la nounou qui l’a élevée.

Ayyesh n’a jamais rencontré ses parents et n’a aucun intérêt à les retrouver ou à savoir qui ils sont.

« Quand on grandit, à la fin des études et à l’université, on voit tout le monde autour de soi, c’est un peu difficile … Mais au final, si l’enfant obtient une éducation, et s’il a été bien élevé, ces tout aide », dit-elle.

La plupart des années, les bénévoles se déguisent en Père Noël pour apporter une certaine joie de fête, et les ours en peluche s’entassent autour de l’arbre de Noël. Mais cette année, il y a moins de décorations et moins de visiteurs.

Cependant, il y a eu au moins une fin heureuse, quelques jours avant Noël.

L’une des enfants qui est née hors mariage commence une nouvelle vie après que ses parents se sont mariés et se sont installés ensemble – bien que loin de leur ville natale pour éviter un examen minutieux.

« Au moins aujourd’hui, nous avons commencé sur une base solide sur laquelle nous pouvons construire une maison solide, qui peut fournir à cet enfant soutien et protection », a déclaré Andon à Reuters, alors qu’il était assis dans le jardin avec des modèles de rennes et de père Noël autour de lui.

«Nous étions très heureux que cette fille ait commencé avec nous», a-t-il déclaré. «Et cela ressemble à l’histoire de l’enfant qui est né, il y a (à) Noël 2020, dans une maison aux conditions difficiles avec un père et une mère qui ne savaient pas où être le mieux, dans des conditions difficiles. Et nous j’ai vu plus tard comment cela s’est passé. «