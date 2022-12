Dans l’ombre de Diego Maradona, Lionel Messi aspire à l’amour éternel de l’Argentine

Les performances passionnées de Lionel Messi à la Coupe du monde du Qatar lui valent beaucoup d’amour de la part des Argentins, mais leur vieux favoritisme pour Diego Maradona pourrait refaire surface à moins qu’il ne ramène le trophée à la maison lors de sa dernière tentative.

Les deux n ° 10 minuscules et brillants ont ébloui le monde avec leurs buts prolifiques et leurs styles étonnamment similaires, s’appuyant sur un centre de gravité bas pour dévier et slalomer devant les défenses, le ballon collé aux pieds clignotants.

Pourtant, seul Maradona, décédé il y a deux ans, a remporté le plus grand trophée. Il a entraîné une équipe médiocre derrière lui en 1986 lorsque son but de la “Main de Dieu” contre l’Angleterre est devenu un symbole de défi national après la honte de la défaite de la guerre des Falkands.

Pendant des années, les supporters argentins ont déclaré que peu importe le nombre de Ballons d’Or et de trophées remportés par Messi avec Barcelone, il ne pourrait jamais égaler Maradona tant qu’il n’aurait pas lui aussi remporté une Coupe du monde.

Et pourquoi, demandaient-ils, était-il si timide et introverti alors que leur adorable coquin Maradona les avait si richement divertis avec des blagues, des chansons et des tirades pleines de jurons contre l’autorité ?

Messi était-il même un vrai Argentin de toute façon, ont grommelé certains, en particulier les fans plus âgés. Après tout, il est parti pour l’Espagne à 13 ans alors que Maradona était plutôt l’un des leurs, né dans un bidonville et gravissant les échelons dans les clubs locaux, dont Boca Juniors.

‘AMOUR-HAINE’

Messi a, bien sûr, connu plus de succès en nombre de buts et d’honneurs que Maradona, dépassant même ses apparitions nationales cette semaine alors qu’il conduisait l’Argentine dans les 16 derniers de la Coupe du monde. Et il s’est maintenu en pleine forme alors que Maradona a succombé à la drogue et à la vie sauvage d’une manière qui a frustré et attristé même ses fans les plus fidèles.

Les proches de Messi disent que même si sa timidité l’a peut-être déguisée dans le passé, il n’a toujours rien désiré de plus que de faire la gloire de l’Argentine. Cette passion a été mise à nu lorsqu’il a fondu en larmes après avoir mené l’Argentine à la Copa America en 2021, leur premier trophée majeur en 28 ans.

“Les Argentins ont toujours eu une relation amour-haine avec Messi”, a déclaré Gustavo Franchini, un fan de 44 ans, à Buenos Aires.

«Nous le comparons toujours à Maradona, qui a remporté la Coupe du monde il y a 36 ans, depuis quand nous n’avons plus gagné… Tout le monde dit qu’il doit gagner la Coupe du monde pour atteindre la stature de Maradona et beaucoup, comme moi, pensent que même alors, il ne lui correspond pas”, a-t-il ajouté, notant comment Maradona a porté l’équipe de 1986 presque en solo.

Au Qatar, lors de la cinquième et dernière quête de Messi, il a été le cœur battant de l’équipe et l’Argentine semble avoir autant de chances que n’importe qui de soulever le trophée le 18 décembre.

Emballant des stades au Qatar et des bars et des parcs à la maison, les fans ont soutenu Messi tout au long, applaudissant ses deux buts, l’encourageant après un penalty raté et exhibant fièrement son image sur une myriade de drapeaux et de bannières.

MESSI ÉMOTIONNEL

De nombreuses bannières montrent Messi et Maradona ensemble, certaines représentant le regretté n ° 10 souriant du ciel à son héritier. Et Messi lui-même s’est ouvert émotionnellement pour rallier l’équipe et la nation après leur défaite choc contre l’Arabie saoudite. Il a fêté les buts de manière extravagante avec les fans et a dirigé des chansons de célébration sur le terrain et dans les vestiaires après avoir battu le Mexique et la Pologne.

“Après la Copa America, il semble s’être calmé, il est plus détendu, il apprécie”, a déclaré un autre fan Facundo Moreno, 39 ans, également dans la capitale argentine.

“Pour moi, Messi a toujours ressenti et fait tout pour l’équipe nationale, depuis son premier match jusqu’à maintenant. C’est mon idole”, a-t-il ajouté. “Maradona et lui ont des personnalités totalement différentes mais sur le terrain, ils font tous les deux la même chose.”

Marcelo Sottile, journaliste sportif et auteur d’un livre sur Messi, a déclaré que si son image nette et sa personnalité polie reflétaient le genre de personne que les Argentins aspiraient à être, le rebelle Maradona reflétait davantage qui ils étaient vraiment.

Cependant, il existe un fossé générationnel entre ceux qui se souviennent et vénèrent le plus Maradona et les jeunes fans moins prévenus contre Messi, a-t-il déclaré à Reuters.

“J’ai un fils de 18 ans qui n’a jamais interrogé Messi, qui n’a jamais dit ‘tu joues bien pour Barcelone mais pas pour l’Argentine'”, a-t-il déclaré. “Messi a souffert d’être une star vénérée à Barcelone mais souvent attaqué ici. en Argentine.”

