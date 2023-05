Dans l’ombre de 7 morts de chevaux, la fête continue au Derby

LOUISVILLE, Ky. (AP) – Alors que les chevaux étaient chargés dans la grille de départ, Tedi Dietrich a chuchoté une prière.

« Seigneur, laisse les chevaux faire tout le tour en toute sécurité », a déclaré Dietrich, regardant la course samedi sur un écran géant érigé au milieu de la fête dans la cour de Churchill Downs.

La nouvelle venait de tomber qu’un sixième cheval était mort dans les jours et les heures précédant le Derby. Un septième cheval est mort plus tard dans la journée.

Mais ici, dans toutes les directions, les amateurs de derby vêtus de robes fantaisie et de costumes en seersucker ont posé pour des selfies, ont gonflé les plumes de leurs chapeaux et siroté des juleps à la menthe. C’était un contraste saisissant avec les rapports faisant état d’un autre cheval chargé dans une ambulance équine dans la zone des écuries, juste de l’autre côté de l’hippodrome.

Tout ce que Dietrich pouvait penser à faire était de dire une prière avant chaque course ce jour-là, puis de continuer à profiter des fameuses festivités.

« Les gens viennent pour la fête, pour l’expérience », a déclaré Dietrich. « Regardez autour de vous, regardez tout cet enthousiasme. Je pense que beaucoup de gens ne suivent pas l’actualité d’aussi près. Ce qu’ils suivent de près, ce sont leurs chapeaux et leurs costumes.

Les billets pour Derby sont désormais tout compris, alors les marchands ambulants ont distribué de l’alcool gratuitement : « Vous avez déjà payé avec vos billets, autant en prendre un », ont-ils appelé, et les gens ont accepté. Certains habillés comme des chevaux; certains habillés comme des jockeys. Des files d’attente se sont formées aux fenêtres de paris et aux vendeurs de hot-dogs. Les femmes naviguaient dans des foules bondées avec des plumes en cercles de 2 pieds autour de la tête, certaines portant leurs talons hauts après avoir abandonné et sont passées aux tongs.

Un groupe country jouait sur une scène, à côté d’un écran géant silencieux des courses hippiques à l’intérieur de la piste, juste de l’autre côté de la tribune. Pour beaucoup à Churchill, le sport lui-même se fond dans le faste et l’apparat du Derby Day.

« Je viens pour l’environnement, je viens pour rencontrer des gens de partout, pour voir les chapeaux, pour voir tout le monde déguisé, de tous horizons », a déclaré Garey Faulkner, de Cincinnati.

Faulkner était une présence populaire à Churchill Downs samedi, portant un chapeau haut de forme qui s’étendait sur deux pieds au-dessus de sa tête, orné d’une sculpture de cheval avec une rose dans la bouche et une trompette sur la tête. Il avait teint sa barbe jusqu’à la taille en rouge pour l’occasion et portait une veste de costume dorée.

C’était son 40e anniversaire. Les gens dans la foule choisissent les tenues les plus bruyantes pour les photos, et une ligne se formait avec des fêtards voulant une photo avec lui. Il était extatique, dit-il, et n’avait pas entendu parler des chevaux morts.

Même à l’arrière, cela ressemblait à n’importe quel autre jour de course : les ouvriers s’occupaient des chevaux qui laissaient échapper des hennissements occasionnels.

Une douce fumée s’échappait des barbecues et des bouteilles de bourbon se trouvaient sur des tables de pique-nique dans une zone herbeuse juste à côté du deuxième virage. Des chaises de jardin étaient emballées et l’ambiance ressemblait plus à un pique-nique d’entreprise – seuls les travailleurs de l’arrière-plan, leurs amis et leurs familles étaient autorisés. Pas de billets pour ce rassemblement. Tu devais connaître quelqu’un.

« Tout le monde est juste excité », a déclaré Rick « Oncle » Smiley alors qu’il pataugeait dans un mélange de vêtements bien habillés et décontractés.

Mais dans la tribune, les nouvelles se sont répandues tranquillement dans la foule, et beaucoup ont médité sur le mystère de ce qui se passait.

« C’est juste bizarre, on a l’impression que quelque chose doit se passer », a déclaré Jennifer McClinton, qui vit à Louisville.

Mais McClinton a dit qu’elle ne le laissait pas gâcher sa journée, la première fois qu’elle allait sur la piste en 25 ans. Elle avait son chapeau, une rose géante qui se tenait à un pied de sa tête, faite spécialement pour correspondre à sa robe.

« C’est un moment fantastique, il y a tellement de monde à regarder, tellement de sites à voir », a-t-elle déclaré. « Mais c’est une terrible nouvelle pour les chevaux, et vous devez vous demander ce qu’il y a derrière. »

Curtis Pavlik, du Kentucky, porte un costume de jockey au Derby chaque année, a-t-il dit, car cette journée est censée être amusante et il veut faire sa part pour qu’il en soit ainsi. Pavlik s’inquiète des difficultés et de la baisse de popularité des courses de chevaux, alors lui et ses amis portent leurs costumes et essaient de faire rire les gens, et peut-être réinvestir dans le sport. Cette mauvaise nouvelle qui pèse sur la journée la plus célébrée du sport ressemble à un nouveau coup dur.

Tonia Colston et Marissa Renty ont regardé une course de midi samedi avec un peu d’appréhension. Ils faisaient la queue dans la cour de l’hippodrome en attendant d’être pris en photo devant une fresque grandeur nature de Secrétariat, le cheval qui a remporté la Triple Couronne il y a 50 ans.

C’était leurs deux premières fois au Derby. Ni l’un ni l’autre ne sont des passionnés de courses de chevaux, et ils sont tous deux venus au Kentucky pour le glamour et l’histoire du Derby. Renty, de l’Oklahoma, a déclaré qu’elle était choquée de voir à quel point la fête était un spectacle.

Pendant qu’ils faisaient la queue, ils échangeaient des nouvelles sur les chevaux morts. C’était comme une ombre sur la journée, ont-ils dit.

« Que se passe-t-il? » se demanda Colston, de Virginie. « Que s’est-il réellement passé ? Quelle est la vérité derrière cette histoire ?

Une autre course était sur le point de commencer sur l’écran géant dans la cour, et les femmes ont dit qu’elles étaient un peu nerveuses à l’idée de la regarder.

« C’est la dernière chose que je veux voir aujourd’hui », a déclaré Renty. « Je ne veux pas que quoi que ce soit de mal arrive à ces créatures ou à leurs cavaliers. »

Claire Galofaro et Gary B. Graves, Associated Press